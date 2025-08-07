Essay Contest 2025

गोरखपुर एयरपोर्ट पर DSC के जवान ने की आत्महत्या, सेना से रिटायर होने के बाद कर रहे थे ड्यूटी - GORAKHPUR AIRPORT

बिहार के रहने वाले सुरक्षा गार्ड के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की

गोरखपुर एयरपोर्ट पर आत्महत्या. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 1:01 PM IST

गोरखपुर: गोरखपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को ड्यूटी पर तैनात डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) के एक जवान ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह को इसकी वजह माना जा रहा है.

घटना सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है, जब एयरपोर्ट के रनवे क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात जवान जितेन्द्र सिंह (49) ने अचानक आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनते ही पास में तैनात अन्य सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. मेडिकल टीम बुलाई गई, लेकिन तब तक जवान की मृत्यु हो चुकी थी.

जितेन्द्र सिंह मूल रूप से बिहार के छपरा जिले अंतर्गत मतेर थाना क्षेत्र के अंकोल गांव के रहने वाले थे. जितेंद्र भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद डीएससी के माध्यम से गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे. वर्तमान में गोरखपुर के झरना टोला क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे.

सहकर्मियों के अनुसार, जितेन्द्र सिंह बेहद शांत स्वभाव, अनुशासित जीवनशैली और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे. उनकी आत्महत्या ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. यह मामला गृहकलह या मानसिक तनाव से जुड़ा माना जा रहा है. पुलिस इस संबंध में हर पहलू पर जांच कर रही है. पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से बातचीत के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल किसी सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं हुई है. बता दें कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) के तहत देश के विभिन्न हवाई अड्डों, रक्षा प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना से सेवानिवृत्त जवानों को दी जाती है. जितेन्द्र सिंह भी ऐसे ही सैनिक थे, जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सेवा में आकर राष्ट्रहित में योगदान दे रहे थे.

