हैदराबाद: शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का लालच देकर रिटायर्ड कर्मचारी को लगाया 6.8 करोड़ चूना

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर 6.8 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार हो गया. शिकायत के बाद तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने सोमवार को मामला दर्ज किया. साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. खासकर जागरूकता पर अधिक जोर दिया जा रहा है.

हैदरनगर निवासी 61 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने 'वीआईपी ए37 स्टॉक मार्केट सक्सेस स्ट्रैटेजिक ग्रुप' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था. इस ग्रुप में करीम वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिकी और भारतीय शेयर बाजारों में निवेश सलाह देने का दावा करते हुए लिंक और पोस्ट शेयर किए थे. ग्रुप के कई सदस्यों ने मुनाफे के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए. इससे इस योजना की विश्वसनीयता और बढ़ गई.

बाद में क्रिस्टीन नाम की एक महिला ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया. उसके दावों पर विश्वास करके उसने 11 अगस्त को 50,000 रुपये का निवेश किया. ऐप पर 15,000 रुपये का मुनाफा दिखाया गया. इस तरीके से उसे निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया. एक महीने में पीड़ित ने घोटालेबाजों द्वारा बताए गए खातों में किश्तों में कुल 6.8 रुपये करोड़ ट्रांसफर कर दिए. नकली प्लेटफॉर्म ने उसके निवेश पर 14.78 रुपये करोड़ का फर्जी मुनाफा दिखाया.