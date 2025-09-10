ETV Bharat / bharat

मिलिए दिल्ली के 'टैरिस गार्डन मैन' से: छत पर उगा रहे 40 तरह के फल, अनगिनत सब्जियां और औषधीय पौधे, किसी अजूबे से कम नहीं

दिल्ली के वातावरण में क्या उगाना है, शोध करके जाना इस टैरिस गार्डन में कई तरह के बोनसाइज सिट्रस फ्रूट लगे हुए हैं इसमें छोटा संतरा, कीनू, बड़े संतरे, कीनू, कुम्भकाट नींबू, चकोतरा, मौसमी, करौंदा, अंगूर, कमराक आदि. इसके अलावा केला, पपीता, सेब, आडू, नाशपाती, चीकू, अनन्नास, अमरूद, स्टोबेरी, अमरूद, चेरी आदि फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं जो अपने सीजन से मुताबिक फल देते हैं. पदम बताते हैं कि दिल्ली के वातावरण में कुछ पौधों को लगाना बेहद आसान है. जैसे नींबू, सेतु, फॉल्स, स्टार फ्रूट, कमराक, चीकू, अनार आदि. वहीं कई पौधे तो ऐसे होते हैं जो तमाम प्रयासों के बाद भी बमुश्किल पनप पाते हैं. जैसे सेब, लोकाट, चेरी, अनन्नास, बादाम आदि.

अकेले किया तैयार पदम सिंह के टैरिस गार्डन का दायरा 3000 स्क्वायर फिट है. इस दायरे में मल्टी स्टोरी गार्डेनिंग करते हैं, जो एक सीढ़ीनुमा है. इसके मुताबिक करीब 5000 स्क्वायर फिट में पौधे लगे हुए हैं, इनमें कई पौधे 12 साल पुराने हैं जो अभी गमले में लगे हुए हैं, इनकी हाइट 15 फिट से अधिक हो चुकी हैं और अच्छी मात्रा में फल दे रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके पूरे टैरिस गार्डन को पदम सिंह ने अकेले ही तैयार किया है. अकेले ही तीसरी मंजिल पर गमले, मिट्टी और खाद सभी पहुंचाए और पौधों को लगाया.

पदम सिंह छत पर 40 से ज्यादा तरह के फल और अनेकों सब्जियां उगा रहे हैं (SOURCE: ETV BHARAT)

2013 में टैरिफ गार्डन की शुरूआत की पदम सिंह बताते हैं कि टैरिफ गार्डन की शुरुआत 2013 में की थी. करीब 12 वर्ष बाद अब गार्डन में फल, सब्जियां, मेडिसिनल, एक्सपेरिमेंट सभी मिलकर 1000 से अधिक पौधे हैं. इसमें 400 पौधे फ्रूट प्लांट हैं. वहीं करीब 40 फ्रूट प्लांट ऐसे हैं जिनको गमले में उगाने और बड़ा करने में सफलता हासिल की है. अपनी मां से प्रेरित हो कर उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी. उनके पिता और दादा भी खेती करते थे. इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि ने बागवानी करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली. बचपन से ही प्लांट्स लगाने का शोक रहा. इसके फल स्वरूप टैरिस गार्डन को भव्य और आकर्षक बन पाया.

मोती नगर के बसई धारापुर इलाके की संकरी गली में बना एक घर है जो पत्तों और बेलों से ढके हुआ नजर आता है. यहां से गुजरने वाला हर इंसान एक बार जरूर इसको पलट कर देखता है. इस घर के मालिक पदम सिंह ने अपने ही घर की छत को मिनी फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया है. उनके फर्स्ट फ्लोर की छत 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है और दूसरी छत इसके ऊपर करीब 500 स्क्वायर फीट की है. साथ ही उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. वहीं, इनका बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार की मुहिम एक पेड़ मां नाम को भी साबित करती है. क्योंकि इनको अपनी मां से ही बागवानी गुर सीखे और आज देश और दिल्ली का सबसे बड़ा टैरिस गार्डन बनाया. पदम सिंह की छत पर ऐसे बहुत से पौधे हैं जो दिल्ली की किसी नर्सरी मेंं नहीं मिलेंगे.

