ETV Bharat / bharat

CSAB counselling 2025 : JEE MAIN की इतने रैंक पर NIT और IIIT में मिला एडमिशन - ENGINEERING COUNSELLING

सीएसएबी काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट जारी हो चुका है. यहां जानिये किस रैंक पर मिला NIT और IIIT में एडमिशन

सीएसएबी काउंसलिंग
सीएसएबी काउंसलिंग (ETV Bharat (Symbolic))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2025 at 1:18 PM IST

4 Min Read

कोटा : जेईई एडवांस्ड और मेन के परिणाम के आधार पर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2025) की काउंसलिंग पूरी हो गई. इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTI) की 13727 इंजीनियरिंग सीट खाली रह गई है. खाली रह गई इन सीटों को सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग के जरिए भरा जा रहा है. सीएसएबी काउंसलिंग के पहले राउंड का परिणाम जारी हो गया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सीएसएबी काउंसलिंग में JEE MAIN की 87602 रैंक पर भी एनआईटी में बीटेक में एडमिशन मिला है. इस रैंक पर बीटेक केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अदर स्टेट कोटा से आवंटन किया है, जबकि 115365 रैंक पर ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला है. इसमें ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई ब्रांच मिली है. इसी तरह से जीएफटीआई में 504368 रैंक पर भी एडमिशन मिला है.

पढ़ें. जयपुर के कोचिंग हब में चलेगा जोधपुर आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर !, देश में पहली बार ऐसा...

13 लाख रैंक पर भी मिल चुका एडमिशन : देव शर्मा ने बताया कि 1212150 रैंक पर एनआईटी मणिपुर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट होम स्टेट कोटा से मिली है, जबकि इससे पहले जोसा काउंसलिंग से 1314967 रैंक पर होम स्टेट कोटा के तहत एनआईटी मिजोरम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट पर एडमिशन हुआ है. एनआईटी मिजोरम में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होम स्टेट कोटा फीमेल ओनली सीट 1075860 रैंक पर भी आवंटित हुई है. हालांकि, बीटेक में एनआईटी मिजोरम में 87602 रैंक पर बीटेक केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अदर स्टेट कोटा से आवंटन किया है, लेकिन 94390 रैंक पर एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री बीएमएस साइंस डुएल डिग्री 5 ईयर की सीट अदर स्टेट कोटा से एलॉट हुई है. इसी तरह से एनआईटी नागालैंड में 86794 रैंक पर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की सीट अदर स्टेट कोटा से आवंटित हुई है.

पढ़ें. जेईई एडवांस्ड की 18979 AIR पर IIT में बीटेक कोर्स एडमिशन, छात्रा को 26767 पर सीट अलॉट

NIT में फीमेल ओनली कोटा में 142267 रैंक पर एडमिशन : देव शर्मा ने बताया कि फीमेल ओनली कोटा सीट के तहत काफी निचली रैंक पर भी एडमिशन मिले है, जिसमें अदर स्टेट कोटा से जेईई मेन की 142267 रैंक पर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में बीटेक की बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग व 141191 रैंक पर एनआईटी मणिपुर की सिविल इंजीनियरिंग पर एडमिशन मिला है. फीमेल ओनली होमस्टेट कोटा के तहत 1075860 रैंक पर एनआईटी मिजोरम की बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर एडमिशन मिला है.

इसी तरह से ट्रिपल आईटी में 160051 रैंक पर सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई व 123579 पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी की सीट मिली है. जीएफटीआई में 418013 रैंक पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार में फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक कोर्स में एडमिशन ऑफर किया गया है. वहीं, होम स्टेट कोटा में 240357 पर असम यूनिवर्सिटी सिलचर में ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सीट एलॉट हुई है.

पढ़ें. IIT जोधपुर में बनेगा देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर , साल 2030 तक 60 हजार रोजगार देगा

IIIT व GFIT की यह रही है क्लोजिंग रैंक : ट्रिपल आईटी में 115365 रैंक पर सेनापति मणिपुर में बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई व 105204 पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट अलॉट की गई है. 85501 रैंक पर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी सेनापति मणिपुर में ही मिली है. जीएफटीआई में 504368 रैंक पर मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फूड एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीट ऑफर की गई है. वहीं, 486776 रैंक पर असम यूनिवर्सिटी सिलचर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बीटेक कोर्स में होम स्टेट कोटा के तहत सीट ऑफर की गई.

