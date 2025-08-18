पटना: बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्षों से सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की होती है, वह हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव. उनके चाहने वाले उनको सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक धारा, एक आंदोलन और एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में देखते है. पिछले कुछ वर्षों से उनकी सेहत लगातार खराब रही है. जेल और अस्पताल के बीच का उनका सफर लंबे समय तक चर्चा में रहा. किडनी ट्रांसप्लांट और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते हुए भी लालू प्रसाद सूबे की सियासत में सबसे बड़े ‘फैक्टर’ बने हुए हैं.

सासाराम में दिखा लालू का जलवा: SIR के खिलाफ राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं. उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं. लालू यादव ने रविवार को सासाराम में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ रैली को भी संबोधित किया.

बिहार की राजनीति में लालू यादव मजबूत फैक्टर (ETV Bharat)

लालू ने लूट ली महफिल: इस दौरान लालू यादव पुराने अंदाज में नजर आए. उन्होंने चिर-परिचित अंदाज में कहा, 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल'. जब वह भाषण दे रहे थे, तब राहुल और खरगे लगातार मुस्कुराते और ताली बजाते दिखे. कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र लालू ही रहे. महज कुछ मिनटों की उपस्थिति से उन्होंने यह साफ कर दिया कि विपक्ष के पास आज भी सबसे भरोसेमंद चेहरा वही हैं.

'लालू सिर्फ नेता नहीं, आंदोलन के प्रतीक': आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि लालू प्रसाद सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि संघर्ष, आंदोलन और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के भी प्रतीक हैं. जिन्होंने बिहार के गरीब, पिछड़ा, वंचित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्ग के लोगों को राजनीतिक चेतना के साथ-साथ बोलने की भी ताकत दी. यही कारण है कि उनको लेकर लोगों के मन में सम्मान और समर्पण है.

"लालू प्रसाद हमेशा जनता के हक को लेकर जनता के बीच जाते रहे हैं, जो कल सासाराम की सभा में देखने को मिला. न केवल चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी और जदयू के सरकार को भी लालू प्रसाद ने कल लोगों के बीच बेनकाब किया. एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद एवं उनकी सोच को बीजेपी और जदयू के लोग कुछ भी कहें लेकिन बिहार के लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

लालू यादव के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

लालू से ही एनडीए की लड़ाई: भारतीय जनता पार्टी लालू यादव का सबसे बड़ी विरोधी है लेकिन बिहार की राजनीति में लालू एक बड़े फैक्टर हैं, यह बीजेपी भी मानती है. प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि बिहार में एनडीए की लड़ाई यदि किसी के साथ है तो वह सीधे भाजपा के साथ है. हालांकि वह लालू के ऊपर चल रहे मुकदमों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आरजेडी अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हैं, जिन्होंने कई घोटाले किए हैं. राहुल गांधी भी जानते हैं कि बिना लालू प्रसाद के बिहार में लड़ाई संभव नहीं है.

"निश्चित तौर पर लालू यादव ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, बाकी सब उनके प्रतिनिधि हैं. लालू प्रसाद वर्तमान में चुनावी राजनीति में नहीं है लेकिन कल सासाराम के मंच पर वह लालू प्रसाद और राहुल गांधी एक साथ मंच पर थे. राजनीति की विडंबना यह है कि यही राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, जिस कारण लालू प्रसाद का पूरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया. राहुल गांधी के कारण ही लालू प्रसाद वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ सकते."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

लालू यादव के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे (ETV Bharat)

क्या लालू से एनडीए को खतरा है?: इस सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल का कहना है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में एक बड़े फैक्टर हैं लेकिन उनके दोनों बेटों में से किसी के पास भी जनाधार नहीं है. जहां तक एनडीए के लिए चुनौती का सवाल है तो लालू बिल्कुल भी एनडीए और बीजेपी के लिए चुनौती नहीं हैं. 2005 से अब तक हर लड़ाई में बीजेपी ने उन्हें और उनके चुने गए प्रतिनिधि को मात दी है.

क्या बोलीं जेडीयू प्रवक्ता?: वहीं, जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा का मानना है कि लालू प्रसाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस विरोध से की थी लेकिन आज वह इतने कमजोर और बेबस हो गए हैं कि उन्हें राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करना पड़ रहा है और 'राहुल गांधी जिंदाबाद' का नारा लगाना पड़ रहा है. लालू प्रसाद की मजबूरी यह है कि उन्हें अपने पुत्र को सत्ता दिलाना है और मुख्यमंत्री बनाना है लेकिन बिहार की लोग उनके 15 वर्षों के शासनकाल को भूले नहीं है.

सासाराम रैली के दौरान लालू यादव (ETV Bharat)

"लालू प्रसाद भले ही सार्वजनिक सभाओं में जाकर भाषण देने या झूठ का भ्रम फैलाने का प्रयास करें बिहार की जनता उनके भ्रम में फंसने वाली नहीं है. बिहार के लोगों ने एनडीए के शासनकाल को देखा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, वह सभी लोग महसूस कर रहे हैं. 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सशक्त सरकार बनेगी."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

महागठबंधन को लालू की जरूरत: राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है. नीतीश कुमार फिर से एनडीए खेमे में लौट चुके हैं. बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है. ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकजुटता और नेतृत्व का सवाल है. लालू की सेहत चाहे उन्हें चुनावी रैलियों में लगातार सक्रिय रहने की अनुमति न दे लेकिन चुनावी रणनीति और जनता के बीच गठबंधन की विश्वसनीयता कायम रखने में उनका योगदान निर्णायक है. यही कारण है कि बीमार रहने के बाद भी लालू प्रसाद समय-समय पर राजनीतिक मंचों पर दिखाई देते हैं.

सासाराम में महागठबंधन की रैली (ETV Bharat)

बीमारी के बावजूद अब भी 'किंगमेकर': लालू यादव पिछले कुछ वर्षों से बीमार हैं. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वह बहुत कम सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देते हैं लेकिन 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लालू ने भी कमर कस ली है. उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में अपने समर्थकों से अपील की कि केंद्र की बेईमान सरकार को हटाना है और बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है. सियासी जानकार भी मानते हैं कि महागठबंधन के लिए लालू असरदार साबित हो सकते हैं. वह आज भी किंगमेकर की भूमिका में हैं.

"तेजस्वी यादव ने पिछले 10 वर्षों में खुद को विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित किया है. वे दो बार उपमुख्यमंत्री रहे लेकिन जब भी गठबंधन स्तर पर बड़ी बैठकों की बात आती है तो सभी दलों के लिए लालू यादव ही सर्वमान्य नेता बनकर उभरते हैं. तेजस्वी भले ही भविष्य का चेहरा हों मगर आज भी गठबंधन की धुरी लालू ही हैं. तेजस्वी को जनता तक पहुंचाने और उनकी विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए लालू का नाम और छवि जरूरी है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

लालू के चेहरे पर भरोसा क्यों?: इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण का कहना है कि बिहार की राजनीति में आज भी लालू प्रसाद से बड़ा पॉलिटिकल चेहरा कोई नहीं है. भाजपा के खिलाफ विपक्षी खेमे को एकजुट रखने में लालू की भूमिका अहम है. वे अपने पुराने संबंधों और भरोसे की वजह से अलग-अलग पार्टियों को जोड़कर रखते हैं. जेल जाने और बीमारी से लड़ने के बावजूद वे हार नहीं मानते. यही जज्बा जनता और नेताओं दोनों के लिए प्रेरणा है.

"लालू प्रसाद साढ़े तीन दशकों से ज्यादा समय से बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं. उनके अनुभव के मुकाबले अभी भी कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो पाता. जनता के बीच उनकी लोकप्रियता इस स्तर की है कि उनकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है."- इंद्रभूषण, वरिष्ठ पत्रकार

आम जनता से सहज जुड़ाव: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि लालू प्रसाद की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही है कि वे जनता से सीधे जुड़े रहते हैं. उनके भाषणों की भाषा हमेशा गांव-देहात की बोली में होती है. वे गंभीर मुद्दों को भी चुटकुलों और व्यंग्य के जरिए पेश करते हैं, जिससे आम आदमी उन्हें आसानी से समझ लेता है. कल भी वे सासाराम में हुए कार्यक्रम में अपने पुराने अंदाज में दिखे.

"रेलवे मंत्री रहते हुए कुल्हड़ वाली चाय, दूध-दही खाने वाले लोग जैसी बातें आज भी उनकी याद दिलाती हैं. उनकी राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय का ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो आज भी प्रभावी है. आज भी जब वे मंच पर आते हैं तो चाहे कुछ ही मिनट बोलें, जनता उनसे उसी अपनापन के साथ जुड़ जाती है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

लालू यादव का सियासी सफर: लालू यादव सबसे पहले 1977 में सांसद बने थे. 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 'गरीबों के मसीहा' के रूप में उनकी छवि बनी. हालांकि चारा घोटाले में आरोपी होने के कारण 1997 में पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया. 5 जुलाई 1997 को उन्होंने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया. 2005 तक आरजेडी का शासन रहा. वहीं 2004-09 तक वह मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री रहे. रेलवे को मुनाफे में लाने के लिए दुनिया भर में चर्चित हुए.

