ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, नक्सली राजू दादा और कोसा दादा पर था 3 करोड़ 60 लाख का इनाम

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउटंर में मारे गए नक्सलियों को लेकर बस्तर आईजी ने बड़ा खुलासा किया है.

Forces Disclosure In Abujhmad Naxal Encounter
अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में फोर्स का खुलासा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 9:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: सोमवार 22 सितंबर को सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ में बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस एनकाउंटर में दो बड़े नक्सली कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए. दोनों नक्सलियों को लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मंगलवार 23 सितंबर को बड़ा खुलासा किया है.

दोनों नक्सलियों पर था 3 करोड़ 60 लाख का इनाम: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस नक्सल एनकाउंटर में मारे गए नक्सली राजू दादा और कोसा दादा पर कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपये का इनाम था. राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी पर 1 करोड़ 80 लाख और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी पर भी 1 करोड़ 80 लाख रुपये का इनाम था.

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर पर आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

कैसे हुआ एनकाउंटर ?: 22 सितंबर 2025 सोमवार को सुरक्षाबलों की टीम नक्सल ऑपरेशन पर अबूझमाड़ और महाराष्ट्र की सीमा के जंगलों में रवाना हुई थी. इस टीम में डीआरजी, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल थे. जैसे ही सुरक्षाबलों की टीम छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा के फरसबेड़ा और तोयमेटा के जंगलों में पहुंची. नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों केंद्रीय समिति सदस्य ढेर हो गए.

Naxal Commanders Dead Body
मारे गए नक्सल कमांडर के शव (ETV BHARAT)

कितने हथियार हुए बरामद?: मुठभेड़ स्थल से जवानों ने 1 एके-47, 01 इंसास राइफल, 01 बीजीएल लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है. इसके साथ माओवादी साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है.

Many Naxal literature were also recovered
कई नक्सल साहित्य भी बरामद (ETV BHARAT)
Bastar IG Press Conference
बस्तर आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने क्या कहा ?: अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि वरिष्ठ माओवादी कैडरों की मौत से संगठन पूरी तरह बिखर चुका है. यह अब नेतृत्वविहीन और दिशाहीन हो गया है. जनवरी 2024 से अब तक बस्तर रेंज में 437 नक्सली मारे गए हैं. नक्सलियों के पास अब लड़ने के लिए ज्यादा हथियार और रिक्रूट नहीं बचे हैं जिससे यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है.

साल 2018 के दौर में बस्तर क्षेत्र में 18 से 19 पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी माओवादी कैडर एक्टिव थे. जिनमें से 9 को हमने मार गिराया है. एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने सरेंडर किया है. बचे हुए माओवादियों में पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी, पोलित मेंबर गणपति, पोलित ब्यूरो सोनू, पोलित ब्यूरो मेंबर बिसीर मिश्रा हैं. इसके अलावा अन्य केंद्रीय कमेटी मेंबर में चन्द्रनना, गणेश उइके, संग्राम, रामदेर और मांडवी हिड़मा अभी सक्रिय हैं- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

आईजी ने नक्सलियों से की सरेंडर की अपील: बस्तर आईजी ने बचे हुए सभी नक्सलियों से आह्वान किया है कि वह अपने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आएं और शासन प्रशासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं.

अबूझमाड़ में अब तक कितने नक्सली मारे गए ?: नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि साल 2024 से अब तक अबूझमाड़ में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में कुल 127 माओवादी मारे गए हैं. यह नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली सफलता है.

अबूझमाड़ की दुर्गम घाटियों और जंगलों में सक्रिय नक्सलियों को लगातार झटके लग रहे हैं. केंद्रीय समिति के दो शीर्ष नेताओं राजू दादा और कोसा दादा के मारे जाने से नक्सली संगठन की रीढ़ टूट गई है. नक्सल उन्मूलन का अभियान और तेज गति से जारी रहेगा और नक्सल संगठन को पूरी तरह खत्म करने तक यह लड़ाई जारी रहेगी- रॉबिनसन गुड़िया, एसपी, नारायणपुर

Disclosure in Abujhmad Naxal encounter
अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में अहम खुलासा (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में मारे गए दोनों नक्सल कमांडर की प्रोफाइल

  • राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी, उम्र 63, तेलंगाना निवासी
  • केंद्रीय समिति एवं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य
  • 2019 से दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव
  • कुल 27 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था
  • इन हमलों में महराबेड़ा नक्सल अटैक: 27 जवान हुए थे शहीद
  • बुकिनतोर नक्सल अटैक: 4 जवान हुए थे शहीद
  • जोनागुडेम नक्सल हमला: 22 जवान हुए थे शहीद
  • टेकलगुडा नक्सली हमला: 22 जवान हुए थे शहीद
Profile of Naxalite Kosa Dada
नक्सली कोसा दादा की प्रोफाइल के बारे में जानिए (ETV BHARAT)

नक्सली कोसा दादा की प्रोफाइल

  • नक्सली कादरी सत्यनारायण रेड्डी, उम्र 67, तेलंगाना निवासी
  • केंद्रीय समिति एवं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य.
  • 1980 से था सक्रिय, साल 2001 से 2011 तक दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव रहा
  • इन घटनाओं में शामिल था कोसा दादा
  • कच्चापाल जन अदालत में 6 ग्रामीणों की हत्या का आरोपी
  • गढ़चिरौली मरकाटोला नक्सल अटैक: 17 जवान हुए थे शहीद
  • मदनवाड़ा एंबुश : 27 जवान हुए थे शहीद
  • इरपानार नक्सल अटैक: 4 जवान हुए थे शहीद
  • सुकमा कलेक्टर अपहरण कांड में भी ये शामिल था

बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने दोनों नक्सल कमांडर की मौत को नक्सलवाद के खिलाफ जंग में बड़ी जीत बताया है. दोनों पुलिस अधिकारियों ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा.

Weapons recovered in Abujhmad Naxal encounter
अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में बरामद हथियार (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर अपडेट, 80 लाख के दो माओवादी कमांडर राजू दादा और कोसा दादा ढेर

सुकमा नक्सल एनकाउंटर अपडेट, 5 लाख की इनामी नक्सली बूस्की नुप्पों ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ABUJHMAD NAXAL ENCOUNTERNAXALITES RAJU DADA AND KOSA DADAअबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर खुलासाबस्तर आईजी सुंदरराज पीREVELATION IN ABUJHMAD ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.