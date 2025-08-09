दौसा : जिले में शुक्रवार को एनएच 21 पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. देर शाम को सिकंदरा थाना इलाके के कैलाई गांव के पास हाईवे से गुजर रहा लोहे से भराह एक ट्रोला डिवाइडर लांघ कर दूसरी ओर से आ रही कार से टकरा गया. इसमें कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद कार, ट्रोले के साथ घसीटती हुई चली गई. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक के अलावा दो युवतियों को जख्मी हालत में जयपुर रेफर किया गया. एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले उनकी भी मृत्यु हो गई. पुलिस ने ट्रेलर चाल को हिरासत में ले लिया है.

मृतकों में दो सगी बहनें : इस सड़क हादसे में मरने वालों में महुआ के खौहरी गांव की रहने वाली दो सगी बहनें मोनिका और वेदिका शामिल है. वहीं, कार चालक यादराम मीना, अर्चना मीणा और मुकेश महावर टोडाभीम के भजेड़ा गांव के रहने वाले थे. कार सवार सभी लोग जयपुर में परीक्षा देकर गांव लौट रहे थे. हादसे के बाद कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा मौके पर पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया. वहीं, महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने भी हादसे पर दुख जताया.

इसे भी पढ़ें. बांसवाड़ा में मार्बल से भरा ट्रक पलटा, ग्रेनाइट की स्लैब के नीचे दबने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 5 घायल

यादराम चलाता था कोचिंग-लाइब्रेरी : यादराम मीना महवा में कोचिंग और लाइब्रेरी चलाता था. वह शुक्रवार सुबह बांसखोह के पास निर्वाण यूनिवर्सिटी में बीए की परीक्षा देने के लिए गया था. परीक्षा देकर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए. मृतक के परिजनों ने बताया कि कार में अन्य लोग भी परीक्षा देने के लिए गए थे, जो की यादराम की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे. यादराम दो भाई और दो बहन है. मृतक के एक बेटा और एक बेटी है. यादतम (30) के पिता रामकल्याण ने बताया कि बेटा परीक्षा देने गया था और घर में रक्षाबंधन पर्व की तैयारी कर रहे थे. अचानक बेटे के सड़क हादसे में मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया.