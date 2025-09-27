ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले CM', RJD प्रदेश अध्यक्ष का दावा- 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि उनके एजेंडों की चोरी सरकार कर रही है. सरकार घोषणा से पहले ट्वीट कर इसकी जानकारी देती है. घोषणा को लेकर कोई बजट का प्रोविजन नहीं होता है लेकिन ट्वीट कर लोगों को पहले बता दिया जाता है. बजट प्रोविजन नहीं है, जो बजट प्रोविजन में नहीं होता है उसको सप्लीमेंट्री में भेजा जाता है लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं. जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया, इस तरीके से अब महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है.

'आरेजडी का एजेंडा हाईजैक?: तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर लोगों से कई वादे किए थे. चाहे वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 करने की बात हो या 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात लेकिन चुनाव से पहले ही सरकार ने इसको लेकर बड़ी घोषणा कर दी. इस पर मंगनी लाल मंडल का कहना है कि वर्तमान सरकार उन लोगों की एजेंडे को हाईजैक कर रही है.

किस मद से दिए 10 हजार?: आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये प्रति महीने देने की बात कही थी, जो पहले 400 मिलती थी लेकिन अब सरकार ₹1100 महीना पेंशन दे रही है. 1100 रुपये महीने जो सरकार दे रही है, उसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है. वहीं 10000 महिलाओं को दिया गया है वह किस मद से दिया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है. योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 10000 से कौन सा व्यवसाय शुरू होगा?

सरकार की स्कीम पर सवाल: एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें जो ₹10000 दिया जा रहा है, वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए. मंगनी लाल मंडल ने सवाल उठाया कि जी वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार ने महिलाओं को ₹10000 दिए हैं, वह पैसे किस मद से दिए गए हैं.

नीतीश के कोर वोट बैंक पर नजर: मंगनी लाल मंडल ने स्वीकार किया कि अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक हुआ करता था. अति पिछड़ा समाज की महिलाएं भी उनको वोट देती थी लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि यदि उनका महिला कोर वोट बैंक है तो उन्हें ₹10000 देने पर रहे हैं.

'नीतीश ने अति पिछड़ा को छला': मंगनी लाल मंडल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझ रहे थे. अपने अपने शासनकाल में अति पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व नहीं बनने दिया. संघर्ष करने नेता बनने की जो धारा थी, उसे नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया. अति पिछड़ा समाज को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए प्रपंच रचा, वह खुद पिछड़ा समाज से नहीं आते हैं फिर भी वह इस समाज के नेता बने हुए हैं. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि वर्ग और वर्ण दो ऐसी चीज है, जो शोषण के प्रतीक हैं. इसे समाप्त करने की जरूरत है.

कैसी है महागठबंधन की तैयारियां?: आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं. अभी गांव में यात्रा हुई है. जिला स्तर पर सभा हुई है और पदयात्रा भी हुई है. तेजस्वी यादव अलग यात्रा पर निकले थे. गठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा यह निरंतर चल रहा है. बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जनता ऊब चुकी है. लोगों के मन में बेचैनी है कि यह सरकार कब हटे.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिगुल कभी भी बज सकता है. ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है. आरजेडी ने अति पिछड़ा कार्ड खेलते हुए पिछले दिनों मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इसके साथ ही पार्टी को भरोसा है कि इस बार तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार जरूर बनेगी लेकिन तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने रोड़ा अटका रखा है. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दावा किया है कि तेजस्वी ही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे.

लालू यादव के साथ मंगनी लाल मंडल (ETV Bharat)

माई बहिन मान योजना: मंगनी लाल मंडल का कहना है कि हम लोगों ने सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार की प्रमुख महिला को ₹2500 महीना देने का वादा किया. जब सरकार सब कुछ दे रही है तो महिलाओं को क्यों नहीं ₹2500 दिया जा रहा है?

तेजस्वी के नाम पर सहमति क्यों नहीं?: इस सवाल पर मंगनी लाल मंडल का कहना था कि कांग्रेस तेजस्वी के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है, यह मैं नहीं बता सकता लेकिन 24 तारीख को जब महागठबंधन के पिछड़ा सम्मेलन में उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने उस पर आपत्ति नहीं जताई. तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर हैं. जो भी मीटिंग हुई है, वह तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई है.

