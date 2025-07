ETV Bharat / bharat

बारां में भीषण सड़क हादसा: पिकअप से टकराई कार, यूपी और दिल्ली के चार युवक-युवती की गई जान - ROAD ACCIDENT

भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत ( ETV Bharat Baran )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 6, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 11:21 AM IST 2 Min Read

अंता (बारां) : जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत का मामला सामने आया है. यह चारों मृतक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के निवासी थे. घटना बारां बाईपास पर हुई है, जिसमें एक पिकअप से कार टकरा गई थी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलने पर बारां के पुलिस उपाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह शेखावत और कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान मौके पर पहुंचे थे. कार में फंसे हुए मृतकों और घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया. मृतकों में एक युवक और युवती की सगाई भी हाल ही में हुई थी. थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि यूपी नंबर रजिस्टर्ड कार में चार लोग सवार थे. इस कार को लखनऊ निवासी नमन चतुर्वेदी चला रहा था, जबकि जया शर्मा, अंशिका मिश्रा और राहुल कुमार इसमें सवार थे. यह लोग शिवपुरी से कोटा की तरफ जा रहे थे. दुर्घटना शनिवार देर रात 1 बजे के आसपास पैनोरमा के नजदीक हुई है. हाईवे पर पिकअप ने ब्रेक लगाया, जिसके कारण पीछे से आ रही कार अनियंत्रित हो गई और पिकअप में घुस गई. इस घटना में ड्राइवर के पास आगे वाली सीट पर बैठी हुई जया शर्मा गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे कोटा रेफर किया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया. अन्य तीन को बारां जिला चिकित्सालय में ही मृत घोषित कर दिया था.

अंता (बारां) : जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत का मामला सामने आया है. यह चारों मृतक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के निवासी थे. घटना बारां बाईपास पर हुई है, जिसमें एक पिकअप से कार टकरा गई थी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलने पर बारां के पुलिस उपाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह शेखावत और कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान मौके पर पहुंचे थे. कार में फंसे हुए मृतकों और घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया. मृतकों में एक युवक और युवती की सगाई भी हाल ही में हुई थी. थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि यूपी नंबर रजिस्टर्ड कार में चार लोग सवार थे. इस कार को लखनऊ निवासी नमन चतुर्वेदी चला रहा था, जबकि जया शर्मा, अंशिका मिश्रा और राहुल कुमार इसमें सवार थे. यह लोग शिवपुरी से कोटा की तरफ जा रहे थे. दुर्घटना शनिवार देर रात 1 बजे के आसपास पैनोरमा के नजदीक हुई है. हाईवे पर पिकअप ने ब्रेक लगाया, जिसके कारण पीछे से आ रही कार अनियंत्रित हो गई और पिकअप में घुस गई. इस घटना में ड्राइवर के पास आगे वाली सीट पर बैठी हुई जया शर्मा गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे कोटा रेफर किया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया. अन्य तीन को बारां जिला चिकित्सालय में ही मृत घोषित कर दिया था. इसे भी पढे़ं. चलते ट्रक में जा घुसी कार, मां-बेटी और चालक की मौत, द्वारका दर्शन से लौट रहा था परिवार लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली निवासी मृतक : डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नमन चतुर्वेदी और जया शर्मा लखनऊ के रहने वाले हैं. वहीं, अंशिका मिश्रा गोरखपुर की रहने वाली है, जबकि राहुल कुमार की आईडी दिल्ली की है. नमन, अंशिका और जया के परिजनों से बात हो गई है, उन्हें घटना के संबंध में जानकारी दे दी है, वे बारां के लिए रवाना भी हो गए हैं.

Last Updated : July 6, 2025 at 11:21 AM IST