जेल में रची गई थी कैफे संचालक नितिन देव के मर्डर की साजिश, पड़ोसी ने की पूरी प्लानिंग, जानिए सनसनीखेज खुलासे - NITIN DEV MURDER CASE

ऋषिकेश नितिन देव हत्याकांड ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 17, 2025 at 3:20 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 3:34 PM IST 4 Min Read

ऋषिकेश: टिहरी गढ़वाल थाना मुनि की रेती के तपोवन स्थित डीकोन वैली में 7 मई की देर रात अपने कैफे से वापस लौट रहे रिजॉर्ट स्वामी की दो अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. गोली मारने वाले दो लोग स्कूटी में सवार होकर फरार हो गए थे. इस मामले की पूरी तफ्तीश करने के बाद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. ऋषिकेश नितिन देव की हत्या का षड्यंत्र रचने में जेल में बंद उन्हीं का पड़ोसी शामिल था. पुलिस जांच में सामने आया है कि जेल के भीतर से ही उसने योजना को अंजाम दिया. जेल में शातिर अपराधियों के जरिए उसने दो शूटर्श को हायर किया. इन शूटर्श से बातचीत कर मध्यस्थता करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने दोनों भाड़े के हत्यारों की भी पहचान कर ली है. यूपी के नोएडा का रहने वाला था नितिन: नितिन देव मूल रूप से नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. तपोवन स्थित डिकोन वैली में उनका अपना पिछले 10 वर्षों से फ्लैट है. उनका चीला भोगपुर में जीवन उत्सव में रिजॉर्ट है. ऋषिकेश के वीरभद्र मार्ग आस्था पथ पर उनका हाइड आउट नाम से कैफे भी है. 7 मई बुधवार की देर रात वह अपने फ्लैट में लौट रहे थे. तभी फ्लैट के पास ही दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इसके बाद वह स्कूटी से फरार हो गए. प्रारंभिक जांच में पूरे मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था. पुलिस की अलग-अलग टीम में विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही थी. जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आए वहां यकीनन चौंकाने वाले हैं. ऋषिकेश कैफे संचालक नितिन देव (File Photo)