कोटा : जेईई एडवांस्ड और मेन के परिणाम के आधार पर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2025) की काउंसलिंग पूरी हो गई. इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTI) की 13727 इंजीनियरिंग सीट खाली रह गई है. खाली रह गई इन सीटों को सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग के जरिए भरा जा रहा है. सीएसएबी काउंसलिंग के पहले राउंड का परिणाम जारी हो गया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सीएसएबी काउंसलिंग में JEE MAIN की 87602 रैंक पर भी एनआईटी में बीटेक में एडमिशन मिला है. इस रैंक पर बीटेक केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अदर स्टेट कोटा से आवंटन किया है, जबकि 115365 रैंक पर ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला है. इसमें ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई ब्रांच मिली है. इसी तरह से जीएफटीआई में 504368 रैंक पर भी एडमिशन मिला है.

पढ़ें. जयपुर के कोचिंग हब में चलेगा जोधपुर आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर !, देश में पहली बार ऐसा...

13 लाख रैंक पर भी मिल चुका एडमिशन : देव शर्मा ने बताया कि 1212150 रैंक पर एनआईटी मणिपुर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट होम स्टेट कोटा से मिली है, जबकि इससे पहले जोसा काउंसलिंग से 1314967 रैंक पर होम स्टेट कोटा के तहत एनआईटी मिजोरम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट पर एडमिशन हुआ है. एनआईटी मिजोरम में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होम स्टेट कोटा फीमेल ओनली सीट 1075860 रैंक पर भी आवंटित हुई है. हालांकि, बीटेक में एनआईटी मिजोरम में 87602 रैंक पर बीटेक केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अदर स्टेट कोटा से आवंटन किया है, लेकिन 94390 रैंक पर एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री बीएमएस साइंस डुएल डिग्री 5 ईयर की सीट अदर स्टेट कोटा से एलॉट हुई है. इसी तरह से एनआईटी नागालैंड में 86794 रैंक पर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की सीट अदर स्टेट कोटा से आवंटित हुई है.

पढ़ें. जेईई एडवांस्ड की 18979 AIR पर IIT में बीटेक कोर्स एडमिशन, छात्रा को 26767 पर सीट अलॉट

NIT में फीमेल ओनली कोटा में 142267 रैंक पर एडमिशन : देव शर्मा ने बताया कि फीमेल ओनली कोटा सीट के तहत काफी निचली रैंक पर भी एडमिशन मिले है, जिसमें अदर स्टेट कोटा से जेईई मेन की 142267 रैंक पर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में बीटेक की बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग व 141191 रैंक पर एनआईटी मणिपुर की सिविल इंजीनियरिंग पर एडमिशन मिला है. फीमेल ओनली होमस्टेट कोटा के तहत 1075860 रैंक पर एनआईटी मिजोरम की बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर एडमिशन मिला है.

इसी तरह से ट्रिपल आईटी में 160051 रैंक पर सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई व 123579 पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी की सीट मिली है. जीएफटीआई में 418013 रैंक पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार में फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक कोर्स में एडमिशन ऑफर किया गया है. वहीं, होम स्टेट कोटा में 240357 पर असम यूनिवर्सिटी सिलचर में ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सीट एलॉट हुई है.

पढ़ें. IIT जोधपुर में बनेगा देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर , साल 2030 तक 60 हजार रोजगार देगा

IIIT व GFIT की यह रही है क्लोजिंग रैंक : ट्रिपल आईटी में 115365 रैंक पर सेनापति मणिपुर में बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई व 105204 पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट अलॉट की गई है. 85501 रैंक पर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी सेनापति मणिपुर में ही मिली है. जीएफटीआई में 504368 रैंक पर मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फूड एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीट ऑफर की गई है. वहीं, 486776 रैंक पर असम यूनिवर्सिटी सिलचर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बीटेक कोर्स में होम स्टेट कोटा के तहत सीट ऑफर की गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

ADMISSION IN NITCSAB COUNSELLING 2025सीएसएबी काउंसलिंगENGINEERING COUNSELLING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

CBSE का बड़ा फैसला, अब 10वीं-12वीं की आंसर-शीट्स का होगा डिजिटल मूल्यांकन, 9वीं के लिए ‘ओपन-बुक’ परीक्षा को मंजूरी

अलवर का एक परिवार पांच दशकों से कर रहा पतंग व्यवसाय, हरियाणा व अन्य राज्यों में भी डिमांड

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो, 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने, बन ठन कर रैंप वॉक करेगी 'मारुति'

डायबिटीज मरीज अपने डाइट में इन चार फलों को जरूर करें शामिल, जानें कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.