हैदराबाद: होमस्टे को लेकर नीति आयोग ने एक बड़ी पहल करते हुए एक रोडमैप पेश किया है. इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्तिक बूम आएगा. टूरिस्टों को जहां गांवों और सेमी अर्बन इलाकों में रहने का मौका मिलेगा. साथ ही टूरिस्टों को वहां के स्वादिष्ट भोजन चखने और वहां के कल्चर को जानने और सीखने का अवसर मिलेगा. वहीं उनकी मेजबानी करने वालों की आमदनी बढ़ेगी और वहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी.

नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के सहयोग से "होमस्टे पर पुनर्विचार: नीतिगत मार्ग तलाशना" पर रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट भारत के पर्यटन परिदृश्य में होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) की संभावनाओं को उजागर करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप पेश किया है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक युगल किशोर जोशी और पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा रिपोर्ट में शामिल गोवा, केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी की गई.

रिपोर्ट में यात्रियों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करने और साथ ही स्थानीय उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में होमस्टे की भूमिका पर प्रकाश डाला गया. यह एक ऐसे पारदर्शी नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर देती है.

साथ ही पर्यटकों और घर के मालिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विरासत की रक्षा करने और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट में जोर दिया गया है.

इसमें IAMAI, ISPP, MakeMyTrip, Airbnb, Chase India और The Convergence Foundation के उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जिन्होंने एक जीवंत होमस्टे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में सार्वजनिक-निजी सहयोग के महत्व को रेखांकित किया.

रिपोर्ट में आगे इस बात पर जोर दिया गया है कि होमस्टे में सांस्कृतिक प्रामाणिकता को आजीविका सृजन के साथ जोड़ने की अनूठी क्षमता है. खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में. इसमें मेजबानों को सशक्त बनाने और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने के लिए लचीली नीतिगत दृष्टिकोण, क्षमता निर्माण और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के एकीकरण का आह्वान किया गया है.

इस क्षेत्र की रोजगार-आधारित विकास क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, 2025 के बजट में पर्यटन विकास के लिए आवंटन में वृद्धि की गई. होमस्टे को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋणों में शामिल करके वित्तीय सहायता भी दी गई.

पर्यटन का उभरता परिदृश्य: भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 21वीं सदी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है. ये आर्थिक विकास, रोज़गार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरा है. यह वृद्धि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में वृद्धि, बढ़ती प्रयोज्य आय, और विविध स्थलों तक पहुंच में वृद्धि के कारण हुई है.

पीढ़ीगत बदलाव यात्रा के पीछे की प्रेरणाओं को नया रूप दे रहा है, जहां नए युग के यात्री गहन, व्यक्तिगत और स्थायी अनुभवों की तलाश में हैं. साथ ही, पर्यटन के वैकल्पिक रूप, जैसे कि इको-टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन, प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं.

इससे विविध आवास परिदृश्य की मांग बढ़ रही है. जहां आतिथ्य उद्योग पारंपरिक रूप से होटलों और रिसॉर्ट्स पर निर्भर रहा है. वहीं अधिक लचीले और स्थानीय रूप से एकीकृत आवास विकल्पों की बढ़ती माँग के कारण होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) का तेजी से विस्तार हुआ है.

यह रिपोर्ट प्रमुख भारतीय राज्यों में होमस्टे और बी एंड बी से संबंधित नियामक परिदृश्य की पड़ताल करती है. साथ ही इस क्षेत्र की विकास संभावनाओं, चुनौतियों और नीतिगत कमियों का विश्लेषण करती है. यह राज्य-स्तरीय नीतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है.

जमीनी स्तर पर बातचीत से प्राप्त अंतर्दृष्टि का मूल्यांकन करती है. इसके साथ ही एक अधिक समावेशी, कुशल और विकास-संचालित ढांचे के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है, जो भारत में वैकल्पिक आवास मॉडलों की पूरी क्षमता को उजागर करता है.

