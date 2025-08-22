जम्मू: बादल फटने के बाद मची तबाही से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव भले ही सुर्खियों से गायब हो गया. वहीं लापता लोगों के अधिकांश रिश्तेदार अपने घोरों के लिए रवाना हो चुके हैं और उनको अपने प्रियजनों के शव मिलने की उम्मीद बहुत कम है. बावजूद इसके बचाव दल शवों की तलाश में कोशिश जारी रखे हुए हैं.

इसमें विशेष रूप से उन्होंने खोज क्षेत्र को सामुदायिक रसोईघर (लंगर) के निकट वास्तविक बाढ़ स्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक और चिनाब नदी के निचले हिस्से तक बढ़ा दिया है.

वहीं लापता लोगों के शवों को निकालने का काम आज भी वैसा ही है जैसा 14 अगस्त को पहले दिन था, जब बादल फटने से अचानक बाढ़ आई और उसके सामने आने वाली हर चीज बह गई.

पद्दार के एसडीएम अमित कुमार भगत ने ईटीवी भारत को बताया, "हम शव मिलने तक तलाशी अभियान जारी रखेंगे और हमें कुछ सफलता मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि शवों को निकालने के लिए खोजी कुत्तों, ड्रोन और अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "अभी तक हमारा फोकस क्षेत्र लंगर क्षेत्र था और अब यह नदी के किनारे के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है और उन हिस्सों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिनके बारे में हमें लगता है कि उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है."

बाढ़ के नौवें दिन भी भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन के लगभग 500 जवान तैनात हैं, इसके अलावा संवेदनशील स्थानों से मलबा हटाने के लिए 21 उत्खनन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है.

इसी क्रम में शुक्रवार को संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक (IGP) जम्मू क्षेत्र भीम सेन टूटी ने बचाव अभियान की निगरानी करने और अपना काम कर रही विभिन्न टीमों का मनोबल बढ़ाने के लिए फिर से क्षेत्र का दौरा किया.

डोडा-किश्तवाड़-रामबन रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल, किश्तवाड़ के डीसी पंकज शर्मा और अन्य अधिकारी भी दिन-रात इलाके में डेरा डाले हुए हैं ताकि लंबे समय से चल रहे इस अभियान में बचावकर्मियों का मनोबल ऊंचा बना रहे.

ऐसी संभावना है कि कुछ लापता व्यक्ति चिनाब नदी में डूब गए होंगे. इसको देखते हुए जलविद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को भी शवों पर कड़ी नजर रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है.

अधिकारियों ने कहा, "पहले दिन से ही जलविद्युत परियोजनाओं को निर्देश दिए गए थे कि वे चौबीसों घंटे सतर्क रहें और शवों पर नजर रखें." इसके अलावा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य स्वयंसेवक शवों की तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.''

एसडीएम अमित कुमार भगत ने कहा, ''अगर हम एक भी शव बरामद करने में सक्षम हो जाते हैं, तो यह उन परिवारों के लिए एक तरह की राहत होगी जो उनका इंतजार कर रहे हैं.''

उन्होंने बताया कि फिलहाल 32 लोग लापता हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 115 लोग घायल हुए हैं. 65 मृतकों में से 62 शव कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिए गए हैं तथा अन्य तीन अज्ञात शवों के लिए एसएसपी किश्तवाड़ द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू में रखे गए हैं.

