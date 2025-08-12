हैदराबाद : अमेरिका की सड़कों पर एक भयावह हादसे ने तेलंगाना की होनहार बेटी श्रीजा वर्मा के सपनों को चकनाचूर कर दिया. उच्च शिक्षा हासिल करने और जिंदगी की नई उड़ान भरने निकली श्रीजा का सफर थम गया. चमकते भविष्य के करीब पहुंचने के बाद एक लापरवाह पल ने सब कुछ खत्म कर दिया. उसकी मौत के साथ ही उसके माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

कैसे हुआ हादसाः

श्रीजा वर्मा, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई थीं और हाल ही में उन्होंने एमएस की डिग्री पूरी की थी. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना भारतीय समयानुसार सोमवार रात की है. बताया जाता है कि वह एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गयी थी. वहां से लौटते समय उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई. हादसे में उसे गंभीर चोट आईं और उनकी मौत हो गई.

घर पर मातम पसराः

बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय श्रीजा की एक दोस्त और एक अन्य व्यक्ति भी कार में मौजूद थे. हादसे की खबर मिलते ही हैदराबाद में श्रीजा के घर मातम पसर गया. परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मोहल्ले और रिश्तेदारों के लोग घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे. श्रीजा की उपलब्धियों और उसकी मुस्कान की यादें हर किसी को रुला रही हैं.

पिता ड्राइवर हैंः

श्रीजा वर्मा, सिद्दीपेट जिले के रामारुकला गांव के रहने वाले श्रीनिवास वर्मा और हेमलता की बेटी थी. एक छोटी बहन है, जिसका नाम श्रेया वर्मा है. परिजनों ने बताया कि बेहतर संभावनाओं की तलाश में श्रीनिवास वर्मा परिवार के साथ कुछ साल पहले हैदराबाद आ गए. मेडचल जिले के गंडीमैसम्मा चौराहे के पास श्रीकृष्णनगर में रह रहे हैं. श्रीनिवास ड्राइवर हैं, जबकि पत्नी हेमलता एक निजी कंपनी में काम करती है. श्रीजा की छोटी बहन श्रेया वर्मा भी 20 दिन पहले ही एमएस की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई है.

