Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

रक्षाबंधन से पहले बड़ा हादसा : दौसा में लोहे से भरा ट्रोला कार से टकराया, दो सगी बहनों सहित 5 की मौत - ROAD ACCIDENT

दौसा में रक्षाबंधन से पहले एक सड़क हादसे में दो सगी बहनों सहित 5 लोगों की मौत हो गई.

रक्षाबंधन से पहले हादसा
रक्षाबंधन से पहले हादसा (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 7:34 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read

दौसा : जिले में शुक्रवार को एनएच 21 पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. देर शाम को सिकंदरा थाना इलाके के कैलाई गांव के पास हाईवे से गुजर रहा लोहे से भराह एक ट्रोला डिवाइडर लांघ कर दूसरी ओर से आ रही कार से टकरा गया. इसमें कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद कार, ट्रोले के साथ घसीटती हुई चली गई. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक के अलावा दो युवतियों को जख्मी हालत में जयपुर रेफर किया गया. एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले उनकी भी मृत्यु हो गई. पुलिस ने ट्रेलर चाल को हिरासत में ले लिया है.

मृतकों में दो सगी बहनें : इस सड़क हादसे में मरने वालों में महुआ के खौहरी गांव की रहने वाली दो सगी बहनें मोनिका और वेदिका शामिल है. वहीं, कार चालक यादराम मीना, अर्चना मीणा और मुकेश महावर टोडाभीम के भजेड़ा गांव के रहने वाले थे. कार सवार सभी लोग जयपुर में परीक्षा देकर गांव लौट रहे थे. हादसे के बाद कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा मौके पर पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया. वहीं, महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने भी हादसे पर दुख जताया.

इसे भी पढ़ें. बांसवाड़ा में मार्बल से भरा ट्रक पलटा, ग्रेनाइट की स्लैब के नीचे दबने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 5 घायल

यादराम चलाता था कोचिंग-लाइब्रेरी : यादराम मीना महवा में कोचिंग और लाइब्रेरी चलाता था. वह शुक्रवार सुबह बांसखोह के पास निर्वाण यूनिवर्सिटी में बीए की परीक्षा देने के लिए गया था. परीक्षा देकर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए. मृतक के परिजनों ने बताया कि कार में अन्य लोग भी परीक्षा देने के लिए गए थे, जो की यादराम की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे. यादराम दो भाई और दो बहन है. मृतक के एक बेटा और एक बेटी है. यादतम (30) के पिता रामकल्याण ने बताया कि बेटा परीक्षा देने गया था और घर में रक्षाबंधन पर्व की तैयारी कर रहे थे. अचानक बेटे के सड़क हादसे में मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया.

दौसा : जिले में शुक्रवार को एनएच 21 पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. देर शाम को सिकंदरा थाना इलाके के कैलाई गांव के पास हाईवे से गुजर रहा लोहे से भराह एक ट्रोला डिवाइडर लांघ कर दूसरी ओर से आ रही कार से टकरा गया. इसमें कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद कार, ट्रोले के साथ घसीटती हुई चली गई. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक के अलावा दो युवतियों को जख्मी हालत में जयपुर रेफर किया गया. एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले उनकी भी मृत्यु हो गई. पुलिस ने ट्रेलर चाल को हिरासत में ले लिया है.

मृतकों में दो सगी बहनें : इस सड़क हादसे में मरने वालों में महुआ के खौहरी गांव की रहने वाली दो सगी बहनें मोनिका और वेदिका शामिल है. वहीं, कार चालक यादराम मीना, अर्चना मीणा और मुकेश महावर टोडाभीम के भजेड़ा गांव के रहने वाले थे. कार सवार सभी लोग जयपुर में परीक्षा देकर गांव लौट रहे थे. हादसे के बाद कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा मौके पर पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया. वहीं, महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने भी हादसे पर दुख जताया.

इसे भी पढ़ें. बांसवाड़ा में मार्बल से भरा ट्रक पलटा, ग्रेनाइट की स्लैब के नीचे दबने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 5 घायल

यादराम चलाता था कोचिंग-लाइब्रेरी : यादराम मीना महवा में कोचिंग और लाइब्रेरी चलाता था. वह शुक्रवार सुबह बांसखोह के पास निर्वाण यूनिवर्सिटी में बीए की परीक्षा देने के लिए गया था. परीक्षा देकर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए. मृतक के परिजनों ने बताया कि कार में अन्य लोग भी परीक्षा देने के लिए गए थे, जो की यादराम की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे. यादराम दो भाई और दो बहन है. मृतक के एक बेटा और एक बेटी है. यादतम (30) के पिता रामकल्याण ने बताया कि बेटा परीक्षा देने गया था और घर में रक्षाबंधन पर्व की तैयारी कर रहे थे. अचानक बेटे के सड़क हादसे में मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया.

Last Updated : August 9, 2025 at 10:16 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TROLLEY AND CAR COLLISIONरक्षाबंधन से पहले हादसाट्रोला कार से टकरायाROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.