दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए एक भावुक क्षण

नई दिल्ली/चंडीगढ: छह दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे प्रसिद्ध रूसी लड़ाकू विमान मिग-21 शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले एक समारोह में सेवामुक्त हो जाएंगे.

62 साल पहले वायुसेना में शामिल हुआ था मिग-21

मिग-21 विमानों के संचालन का आधिकारिक समापन 26 सितंबर को चंडीगढ़ में एक औपचारिक फ्लाईपास्ट और विदाई समारोह के साथ होगा, जहां इस प्रतिष्ठित विमान को 62 साल पहले वायुसेना में शामिल किया गया था.

ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक

यह भारत की वायुशक्ति में एक ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक होगा. भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी ओपी तिवारी ने कहा कि मिग-21 भारत का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान है. वर्तमान में भारत में 2500 से ज़्यादा लड़ाकू पायलट इस विमान को उड़ाने के लिए योग्य हैं.

चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में विदाई

'पैंथर्स' उपनाम वाले तेईसवें स्क्वाड्रन के अंतिम मिग-21 विमान को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में विदाई दी जाएगी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे. इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे.

MiG-21 एक ऐसा योद्धा...

एयर चीफ मार्शल एपी. सिंह शुक्रवार को विमान की अंतिम उड़ान में सवार होंगे. साल 1981 में भारतीय वायुसेना प्रमुख बने दिलबाग सिंह ने 1963 में यहां पहली मिग-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था. मिग-21 विमानों के बारे में हाल ही में 'एक्स' पर एक पोस्ट में भारतीय वायुसेना ने कहा था, "छह दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियां, एक ऐसा योद्धा जिसने राष्ट्र के गौरव को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया."

पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए

देश को छह दशकों से ज्यादा की सेवा देने के बाद लड़ाकू विमान मिग-21 शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहा है. भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिकों ने इसे बेहद भावुक क्षण बताया है. वह इसलिए क्योंकि इस लड़ाकू विमान ने 1971 के युद्ध, कारगिल युद्ध या फिर ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों में अहम भूमिका निभाई है.

मिग-21 भारत का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान

MiG-21 कभी भारत का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हुआ करता था. दरअसल, इस समय भारत में 2500 से ज्यादा लड़ाकू पायलट इस विमान को उड़ाने के लिए योग्य हैं. वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल ओपी तिवारी ने ईटीवी भारत से कहा कि, रूस ने 1959 में पहली बार मिग-21 लेकर आया था. 1961 में भारत के पायलट प्रशिक्षण के लिए रूस गए थे.

उन्होंने कहा कि, 1963 में देश के पास पहला मिग-21 स्क्वाड्रन था और उसके बाद हमारे पास कई मिग विमान आए. रूस ने सारी तकनीक दी जिसके बाद एचसीएल ने देश में मिग बनाना शुरू किया. भारत में हमारे पास 871 मिग-21 विमान थे.

बेहद भावुक क्षण

मिग 21 के सेवामुक्त होने को अपने लिए बेहद भावुक क्षण बताते हुए तिवारी ने कहा कि, भारत में कम से कम 600 मिग 21 का उत्पादन हुआ था. यह लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत रहा. 2013 में, भारत ने इसके कुछ संस्करणों को सेवानिवृत्त कर दिया। फिर भारत ने कई बदलावों के साथ मिग 21 बाइसन बनाया.

तिवारी ने कहा कि भारतीय वायु सेना मिग-21 का सबसे बड़ा विदेशी ऑपरेटर है. तिवारी के मुताबिक, मिग-21 सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान था. दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा मिग-21 लड़ाकू विमानों का उत्पादन किया गया. तिवारी ने याद करते हुए कहा कि, 1971 में इसने एक अहम भूमिका निभाई और फिर कारगिल युद्ध में भी मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई. चाहे बालाकोर हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर, मिग-21 हमेशा सक्रिय रहा.

आज के युद्ध के तौर-तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन का जिक्र करते हुए तिवारी ने कहा कि आज के लड़ाकू विमानों को कुशल होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि, हमने रूस-यूक्रेन युद्ध देखा है. हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है. लड़ाकू विमानों को भार वहन करने में सक्षम होना चाहिए. इसमें सटीकता होनी चाहिए. हमारे पास पर्याप्त विमान हैं और सभी विमानों को समय के साथ संशोधित करने की आवश्यकता है.