रिपोर्ट : आदित्य कुमार झा

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार का राजनीतिक पारा गरम होता जा रहा है. राजद के बक्सर से लोकसभा सदस्य सुधाकर सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में विधानसभा चुनाव को लेकर सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और एनडीए के शासन का अंत होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी.

बिहार और दिल्ली सरकार पर निशाना : ईटीवी भारत से खास बातचीत में सुधाकर सिंह ने केंद्र और बिहार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों जगह ब्रेन डेड की सरकार बैठी हुई है. अभी पूरे देश में संविधान एवं लोकतंत्र बचेगा या नहीं, उसकी लड़ाई चल रही है. SIR के तहत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का काम चल रहा है, जिसे बिहार की एवं देश की जनता ने पकड़ लिया है. इसी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

'वोट चोरी कर नीतीश-मोदी सत्ता में आए' : बिहार में जो 20 साल से और केंद्र में 11 साल से सत्ता में हैं, उनके पास अब कहने और करने के लिए कुछ नहीं बचा है. काल्पनिक बातों से सत्ताधारी दल चुनाव को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं और अडानी-अंबानी जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं.

विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की तैयारी : 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है. एसआईआर के नाम पर हाशिये पर रह रहे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, जो सीधे नागरिकता से जुड़ा हुआ है. ऐसे लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे.

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)

''यह पूरी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है, जिसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है. इसी मुद्दे पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा. राजद सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई और कार्रवाई के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी. इसके अलावा जिन मुद्दों पर राजद लगातार संघर्ष कर रही है, उनके साथ भी चुनाव मैदान में उतरेगी.''- सुधाकर सिंह, सांसद, आरजेडी

बिहार किसान का मुद्दा : तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे कर चुके हैं. जिनमें महिलाओं के लिए ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत 2500 रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1500 रुपये, 10 लाख नौकरी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल हैं. किसानों के लिए पार्टी का विजन बताते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की सिंचाई और कमाई किसानों के लिए ही है.

समर्थकों के बीच में सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)

''तेजस्वी यादव ने जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की तो नीतीश कुमार ने भी अचानक 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह दी, जबकि विधानसभा में वे फ्री बिजली के विरोधी थे.''- सुधाकर सिंह, सांसद, आरजेडी

नीतीश कुमार के आलोचक क्यों? : नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री से अनबन पर सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अब ब्रेन डेड सरकार हो गई है. जो नीतीश कुमार पहले मुफ्त बिजली के विरोधी थे, चुनाव से पहले अचानक कैसे याद आ गया कि मुफ्त बिजली देनी है. इसलिए तेजस्वी यादव और अन्य कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अब नकल की सरकार रह गई है.

सुधाकर सिंह (ETV Bharat)

'एमवाई समीकरण मीडिया की देन' : बिहार में राजद के एमवाई समीकरण के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि यह मीडिया की देन है. उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर राजनीति करती है. लेकिन मीडिया भाजपा की बनाई हुई नैरेटिव से बाहर नहीं निकलना चाहती. हमारे नेता तेजस्वी यादव अब ए-टू-जेड की बात करते हैं, लेकिन मीडिया अब भी एमवाई समीकरण में उलझी है.

'2020 का चुनाव छल से हारे' : 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि राजद मात्र 12000 मतों से पीछे रही थी. उस चुनाव में बिहार के सभी वर्गों का वोट राजद को मिला था. 2025 में भी वही समीकरण रहेगा. पिछली बार नीतीश कुमार हार रहे थे, लेकिन बेईमानी से उन्हें जिताया गया. हमें 37% वोट मिले थे, 2024 लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 39% हो गया और इस बार 45% वोट मिलेगा.

सुधाकर सिंह, सांसद, आरजेडी (ETV Bharat)

'तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार' : विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के नाम पर गठबंधन में औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन सुधाकर सिंह का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है. बिहार में चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा. राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा है कि समय आने पर सब साफ हो जाएगा.

'इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में' : सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए अपनी मजबूती दिखा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने उसकी नहीं चलेगी. 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ सभी दल थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ. विधानसभा में हमें 37% वोट मिले थे और लोकसभा में 39% हो गए.

'नीतीश से बिहार को क्या मिला?' :20 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद बिहार को कुछ नहीं मिला. केंद्र में आधा दर्जन मंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई योजना नहीं आई. छठ और दिवाली पर रेलवे को 12000 ट्रेनें चलानी पड़ती हैं, जिससे बिहार से पलायन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

'बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार' : सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है. पारस अस्पताल में गोलीबारी, पोलो रोड पर दिनदहाड़े फायरिंग और बैंकों में लूट की घटनाएं आम हो गई हैं. हत्या रोज हो रही है, फिर भी सरकार दावा करती है कि सब ठीक है.

तेजस्वी के मरीन ड्राइवर डांस पर जवाब : जेपी गंगा पथ पर तेजस्वी यादव के डांस के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि मरीन ड्राइव का काम तेजस्वी यादव ने ही पूरा करवाया. तेजस्वी यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, अब जेड प्लस कर दी गई है. अगर बिहार सुरक्षित होता तो इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों होती.

'प्रशांत किशोर राजनीति में कोई फैक्टर नहीं' : प्रशांत किशोर के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वे बिहार की राजनीति में फैक्टर नहीं हैं. वे मीडिया में चर्चा में हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं. अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं. जब चुनाव लड़ेंगे तभी पता चलेगा कि उनका असर कितना है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल : एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन सही ढंग से काम नहीं कर रहा. बीजेपी उन्हें प्रतीक के रूप में आगे कर रही है. जैसे महाभारत में भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को आगे किया गया था, वैसे ही लालू प्रसाद को रोकने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया गया.

'तेजस्वी बहुमत से बनेंगे सीएम' : सुधाकर सिंह ने दावा किया कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे. इंडिया गठबंधन दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगा. जितनी सीटें राजद को मिलेंगी, उतनी एनडीए के सभी घटक दल मिलाकर भी नहीं ला पाएंगे.

जगदानंद सिंह की नाराजगी क्यों : उपचुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद जगदानंद सिंह की नाराजगी पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वे नाराज नहीं हैं. वे 85 साल की उम्र में भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं. उम्र के कारण उनकी गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन वे पार्टी में सक्रिय हैं.

बड़ा राजनीतिक परिवार : सुधाकर सिंह बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता जगदानंद सिंह राजद के वरिष्ठ नेता रहे हैं. 1990 से 2005 तक लालू-राबड़ी सरकार में उनकी गिनती नंबर 2 में होती थी. वे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. सुधाकर सिंह 17 महीने चली महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री थे.

नीतीश कुमार से अनबन : कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमले करते रहे. कई बार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बीच-बचाव करना पड़ा. नीतीश कुमार से अनबन के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा.