कांग्रेस की आपत्ति क्यों?: मंगनी लाल मंडल का कहना था कि सहमति यदि नहीं जताई जा रही है तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा है. इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है. सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी का है. कुछ समाचार पत्रों में खबर छापी गई थी. सम्मानजनक सीट नहीं होने पर गठबंधन नहीं होगी. आरजेडी राहुल गांधी का बहुत सम्मान करती है. गठबंधन में किसी बात को लेकर विवाद नहीं है. बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, मीडिया में बहुत तरह की बात चलती रहती है.

'प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं': प्रशांत किशोर ने आरजेडी को एक ऑफर दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ जन सुराज मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा लेकिन यह भी शर्त है की जन सुराज के कैंडिडेट के खिलाफ भी आरजेडी अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे. इस सवाल पर मंगनी लाल मंडल का कहना था कि प्रशांत किशोर आजकल प्रचार कर रहे हैं, हवा में हैं. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की कोई आईडियोलॉजी नहीं है.

तेजस्वी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल (ETV Bharat)

भ्रष्टाचार पर पीके से डर लगता है?: प्रशांत किशोर लगातार नेताओं के ऊपर हमलावर हैं. कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे कर रहे हैं. कई नेता अब प्रशांत किशोर के नाम से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. इस सवाल पर मंगनी लाल मंडल का कहना है कि मैं प्रशांत किशोर से नहीं डरता मेरी पार्टी पीके से नहीं डरती है. लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास अपार पैसा है, वह खर्च भी करते हैं. प्रचार एवं पब्लिसिटी पर उनका बहुत ज्यादा खर्च है लेकिन वह राजनीति की किस दिशा में जा रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है.

तेजप्रताप के सवाल पर साधी चुप्पी: मंगनी लाल मंडल से जब ईटीवी भारत ने पूछा कि तेजप्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली है. इसका राजद के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा. इस पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं. बिना नाम लिए हुए मंगनी लाल ने कहा कि मैं कठोरता से कह रहा हूं कि हमारे जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उनका वोट बैंक मजबूती के साथ राजद के साथ खड़ा है. तेजस्वी यादव यूथ हैं और लगातार वे लोगों के बीच जा रहे हैं. 17 महीने के काम को लोगों ने देखा है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

'गठबंधन के लिए नीतीश आए थे': मंगनी लाल मंडल ने 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को भविष्य का नेता बनना है. हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं और तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनeकर भविष्य के नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं लेकिन तेजस्वी ने नीतीश कुमार के सामने दो शर्त रखी की बिहार में बेरोजगारी बहुत है और लोग पलायन को मजबूर हैं, इसे रोकना है. इसीलिए 10 लाख युवाओं को नौकरी का वादा कीजिए. दूसरा बिहार में जाति आधारित गणना करवा दीजिए.

प्रेस वार्ता के दौरान मंगनी लाल मंडल (ETV Bharat)

'नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं': आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर नहीं हैं. वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं. नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, वह शिखंडी मुख्यमंत्री है. उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है.

"सोशल मीडिया पर उनका एक जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि ससुरा खुद मुख्यमंत्री से गया तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया. इस तरीके का बयान असंसदीय ही नहीं मर्यादाहीन बयान है. मुख्यमंत्री से इस तरीके का बयान की अपेक्षा नहीं किया जा सकता. इसका मतलब है कि वह दिमागी रूप से कुछ परेशान हैं. उनके उनके दिमाग मैं कुछ चंचलता है."- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

लालू परिवार में विवाद पर क्या बोले?: इस सवाल पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि इस तरीके का जो समाचार है, वह मनगढ़ंत रूप से चलाया जा रहा है. मीडिया ऐसी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देता है. इसीलिए इस तरीके के बातों को और तोड़-जोड़ कर पेश किया जाता है. हमारा जनाधार बहुत मजबूत है. इस तरीके के प्रचार से हमारे जनाधार पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है लेकिन इस मामले पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे.

तेजस्वी यादव के साथ मंगनी लाल मंडल (ETV Bharat)

सीट शेयरिंग पर जल्द निर्णय: इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहां बीच फंसी हुई है? इस पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि हम लोग तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार में वोट मांग रहे हैं. उनके नाम पर ही भीड़ जुट रही है. हम लोगों ने उनके ही नेतृत्व में यात्रा निकाली थी. बिहार की जनता न केवल 'माय' समीकरण बल्कि अति पिछड़ा भी तेजस्वी यादव के नाम के बिना किसी को कंप्रोमाइज नहीं. एक सप्ताह बहुत से बहुत 10 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा.

"बिहार का अति पिछड़ा समाज पिछले 20 वर्षों से अपने को ठगा महसूस कर रहा है. इसीलिए जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार हर हाल में परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी."- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

