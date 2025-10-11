ETV Bharat / bharat

स्थानीय निकाय आरक्षण पर तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, 50 प्रतिशत से अधिक ना हो आरक्षण

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के 42 प्रतिशत आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई है.

Telangana High Court
तेलंगाना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 12:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए पुरानी प्रक्रिया अपना सकता है. दो दिन पहले हाईकोर्ट ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर ट्रिपल टेस्ट कराने की स्थिति नहीं बनती है, तो चुनाव आयोग उन आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित कर सकता है और चुनाव करा सकता है. न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में राहुल रमेश वाघ मामले में एक अंतरिम आदेश जारी किया था.

इसके अनुसार चूँकि इस न्यायालय ने 42 प्रतिशत आरक्षण के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है. इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है और स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश 9 और चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव कार्यक्रम अधिसूचना के संबंध में जारी सरकारी आदेश 41 और 42 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोक लगा दी थी. इन आदेशों का पूरा पाठ शुक्रवार मध्यरात्रि को उपलब्ध कराया गया.

पीठ ने इसमें कहा था, 'विकास किशनराव गवली मामले पर विचार करते हुए हम शासनादेश संख्या 9, 41 और 42 पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं. हम प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं. चुनाव हो सकते हैं. हालाँकि, आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. आनुपातिक सीटों को खुली श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए और चुनाव कराए जाने चाहिए.'

सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 9 जारी कर पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. इससे आरक्षण बढ़कर 67 प्रतिशत हो जाएगा. सरकारी आदेश जारी होने से पहले अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 25 प्रतिशत, कुल मिलाकर 50 प्रतिशत आरक्षण था जो विकास किशन राव गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन है.

ओबीसी को आरक्षण देने से पहले कृष्णमूर्ति मामले में उल्लिखित त्रिस्तरीय परीक्षण प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राज्य में पिछड़े वर्गों पर त्रिस्तरीय परीक्षण के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया था और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया था. उसने तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा कोई सख्त नियम नहीं है और इसमें संशोधन की गुंजाइश है.

इस तर्क के समर्थन में इसने हमारे ध्यान में इंदिरा साहनी और जनहित अभियान के मामले लाए, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एम.आर. बालाजी मामले में कहा था कि 50 प्रतिशत की सीमा अनिवार्य नहीं है और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष परिस्थितियों में अपवाद बनाए जा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णयों के मद्देनजर इस पीठ का मानना ​​है कि सरकार विकास किशन राव गवली मामले में निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा को लागू करने में विफल रही. उसके बाद सरकारी आदेश संख्या 9, 41 और 42 जारी किए गए. पीठ ने माना कि चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243O के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया.

पीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है. पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं में केवल 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले जारी सरकारी आदेश और उसके बाद की प्रक्रिया के लिए जारी सरकारी आदेश संख्या 41 और 42 पर विवाद के समाधान तक रोक लगाई गई है.

ये भी पढ़ें- Telangana High Court Denies bail: तेलंगाना हाईकोर्ट का विवेका हत्या मामले में भास्कर रेड्डी को जमानत से इनकार

For All Latest Updates

TAGGED:

50 PERCENT RESERVATIONSLOCAL BODY RESERVATIONSतेलंगाना हाईकोर्ट आरक्षण मामलास्थानीय निकाय आरक्षण हाईकोर्टTELANGANA HIGH COURT RESERVATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.