नई दिल्ली: अक्सर लोग घर को सुंदर बनाने या शौक के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं. लेकिन दिल्ली के मोती नगर में एक ऐसा मकान है जिसे देखकर पहचानना है कि घर में पौधे लगे हैं लेकिन या फिर किसी जंगल में घर बना है. ये घर है रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और वर्तमान में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पदम सिंह का. जो भीषण गर्मी में भी AC का इस्तेमाल नहीं करते हैं. साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं. इनकी घर की छत पर 1000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं. इनमें से 400 से ज्यादा पौधे तो फलों के ही हैं. आइए जानते हैं पदम सिंह की टैरिस गार्डनर होने की पूरी कहानी.

12 साल से पदम सिंह अपनी छत पर मिनी फॉरेस्ट बना रहे हैं. (ETV BHARAT)

गर्म वातावरण में उगाए पौधे

पदम सिंह अभी तक कई पौधों पर शोध कर चुके हैं जिनको गर्म वातावरण में उगाया जा सकता है. जैसे सेब, अनन्नास, चेरी आदि. वह तब तक पौधे का पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह फल न देना शुरू कर दे. चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी दिनों या वर्षों का समय लग जाए. इस सफलता के पीछे उनका मानना है कि पौधों को पनपने और बड़ा करने के लिए तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसमें समय पर मिट्टी की गुड़ाई, सही मात्रा में खाद और पर्याप्त पानी देना बेहद जरूरी बातें हैं.

सिंचाई की समस्या का ऐसे निकाला समाधान (SOURCE: ETV BHARAT)

छत पर उगाई 10 से ज्यादा सब्जियां

पदम के टैरिस गार्डन में कई तरह की सब्जियों के भी पौधे हैं, जैसे भिंडी, लौकी, कद्दू, धनिया, अरबी पलक, लोबिया, बीन्स आदि। इन सभी को वह गमले में उगाया जाता है। इसके अलावा, पदम के टैरिस गार्डन में 15 तरह के मेडिसिनल प्लांट है,. इसमें दालचीनी, लैंग, लेमन ग्रास, मिंट, अजवाइन, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा, गिलोय, नीम, लैवेंडर, कड़ी पत्ता और एलोवेरा.

फल, सब्जियां और औषधियां उगाने का हुनर (ETV BHARAT)

समय पर पानी और खाद देना जरूरी

इतने बड़े स्तर पर गार्डेनिंग करने के लिए पदम सिंह अपनी दिनचर्या को नियमित रूप देते हैं. वह रोज सुबह 4 बजे उठाते हैं और 5 बजे तक छत पर गार्डन में आ जाते. इसके अलावा जब भी उनको समय मिलता है वह अपने पौधों के साथ रहते हैं. उनके लिए पौधे बच्चों की तरह है.

पदम बताते हैं कि टैरिस गार्डन में सबसे ज्यादा सिंचाई की समस्या आती है. इतने ज्यादा पौधों को पानी देना बहुत मुश्किल है. इसके लिए भी उन्होंने कई नए प्रयास किया. जैसे पानी का ड्रिप सिस्टम लगाया, पाइप से पानी देने का प्रयास किया लेकिन यह दिनों तरकीबें कम नहीं आई. इसके बाद पौधों के पास बड़े बड़े पानी के ड्राम रखने शुरू किए. अब इसकी तरकीब से पौधों को पानी दिया जा रहा है. वहीं छत पर गार्डन बनने से सीलन की भी समस्या आती है. पहले टाइल की छत थी जिससे यह समस्या बढ़ने लगी. इससे बचने के लिए छत पर कोटा स्टोन की टाइल लगवाई. कोटा स्टोन पानी के रिसाव को कम करती है. वहीं हर पौधे के गमले को छत की सतह पर न छुए इनको 6 इंच ऊंचे लोहे के स्टैंड रखना शुरू किया. इससे सीलन की समस्या से भी निजात मिल गया.

