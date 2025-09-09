'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार
पशुपति पारस ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने बताया कि उनके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे. पढ़ें..
Published : September 9, 2025 at 4:46 PM IST
आदित्य झा की रिपोर्ट
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के घटक दल के रूप में जेएमएम और आरएलजेपी की एंट्री हुई है. पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब आरजेडी-कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी. ईटीवी भारत से खास बातचीत में पारस ने दावा किया है कि इस बार बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे.
जिस दिन एनडीए छोड़ा, उसी दिन से तय था: पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन ही हमलोगों ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था. उसी दिन से पूरे देश में संकेत जाने लगा था कि वे लोग अब इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं. उन्होंने कहा कि देश में दो ही बड़े गठबंधन हैं. एक एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन. ऐसे में उसी दिन से यह चर्चा शुरू गई थी कि जल्द ही हम लोग इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं. अब हम विधिवत इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं.
'महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं हम': पाशुपति कुमार पारस ने बताया कि 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर हुई थी. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए. इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों में इसको लेकर सहमति बन चुकी है. इस गठबंधन में पहले से ही 6 दल शामिल थे. सातवें दल के रूप में वे शामिल हुए हैं. अगली बैठक बहुत जल्द होगी. उम्मीद है कि बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा.
जल्द होगा सीटों का बंटवारा: आरएलजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक बिहार के किसी राजनीतिक दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. इंडिया गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस में भी सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी है. समय आने पर आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी. पशुपति कुमार पारस कहा कि गठबंधन के सभी घटक दल चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले लेकिन सीटों के डिमांड के लिए तर्क देना होगा. उसके लिए विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा, यह इतना आसान काम नहीं है.
'दलित सेना आरएलजेपी की ताकत': आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से राज्यभर में हमलोगों ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की. दलित सेना की आज बैठक भी हुई है. दलित सेना हमारी पार्टी की रीढ़ है, इसका गठन साल 1983 में हुआ था. स्वर्गीय रामविलास पासवान ने इसकी स्थापना की थी. यह एक सामाजिक संगठन है और इस सेना के गठन का मुख्य उद्देश्य दलित के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है. इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को दलित विरोधी करार दिया है.
दलितों पर बढ़ा है अत्याचार: पशुपति कुमार पारस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं. यही कारण है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बड़ी हैं. महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है. यह केवल दलितों के ऊपर ही नहीं, बल्कि आम महिलाओं के साथ भी बढ़ा है. बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है.
'सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा': पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि मानसिक रूप से जिस राज्य का मुख्यमंत्री बीमार हो, उस स्टेट की क्या दुर्दशा होगी. जब वे लोग बिहार के जिलों का भ्रमण कर रहे थे तो हर जगह एक ही आवाज आ रही थी कि बिहार में इस बार सत्ता का परिवर्तन हो. आज की तारीख में जब भी चुनाव हो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा. बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है.
'एनडीए में मेरे साथ हुआ था छल': पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि वह लोग राजनीति में सीधी राजनीति करने वाले लोग हैं. हम लोगों ने कभी किसी के साथ धूर्तता नहीं की लेकिन हमारे साथ पिछले गठबंधन (एनडीए) में छल किया गया. देश के सभी लोग जानते हैं कि उनके साथ किसने छल किया. वह 48 साल से राजनीति कर रहे हैं. राजनीति में उत्थान और पतन चलता है लेकिन हम लोग कर्म करने पर विश्वास करते हैं.
क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?: इस सवाल पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि एक प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि वह सात बार विधायक, विधान परिषद के सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री, लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं लेकिन अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए.
बेटे की होगी राजनीति में एंट्री: पशुपति कुमार पारस ने इस दौरान बताया कि उनकी जगह उनके बेटे यशराज पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. बेटे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुत ही प्रतिभावान है. विदेश से पढ़कर आया है, व्यवहार कुशल है. पूरे बिहार में दलित चौपाल के माध्यम से वह लोगों के बीच जा रहा है. दो दिन पहले नालंदा में भी वह गया था. उसके भाषण को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं. भाषा पर भी उसकी अच्छी पकड़ है.
किस सीट से लड़ेंगे यशराज?: पशुपति कुमार पारस ने खगड़िया की अलौली सुरक्षित सीट पर दावा पेश किया है. वह खुद यहां से सात बार विधायक रह चुके हैं. इस बार वह इस सीट से अपने पुत्र यशराज को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने डिमांड भी रखी है. पारस ने कहा कि यदि अलौली की सीट उनके हिस्से में आती है तो यशराज उस सीट से जरूर चुनाव लड़ेंगे.
विधानसभा चुनाव लड़ेंगे प्रिंस राज?: समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर आरएलजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उनका परिवार और उनके भाई रामचंद्र पासवान का परिवार हर जगह साथ रहता है. इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका बेटा यशराज पासवान और भतीजा प्रिंस राज भी विधानसभा के चुनाव में साथ नजर आएंगे.
नीतीश सरकार की हार तय: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार की ओर से जारी घोषणाओं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को लग गया है कि यदि इस तरीके के वादे और ऐलान नहीं करेंगे तो सत्ता में वापसी नहीं होगी. अभी बिहार सरकार रोजाना हर अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन देती है. वह उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर 20 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया? चुनाव के आखिरी महीना में इस तरीके के वादे करने का क्या मतलब है? पारस ने कहा कि कुछ भी कर लें लेकिन नीतीश कुमार नवंबर के बाद कुर्सी पर नहीं रहेंगे.
'तेजस्वी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री': वहीं, गठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है. जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल रहता है, उसी का मुख्यमंत्री होता है. इसमें दो राय कहां है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जब चुनाव परिणाम आएगा तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ही सत्ता पर बैठेंगे.
"जब हमने एनडीए छोड़ा था, तब ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे. अब उस पर औपचारिक मुहर लग गई है. 15 से 20 सितंबर के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा. हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे. "- पशुपति कुमार पारस, अध्यक्ष, आरएलजेपी