भारत में यात्रा और पर्यटन: विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (WTTC) के साल 2024 के आर्थिक प्रभाव अनुसंधान (EIR) में महामारी के बाद भारत की मजबूत रिकवरी पर जोर दिया गया है. इसमें घरेलू पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

साल 2024 में, भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में 21.15 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो 2019 की तुलना में 21% की वृद्धि दर्शाता है. अगले दशक में, यह आंकड़ा 43.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. ये आंकड़ा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 7.6% है. इसी तरह से साल 2034 तक, इस क्षेत्र में कार्यबल बढ़कर 6.3 करोड़ हो जाने की उम्मीद है. वर्ष 2024 में, घरेलू पर्यटकों ने 160 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2019 के स्तर से लगभग 25% अधिक है. साथ ही ये आंकड़ा 2034 तक लगभग दोगुना होकर 28.70 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का खर्च 2024 में महामारी-पूर्व के आंकड़ों को पार कर गया, जो 2.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. अनुमान है कि वर्ष 2034 तक यह बढ़कर 4.07 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा.

बदल रही हैं यात्रियों की प्राथमिकताएं: विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में, यात्रा की प्रेरणाएं और बुकिंग व्यवहार काफी भिन्न होते हैं. जेन एक्स (45-60 वर्ष) सुरक्षा, परिवार-उन्मुख यात्रा और आराम को प्राथमिकता देता है, और ट्रैवल एजेंसियों और मौखिक सिफारिशों पर काफी निर्भर करता है.

दूसरी ओर, मिलेनियल्स (29-44 वर्ष) खोजपूर्ण अनुभव, सांस्कृतिक जुड़ाव और कार्य-अवकाश के मिश्रित अनुभव चाहते हैं, जिससे वे वैकल्पिक आवासों के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं.

जेन जेड (13-28 वर्ष) साहसिक और गहन यात्रा को पसंद करता है, और साथियों की सिफ़ारिशों और ऑनलाइन समीक्षाओं पर काफी निर्भर करता है.

भारत में, 87% यात्री नए गंतव्यों का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए लंबी यात्राओं में रुचि रखते हैं. ऑफबीट और ग्रामीण पर्यटन ने लोकप्रियता हासिल की है. इसमें 69% यात्री मुख्यधारा के पर्यटन स्थलों की तुलना में कम प्रसिद्ध स्थलों को पसंद करते हैं.

साल 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि 72% भारतीय यात्री पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करने को प्राथमिकता देते हैं.

वहीं 94% सक्रिय रूप से पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्पों की तलाश करते हैं. इन बदलती प्राथमिकताओं ने वैकल्पिक पर्यटन मॉडलों का मार्ग प्रशस्त किया है.

इनमें इको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और ग्रामीण होमस्टे शामिल हैं, जो भारत के व्यापक पर्यटन विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं.

आवास क्षेत्र: कॉग्निटिव मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिक्री राजस्व के लिहाज से भारत में होमस्टे बाजार का आकार साल 2024 में 4,722 करोड़ रुपये था. इसकी अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 2024-2031 के बीच 11.0% है.

मेकमायट्रिप्स का होमस्टे खंड अब होटल रूम नाइट बिक्री का 10% हिस्सा है. इस बीच, Booking.com वैकल्पिक आवास क्षेत्र में लगातार मजबूत गति का अनुभव कर रहा है, और 2024 की तीसरी तिमाही तक वैश्विक लिस्टिंग 79 लाख तक पहुंच जाएगी.

एयरबीएनबी ने भी भारत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. एयरबीएनबी के मुताबिक, घरेलू बाजार में भारतीय मेहमानों द्वारा बुक की गई रातों की संख्या 2023 की इसी अवधि की तुलना में 2024 की पहली तीन तिमाहियों में 30% से ज़्यादा बढ़ी है.

इसके अलावा, भारत में एयरबीएनबी के आर्थिक प्रभाव पर ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एयरबीएनबी ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7,200 करोड़ रुपये का योगदान दिया और अकेले 2022 में 85,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा कीं. एयरबीएनबी के मेहमानों ने भारत में 6400 करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2019 के स्तर से दोगुने से भी ज़्यादा है.

क्या है होमस्टे (Homestay): होमस्टे (Homestay) आवास और आतिथ्य का एक मिलाजुला रूप है. यहां पर्यटक (टूरिस्ट) किसी लोकल मेजबान या परिवार के घर में ठहरते हैं. इससे उन्हें उस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली का डायरेक्ट एक्सपीरिएंस होता है. हालांकि ये होटल जैसा नहीं होता है. फिर भी ये अधिक व्यक्तिगत और आरामदायक अनुभव देता है. यहां मेजबान मेहमानों को स्थानीय भोजन दिया जाता है. परंपराओं और पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी जाती है.