स्थानीय निकाय आरक्षण पर तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, 50 प्रतिशत से अधिक ना हो आरक्षण

हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए पुरानी प्रक्रिया अपना सकता है. दो दिन पहले हाईकोर्ट ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर ट्रिपल टेस्ट कराने की स्थिति नहीं बनती है, तो चुनाव आयोग उन आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित कर सकता है और चुनाव करा सकता है. न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में राहुल रमेश वाघ मामले में एक अंतरिम आदेश जारी किया था.

इसके अनुसार चूँकि इस न्यायालय ने 42 प्रतिशत आरक्षण के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है. इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है और स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश 9 और चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव कार्यक्रम अधिसूचना के संबंध में जारी सरकारी आदेश 41 और 42 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोक लगा दी थी. इन आदेशों का पूरा पाठ शुक्रवार मध्यरात्रि को उपलब्ध कराया गया.

पीठ ने इसमें कहा था, 'विकास किशनराव गवली मामले पर विचार करते हुए हम शासनादेश संख्या 9, 41 और 42 पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं. हम प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं. चुनाव हो सकते हैं. हालाँकि, आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए और चुनाव कराए जाने चाहिए.'

सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 9 जारी कर पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. इससे आरक्षण बढ़कर 67 प्रतिशत हो जाएगा. सरकारी आदेश जारी होने से पहले अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 25 प्रतिशत, कुल मिलाकर 50 प्रतिशत आरक्षण था जो विकास किशन राव गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन है.