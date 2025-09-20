ETV Bharat / bharat

एनीमिया और कुपोषण की जद में झारखंड! 50 फीसदी से अधिक आबादी में खून की कमी, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित

झारखंड में बहुत सी महिलाएं और बच्चे कुपोषण और खून की कमी से पीड़ित हैं. ताजा आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं.

malnutrition in JHarkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 6:40 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 7:23 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

रांची: 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में पोषण माह मनाया जा रहा है. यह पोषण माह लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करने और पूरे देश को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है. झारखंड में भी इसे व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है. झारखंड में कुपोषण आज भी एक बड़ी और गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है. हालांकि झारखंड में कुपोषण उन्मूलन का कुछ असर जरूर हुआ है, लेकिन राज्य अभी भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है. सरकार भी कई प्रयास कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है.

गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण, झारखंड का भविष्य - हमारे बच्चे - कुपोषण के जाल में तेजी से फंसते जा रहे हैं. झारखंड में कुपोषण कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य भर में 100 कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) चलाए जा रहे हैं. वहीं रिम्स में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित हो रहा है.

जानकारी देते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक और जिला आयुष पदाधिकारी (Etv Bharat)

एनीमिया और कुपोषण झारखंड की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (NFHS-5) की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड गठन के बाद से कुपोषण के कई मानकों में सुधार हुआ है. इसके बावजूद, एनीमिया और कुपोषण राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई हैं. आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में लगभग 67% बच्चे और 65% महिलाओं में खून की कमी है. कुपोषित माताओं से हर साल जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से 9-10% बच्चे जन्म से ही कम वजन के और कुपोषित पैदा हो रहे हैं. एनीमिया और कुपोषण से पीड़ित माताओं से जन्मे बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं.

malnutrition in JHarkhand
झारखंड में कुपोषण (Etv Bharat)

36.64 लाख बच्चों में से लगभग 15.38 लाख (42%) कुपोषित

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में कुल 36.64 लाख बच्चों में से लगभग 15.38 लाख (42%) कुपोषित हैं. इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन 15.38 लाख कुपोषित बच्चों में से लगभग 150,000 (10%) गंभीर रूप से कुपोषित हैं. इन गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) या अपर रेफरल कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराना आवश्यक है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉ. शशि प्रकाश झा ने कहा कि राज्य कुपोषण उन्मूलन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट बताती है कि हम कुपोषण को कम करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है.

"रिम्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अन्य कुपोषण उपचार केंद्रों को मिलाकर, कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए कुल 101 MTC केंद्र संचालित हैं. पिछले साल रिम्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मालन्यूट्रिशन चाइल्ड में 291 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया, जबकि विभिन्न जिलों के MTC केंद्रों में 13,343 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया." - डॉ. शशि प्रकाश झा , अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड

शशि प्रकाश झा ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान के तहत महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब महिलाएं स्वस्थ होंगी, तो उनके बच्चे भी स्वस्थ होंगे.

malnutrition in JHarkhand
कुपोषण से निपटने के प्रयास (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में लाने वाली माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा, कामकाजी माताओं को कोई आर्थिक नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रतिदिन 130 रुपये का भत्ता भी दिया जाता है. निदेशक ने यह भी बताया कि विभाग अब कुपोषित बच्चों के इलाज के दौरान MTC में रहने वाली माताओं को सिलाई, कढ़ाई या अन्य कौशल का प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है, ताकि जब बच्चे ठीक होकर घर लौटें तो माताएं स्वावलंबी हों.

दो साल से कम उम्र के आधे से अधिक कुपोषित बच्चे

रिम्स के सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला है कि पांच साल से कम उम्र के आधे से अधिक कुपोषित बच्चे दो साल से कम उम्र के हैं. इन कुपोषित बच्चों में से 53% गंभीर रूप से कुपोषित लड़कियां हैं. ईटीवी भारत की टीम ने जब डोरंडा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र का दौरा किया, तो इलाज करा रहे 15 बच्चों में से 10 लड़कियां थी.

रिसर्च रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आदिवासी समुदायों के बच्चों में कुपोषण सबसे गंभीर है. कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज करा रहे कुल बच्चों में से 56% आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) समुदाय से और 17% दलित (अनुसूचित जाति) समुदाय से हैं.

malnutrition in JHarkhand
कंगारू मदर केयर तकनीक हो रहा लाभकारी साबित (Etv Bharat)

कंगारू मदर केयर साबित हो रहा काफी फायदेमंद

झारखंड में बड़ी संख्या में महिलाएं कुपोषण और खून की कमी से जूझ रही हैं. जब ये महिलाएं मां बनती हैं, तो उनके बच्चे अक्सर कम वजन के और कुपोषित होते हैं. ऐसे नवजात जो स्वयं फीड यानी स्तनपान में सक्षम होते हैं, लेकिन उनका वजन काफी कम होता है, उनके लिए कंगारू मदर केयर काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. इस तकनीक के तहत, मां अपने नवजात शिशु को घंटों अपनी छाती से लगाए रखती है. नतीजतन, नवजात का शरीर मां के शरीर से गर्मी पाकर गर्म रहता है. इससे वह हाइपोथर्मिया से भी बचता है.

