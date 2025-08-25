ETV Bharat / bharat

सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह की टिप्पणी की आलोचना, पूर्व जजों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण - SUDERSHAN REDDY

18 पूर्व जजों ने बयान में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

Published : August 25, 2025 at 1:45 PM IST

नई दिल्ली: रिटायर्ड जजों के एक समूह ने सलवा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चेलमेश्वर सहित 18 रिटायर्ड जजों के समूह ने यह भी कहा कि एक उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा शीर्ष अदालत के फैसले की "पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या" से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है.

अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी पर नक्सलवाद का "समर्थन" करने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं आता, तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता.

18 पूर्व जजों के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया है, "सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. यह फैसला कहीं भी, न तो स्पष्ट रूप से और न ही अपने पाठ के निहितार्थों के माध्यम से, नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है."

बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चेलमेश्वर हैं.

रिटायर्ड जजों ने कहा, "भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान भले ही वैचारिक हो, लेकिन इसे सभ्य और गरिमापूर्ण तरीके से चलाया जा सकता है. किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए."

उन्होंने कहा, "किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है."

सुप्रीम कोर्ट के सात पूर्व न्यायाधीशों के अलावा, उच्च न्यायालयों के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों - गोविंद माथुर, एस. मुरलीधर और संजीव बनर्जी - ने भी इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए.

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सी. प्रवीण कुमार, ए. गोपाल रेड्डी, जी. रघुराम, के. कन्नन, के. चंद्रू, बी. चंद्रकुमार और कैलाश गंभीर शामिल हैं. प्रोफेसर मोहन गोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए.

अमित शाह शुक्रवार को केरल के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कहा था, "सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की. उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया. अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता, तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता. वह वही व्यक्ति हैं जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे."

सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वह गृह मंत्री के साथ मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला उनका नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमित शाह ने पूरा फैसला पढ़ा होता, तो वह यह टिप्पणी नहीं करते.

जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जस्टिस एसएस निज्जर के साथ, सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुडूम को समाप्त करने का आदेश दिया था. साथ ही पीठ ने निर्णय दिया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है.

