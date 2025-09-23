ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, नक्सली राजू दादा और कोसा दादा पर था 3 करोड़ 60 लाख का इनाम

कितने हथियार हुए बरामद?: मुठभेड़ स्थल से जवानों ने 1 एके-47, 01 इंसास राइफल, 01 बीजीएल लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है. इसके साथ माओवादी साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है.

कैसे हुआ एनकाउंटर ?: 22 सितंबर 2025 सोमवार को सुरक्षाबलों की टीम नक्सल ऑपरेशन पर अबूझमाड़ और महाराष्ट्र की सीमा के जंगलों में रवाना हुई थी. इस टीम में डीआरजी, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल थे. जैसे ही सुरक्षाबलों की टीम छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा के फरसबेड़ा और तोयमेटा के जंगलों में पहुंची. नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों केंद्रीय समिति सदस्य ढेर हो गए.

दोनों नक्सलियों पर था 3 करोड़ 60 लाख का इनाम: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस नक्सल एनकाउंटर में मारे गए नक्सली राजू दादा और कोसा दादा पर कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपये का इनाम था. राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी पर 1 करोड़ 80 लाख और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी पर भी 1 करोड़ 80 लाख रुपये का इनाम था.

नारायणपुर: सोमवार 22 सितंबर को सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ में बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस एनकाउंटर में दो बड़े नक्सली कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए. दोनों नक्सलियों को लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मंगलवार 23 सितंबर को बड़ा खुलासा किया है.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने क्या कहा ?: अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि वरिष्ठ माओवादी कैडरों की मौत से संगठन पूरी तरह बिखर चुका है. यह अब नेतृत्वविहीन और दिशाहीन हो गया है. जनवरी 2024 से अब तक बस्तर रेंज में 437 नक्सली मारे गए हैं. नक्सलियों के पास अब लड़ने के लिए ज्यादा हथियार और रिक्रूट नहीं बचे हैं जिससे यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है.

साल 2018 के दौर में बस्तर क्षेत्र में 18 से 19 पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी माओवादी कैडर एक्टिव थे. जिनमें से 9 को हमने मार गिराया है. एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने सरेंडर किया है. बचे हुए माओवादियों में पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी, पोलित मेंबर गणपति, पोलित ब्यूरो सोनू, पोलित ब्यूरो मेंबर बिसीर मिश्रा हैं. इसके अलावा अन्य केंद्रीय कमेटी मेंबर में चन्द्रनना, गणेश उइके, संग्राम, रामदेर और मांडवी हिड़मा अभी सक्रिय हैं- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

आईजी ने नक्सलियों से की सरेंडर की अपील: बस्तर आईजी ने बचे हुए सभी नक्सलियों से आह्वान किया है कि वह अपने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आएं और शासन प्रशासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं.

अबूझमाड़ में अब तक कितने नक्सली मारे गए ?: नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि साल 2024 से अब तक अबूझमाड़ में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में कुल 127 माओवादी मारे गए हैं. यह नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली सफलता है.

अबूझमाड़ की दुर्गम घाटियों और जंगलों में सक्रिय नक्सलियों को लगातार झटके लग रहे हैं. केंद्रीय समिति के दो शीर्ष नेताओं राजू दादा और कोसा दादा के मारे जाने से नक्सली संगठन की रीढ़ टूट गई है. नक्सल उन्मूलन का अभियान और तेज गति से जारी रहेगा और नक्सल संगठन को पूरी तरह खत्म करने तक यह लड़ाई जारी रहेगी- रॉबिनसन गुड़िया, एसपी, नारायणपुर

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में मारे गए दोनों नक्सल कमांडर की प्रोफाइल

राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी, उम्र 63, तेलंगाना निवासी

केंद्रीय समिति एवं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य

2019 से दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव

कुल 27 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था

इन हमलों में महराबेड़ा नक्सल अटैक: 27 जवान हुए थे शहीद

बुकिनतोर नक्सल अटैक: 4 जवान हुए थे शहीद

जोनागुडेम नक्सल हमला: 22 जवान हुए थे शहीद

टेकलगुडा नक्सली हमला: 22 जवान हुए थे शहीद

नक्सली कोसा दादा की प्रोफाइल

नक्सली कादरी सत्यनारायण रेड्डी, उम्र 67, तेलंगाना निवासी

केंद्रीय समिति एवं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य.

1980 से था सक्रिय, साल 2001 से 2011 तक दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव रहा

इन घटनाओं में शामिल था कोसा दादा

कच्चापाल जन अदालत में 6 ग्रामीणों की हत्या का आरोपी

गढ़चिरौली मरकाटोला नक्सल अटैक: 17 जवान हुए थे शहीद

मदनवाड़ा एंबुश : 27 जवान हुए थे शहीद

इरपानार नक्सल अटैक: 4 जवान हुए थे शहीद

सुकमा कलेक्टर अपहरण कांड में भी ये शामिल था

बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने दोनों नक्सल कमांडर की मौत को नक्सलवाद के खिलाफ जंग में बड़ी जीत बताया है. दोनों पुलिस अधिकारियों ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा.