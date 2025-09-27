MIG-21रिटायर: सेवानिवृत्त मार्शल बृजेश ने भरी थी पहली उड़ान, बताया कैसा था एक्सीपीरियंस
1963 में भरी थी MIG-21 ने पहली उड़ान, रिटायर्ड मार्शल बृजेश धर जयाल के हाथ में थी कॉकपिट की कमान.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 27, 2025 at 2:22 PM IST
देहरादून: 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरवेज से इंडियन एयर फोर्स की ओर से MIG-21 लड़ाकू विमान को अधिकारिक तौर पर विदाई दी गई. MIG-21 ने कई युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भारतीय आसमान की रक्षा की. वहीं देहरादून में रह रहे भारतीय वायुसेना में पहली दफा MIG-21 की टेस्टिंग लेने वाले 90 वर्षीय रिटायर मार्शल बृजेश धर जयाल ने भी उन दिनों को याद किया.
देहरादून निवासी रिटायर्ड मार्शल बृजेश धर जयाल उन चुनिंदा भारतीय वायु सेना पायलटों में से हैं, जिन्हें पहली बार MIG-21 जैसे सुपर सोनिक विमान को उड़ाने के लिए चुना गया था. वर्तमान में इन 8 पायलटों में से केवल दो पायलट जिंदा हैं. एक देहरादून निवासी रिटायर्ड मार्शल बृजेश हैं तो दूसरे एके सेन हैं. खास बात ये है कि 1963 में भारतीय वायु सेना में शामिल MIG-21 अब करीब 63 साल बाद 26 सितंबर को रिटायर्ड हो चुका है. वहीं देहरादून निवासी बृजेश धर जयाल 27 सितंबर को अपने जीवन के 90 साल पूरे कर रहे हैं.
ईटीवी भारत से फोन पर अपने उन दोनों को याद करते हुए बृजेश धर जयाल बताते हैं कि,
1963 में जब सोवियत संघ से समझौते के बाद मिग 21 लड़ाकू विमान को रूस से भारत लाया जाना था, तो पूरे देश से केवल 8 पायलटों को चुना गया, जिसमें वो भी शामिल थे. इन सभी 8 पायलटों को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया. उसे समय बृजेश बिल्कुल युवा थे. उनकी उम्र तकरीबन 27 साल थी.
उन्होंने बताया कि, पहली बार उन्होंने MIG-21 की सवारी सोवियत संघ में ही की थी. उन्होंने अपने बाकी साथियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके अलावा विंग कमांडर दिलबाग सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एके मुखर्जी, एचएस गिल, एके सेन और डी कीलोर के अलावा स्क्वाड्रन लीडर एम एस डी वोल्लेन और एसके मेहरा उनके दल में मौजूद थे.
हमारे इस पूरे दल ने तकरीबन 4 महीने तक सोवियत संघ में MIG-21 उड़ने की ट्रेनिंग ली. 4 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद विंग कमांडर बृजेश ने पहली बार 11 जनवरी 1963 को लुगोवाया एयरवेज में MIG 21 के कॉर्पोरेट में प्रवेश किया था.
- बृजेश धर जयाल, रिटायर्ड मार्शल -
रिटायर्ड मार्शल बृजेश धर जयाल MIG-21 के शुरुआती चैलेंज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, उस समय मिग 21 के कॉकपिट में सभी मीटर और सभी डायल के अलावा रेडियो संचार भी रूसी भाषा में था. उन्हें तकरीबन डेढ़ महीने तक रूसी भाषा की ट्रेनिंग लेनी पड़ी और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने सिस्टम की सारी बारीकियां को समझा था. यही नहीं, बाद में रूस की इन पत्तियों को भारतीय वायुसेना में भी अपनाया गया. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने जनवरी 1963 में 28 स्क्वाड्रन की शुरुआत की गई, जिसमें MIG-21 को शामिल किया गया था और इसे भारत का पहला सुपरसोनिक स्क्वाड भी कहा गया.
महत्वपूर्ण बातें: भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान MIG-21 को भारतीय वायु सेना की 'रीढ़' माना जाता रहा है. 16 जून 1955 को मिग-21 ने पहली उड़ान भरी थी. भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965, 1971 और 1999 में मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिग-21 ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी. करीब 60 साल तक देश की सेवा करने के बाद 26 सितंबर 2025 को मिग-21 रिटायर हुआ.
