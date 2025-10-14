ETV Bharat / bharat

गंदे टॉयलेट की फोटो खींचो और पाओ ₹1,000 का इनाम, NHAI की नई पहल

प्रतीकात्मक फोटो ( X- @FASTag_NETC )

हैदराबाद: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और हाईवे टॉयलेट्स की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत अब कोई भी यात्री टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की फोटो भेजकर ₹1,000 तक का इनाम जीत सकता है. ₹1,000 का मिलेगा इनाम FASTag के रूप में

NHAI द्वारा शुरू किया गया यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इसमें यदि कोई यात्री किसी टोल प्लाज़ा पर गंदे या अस्वच्छ शौचालय की फोटो भेजता है, तो उसे ₹1,000 का ईनाम दिया जाएगा. यह ईनाम FASTag रिचार्ज के रूप में सीधे वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़े FASTag खाते में भेजा जाएगा. यह योजना 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य रहेगी. ऐसे करें भागीदारी

इस अभियान में भाग लेने के लिए यात्री को NHAI की 'राजमार्ग यात्रा' (RajmargYatra) मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा. फोटो भेजते समय नीचे दी गई जानकारियाँ देना आवश्यक होगा: यूज़र का नाम

स्थान (लोकेशन)

वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर

मोबाइल नंबर

Geo-tagged और time-stamped फोटो (ताकि स्थान और समय की पुष्टि हो सके)