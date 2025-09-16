ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का लालच देकर रिटायर्ड कर्मचारी को लगाया 6.8 करोड़ चूना

सरकार की ओर से लाख सख्ती के बावजूद साइबर ठग अगल-अलग तरीकों से लोगों को चूना लगाते हैं.

CYBER SCAM
शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का लालच देकर रिटायर्ड कर्मचारी को लगाया 6.8 करोड़ चूना (सांकेतिक तस्वीर) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर 6.8 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार हो गया. शिकायत के बाद तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने सोमवार को मामला दर्ज किया. साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. खासकर जागरूकता पर अधिक जोर दिया जा रहा है.

हैदरनगर निवासी 61 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने 'वीआईपी ए37 स्टॉक मार्केट सक्सेस स्ट्रैटेजिक ग्रुप' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था. इस ग्रुप में करीम वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिकी और भारतीय शेयर बाजारों में निवेश सलाह देने का दावा करते हुए लिंक और पोस्ट शेयर किए थे. ग्रुप के कई सदस्यों ने मुनाफे के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए. इससे इस योजना की विश्वसनीयता और बढ़ गई.

बाद में क्रिस्टीन नाम की एक महिला ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया. उसके दावों पर विश्वास करके उसने 11 अगस्त को 50,000 रुपये का निवेश किया. ऐप पर 15,000 रुपये का मुनाफा दिखाया गया. इस तरीके से उसे निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया. एक महीने में पीड़ित ने घोटालेबाजों द्वारा बताए गए खातों में किश्तों में कुल 6.8 रुपये करोड़ ट्रांसफर कर दिए. नकली प्लेटफॉर्म ने उसके निवेश पर 14.78 रुपये करोड़ का फर्जी मुनाफा दिखाया.

यह घोटाला 12 सितंबर को तब उजागर हुआ जब सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 1.5 रुपये करोड़ निकालने की कोशिश की. क्रिस्टीन ने कथित तौर पर उसे बताया कि 2.21 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने के बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं. धोखाधड़ी का एहसास होने पर उसने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया.

टीजीसीएसबी के अधिकारियों ने इस योजना के पीछे के साइबर अपराधियों की जांच शुरू कर दी है. वे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए डिजिटल ट्रेल्स और लेन-देन की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने नागरिकों को ऑनलाइन, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप और असत्यापित प्लेटफार्म के जरिए आने वाले अनचाहे निवेश प्रस्तावों से बेहद सावधान रहने की चेतावनी दी है. यह घटना साइबर घोटालों की बढ़ती हुई जटिलता को उजागर करती है, जो विश्वास का दुरुपयोग करके तथा त्वरित वित्तीय लाभ का वादा करके, अनजान व्यक्तियों, विशेषकर सेवानिवृत्त लोगों को निशाना बनाते हैं.

साइबर ठगीCYBER ​​FRAUDSTOCK MARKET CYBER SCAMRETIRED EMPLOYEE LOSES CRORECYBER SCAM

