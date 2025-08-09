कोलकाता: मेडिकल छात्रा की हत्या को एक साल बीत चुका है. एक साल बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला. इसलिए याचिकाकर्ता की मौत वाले दिन यानी शुक्रवार की रात जूनियर डॉक्टरों ने जुलूस निकाला. उस जुलूस में एक मां अपनी छह साल की बेटी को गोद में लिए चल रही थी. उसने कहा, 'मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है.'

शरीफा खातून पश्चिम मेदिनीपुर से आई थी. वह पिछले एक साल से न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरती रहती है. इसलिए इस घटना के एक साल पूरे होने पर आयोजित मशाल जुलूस में वह एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर उतरी. अपनी बेटी के साथ अपनी यात्रा के बारे में शरीफा ने कहा, 'मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है. मुझे उसकी चिंता है. अपराधी घूम रहे हैं. बलात्कारियों को सजा नहीं मिल रही है.'

आज से ठीक एक साल पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन विभाग में हुई भयावह घटना बंगाल के लोगों की यादों में आज भी ताजा है. एक युवा डॉक्टर की उसके कार्यस्थल पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना के लिए न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर फिर से कोलकाता की सड़कों पर उतर आए.

कॉलेज स्क्वायर से शुक्रवार रात को मशाल जुलूस निकाला गया. यह जुलूस श्यामबाजार के पंचमथर चौराहे तक जारी रहा. जुलूस में कई आम लोग शामिल हुए. जुलूस में एक बार फिर न्याय की मांग गूंजी. जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि इस घटना में कई लोग शामिल थे. एक को सजा मिल चुकी है. बाकी अभी भी घूम रहे हैं.

इस क्रूर घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त 2024 से आंदोलन शुरू कर दिया. समाज के हर वर्ग के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. यह आंदोलन कई मांगों को लेकर शुरू हुआ था. कुछ मांगें पूरी हो गई हैं, लेकिन कई मांगें अभी भी बाकी हैं.

इस संबंध में जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो ने कहा, 'हमारे जन आंदोलन के परिणामस्वरूप 11 उच्च पदस्थ कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया. भर्ती प्रक्रिया भी रोक दी गई थी. सरकार ने वहां फिर से भर्ती अधिसूचना जारी की है. हालांकि, हमें आंशिक जीत मिली है. हमारा मार्च बंगाल में शुरू हुए ठहराव के खिलाफ विरोध का निर्माण करना है.'

जूनियर डॉक्टर असफाकउल्ला नैया आज मार्च में शामिल हुए. उन्होंने कई सवाल उठाते हुए कहा, 'अभी भी केंद्रीय सुरक्षा क्यों है? अस्पताल के जिस हिस्से में तोड़फोड़ हुई थी, उसकी मरम्मत एक साल बाद भी क्यों नहीं हुई? क्या सुरक्षा मुहैया कराने की कोई नेकनीयती है?'

उनके शब्दों में 'छवि बदलने के लिए सद्भावना की आवश्यकता होती है. आज के समाज में जो लोग अन्याय के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका अपमान किया जा रहा है. जो लोग सत्य के मार्ग पर ईमानदारी के मार्ग पर हैं उन्हें शक्तिहीन किया जा रहा है. इन सब कारणों से समाज उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में वह जाना चाहता है.'