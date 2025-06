ETV Bharat / bharat

दौसा में कंटेनर में जा घुसी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे - ROAD ACCIDENT

दौसा में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat (Symbolic) )

Published : June 28, 2025

दौसा : जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. हादसा कलक्ट्रेट चौराहे के समीप हुआ, जहां एक हरियाणा नंबर की कार कंटेनर में जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है. दौसा डीएसपी रवि प्रकाश ने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे. इसी दौरान दौसा आरटीओ कार्यालय के बाहर कंटेनर को परिवहन उड़नदस्ते ने रुकवाया था. तभी पीछे से आ रही कार कंटेनर में तेज गति से आकर घुस गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए.

Last Updated : June 28, 2025 at 7:59 AM IST