प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. किरण चंदेल के अनुसार, कंगारू मदर केयर का एक और लाभ यह है कि नवजात शिशु और मां के बीच मजबूत बॉन्ड बनता है और नवजात शिशु को मां का भरपूर दूध मिलता है, जिससे नवजात शिशु हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे से सुरक्षित रहता है.

"शहरी अस्पतालों में कंगारू मदर केयर सेंटर मौजूद हैं. माताएं धीरे-धीरे इस तकनीक से परिचित हो रही हैं. इस अत्यंत उपयोगी तकनीक को दूरदराज के इलाकों तक ले जाया जाए और हर मां को बताया जाए कि अपने नवजात शिशु को प्रतिदिन छाती से चिपका कर रखना कितना फायदेमंद होता है. इससे न केवल कम वजन वाले शिशुओं को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी, बल्कि कई नवजात की जान भी बच सकेगी." - डॉ. किरण चंदेल, प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ

झारखंड में 50 फीसदी से ज्यादा आबादी में खून की कमी

झारखंड में एनीमिया से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में एनीमिया से पीड़ित लोगों की संख्या कुल आबादी के 50% से ज़्यादा है, और इनमें से एक बड़ी संख्या जेनेटिक यानि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले वंशानुगत जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण है. सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों के कारण लोगों में एनीमिया के मामले सामने आते हैं.

ऐसे में, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की पहचान के लिए रांची में बड़े पैमाने पर की गई स्क्रीनिंग के नतीजे बताते हैं कि राज्य में इन दोनों जेनेटिक बीमारियों और इस बीमारी के वाहकों की संख्या बहुत ज़्यादा है. रांची में 2 साल में 54 हज़ार लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है.

malnutrition in JHarkhand
झारखंड में एनिमिया से ग्रस्त लोगों की बड़ी संख्या (Etv Bharat)

रांची जिले में जून 2022 तक 53 हजार 954 लोगों (जिनमें कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राएं, प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद इलाज के लिए अस्पताल आने वाली महिलाएं और शिशु रोग विभाग में इलाज के लिए आने वाले बच्चे शामिल हैं) की जांच में 2609 (4.83%) सिकल सेल विकार पॉजिटिव(Solubility +ve) पाए गए.वहीं थैलेसीमिक पॉजिटिव (Nestroft +ve), की संख्या 1526 (2.8%) पाई गई.

सिकल सेल सॉल्यूबिलिटी पॉजिटिव पाए गए 2609 मामलों में से 103 (3.94%) में सिकल सेल ट्रेट (जिसे वाहक या कैरियर भी कहा जा सकता है) और 1426 (54.6%) में बीटा थैलेसीमिया माइनर (333) और बीटा थैलेसीमिया मेजर 64 (4.19%) था. एक और चिंताजनक रिपोर्ट यह है कि जिन 53,954 लोगों की जांच की गई, उनमें से 156 में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों के डिसऑर्डर पाए गए.

malnutrition in JHarkhand
केस स्टडी (Etv Bharat)

मोटे अनाज के इस्तेमाल की अपील

रांची के जिला आयुष पदाधिकारी डॉ. साकेत कुमार बताते हैं कि कुपोषण राज्य की सबसे बड़ी समस्या भले ही हो लेकिन अगर हम जागरूक हों और लोग समझें कि हमारे आसपास ऐसे खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. जिसके सेवन से ही कुपोषण से मुक्ति मिल सकती है तो झारखंड कुपोषण मुक्त हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर सहजन के पत्ते, फूल, मड़ुआ का आटा और मोटे अनाज का उपयोग किया जाए तो इससे लोग कुपोषण से मुक्त हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

सिकल सेल पीड़ितों से मिले सीएम हेमंत सोरेन, जागरूकता पर दिया जोर, बोले- बच्चों के जन्म के साथ ही हो स्क्रीनिंग

झारखंड के बच्चों को कुपोषण मुक्त करेगा 'शिशु शक्ति' पोषाहार! रिम्स ने स्टडी रिपोर्ट के आधार पर सरकार से की अनुशंसा

कोडरमा को कुपोषण मुक्त बनाने को लेकर कार्यक्रम, बेहतर आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित

Last Updated : September 20, 2025 at 7:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ANEMIA IN JHARKHANDANEMIA AMONG CHILDREN IN JHARKHANDझारखंड में कुपोषणझारखंड के लोगों में खून की कमीMALNUTRITION IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.