नए बागवानों को सलाह भी देते हैं पदम सिंह (ETV Bharat)

फ्रूट प्लांट के लिए कौन सी खाद जरूरी, यहां समझिए

पौधों को सही समय सिंचाई और खाद देना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में सवाल आता है बाजार में मिलने वाले तमाम तरह की खाद में से कौन सी खाद सबसे अच्छी है.

पदम सिंह बताते है कि फ्रूट प्लांट के लिए सबसे अच्छी गोबर की खाद होती है.

जो एक दो साल पुरानी हो.

वहीं वर्मिकंपोस्ट, पत्तों की खाद, किचन वेस्ट की खाद. यह सभी सबसे अच्छी खाद होती है.

वहीं जो प्लांट साल में तीन बार फल देते हैं उनको साल में तीन बार ही खाद देनी होती है.

अगर आपका पौधा 18 इंच का के गमले में लगा है तो एक बार में 5 किलो गोबर की खाद देनी चाहिए.

इसमें फ्लावर आने से पहले, फ्रूट सेटल होने के बाद और बरसात के मौसम में एक बार खाद देना जरूरी है.

वहीं जो छोटे पौधे हैं जिनमें अभी तक एक बार फ्रूट नहीं लगा है उनमें महीने में एक बार दो दो मुट्ठी गोबर की खाद डालनी चाहिए. ऐसे करने से कुछ पौधें 3 साल में ही फ्रूट देने लगते हैं. इससे अमरूद, कमराक, बैर, सेतुत, फासले वाले पौधे आते हैं.

आसपास के लोगों ने भी शुरू की गार्डनिंग, प्रेरणा स्रोत बन रहे पदम सिंह

पदम सिंह के पौधों के प्रति लगाव को देखते हुए उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी छतों पर गार्डेनिंग करनी शुरू कर दी है और पौधों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं. उनके पड़ोसी ईश्वर सिंह बताते हैं कि पदम सिंह बचपन के मित्र हैं. यह जो ठान लेते हैं उस काम को पूरी लगन के साथ करते हैं. इनका यही जज्बा गार्डेनिंग में नजर आता हैं. इनको देख कर अब हमने भी छत पर पौधे लगाने शुरू किए हैं, वहीं पदम भी अपने गार्डन में से कई तरह के फ्रूट और सब्जियां भेजते रहते हैं. वहीं जब सुबह सुबह इनके घर को देखो तो लगता ही नहीं हम दिल्ली में रह रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने पौधों को पहले में मेहनत की है ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है.

फल, सब्जियां और औषधियां उगाने का हुनर (ETV BHARAT)

पौधों से करिए प्रेम, मत हारिए हिम्मत-पदम सिंह

पदम सिंह के घर के सामने रहने वाले सुनील तंवर ने बताया कि इनके घर को जब भी देखो को लगता है हम दिल्ली में नहीं किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं. इनसे इंस्पायर होकर मोहल्ले में कई लोगों में अपने घरों में पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं. पदम सिंह सभी को पौधों की देखरेख करने की सलाह देते रहते हैं.

घर की छत पर उगा रहे 20 वैराइटी के फल (ETV BHARAT)

बागवानी प्रेम के लिए कई बार हुए सम्मानित

बता दें कि पदम सिंह को फलदार पौधों, सब्जियों और सुगंधित औषधीय पौधों की प्रतियोगिता में भाग पर कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। इसमें 2021 में 2 पुरस्कार, 2022 में 3 पुरस्कार, 2023 में 8 पुरस्कार, 2024 में 9 पुरस्कार, 2025 में 14 पुरस्कार मिल चुके हैं यह सभी अखिल भारतीय किचन गार्डन एसोसिएशन, दिल्ली (AIKGA) दिल्ली और इंद्रप्रस्थ बागवानी सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा दिए गए हैं.

पदम सिंह के गार्डन में उगा अनानास (ETV BHARAT)

