मुंबई गणेशोत्सव: गणेश गली में भक्तों के लिए रामेश्वरम की एक झलक - MUMBAICHA RAJA

मुंबई के गणेश गली में रामेश्वरम की थीम पर सजाया गया पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

MUMBAICHA RAJA
मुंबई में गणेशोत्सव में गणेश गली में भक्तों के लिए रामेश्वरम की एक झलक (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 2:08 PM IST

4 Min Read

मुंबई: मुंबई का गणेशोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक महाकुंभ है. ये आस्था, कला और उत्साह का संगम होता है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु लालबाग, परेल, चिंचपोकली और खेतवाड़ी इलाकों में भगवान गणेश की भव्य मूर्तियों और मनमोहक दृश्यों को देखने आते हैं.

इनमें गणेश गल्ली का 'मुंबईचा राजा' गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है. इस वर्ष इस समूह ने तमिलनाडु के श्री रामेश्वरम मंदिर की भव्य प्रतिकृति के रूप में एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया है जो भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित कर रहा है.

MUMBAICHA RAJA
मुंबई में गणेश गली में भक्तों के लिए रामेश्वरम की एक झलक (ETV Bharat)

रामेश्वरम मंदिर थीम

'गणेश गली' समूह ने इस वर्ष के गणेशोत्सव के लिए 'श्री रामेश्वरम मंदिर' थीम चुनी है. मंडप में प्रवेश करते ही भव्य प्रवेश द्वार पर नंदी भक्तों का स्वागत करते हैं. इस प्रवेश द्वार पर रामेश्वरम मंदिर की पत्थर की नक्काशी वाले स्तंभ स्थापित किए गए हैं.

स्तंभों के किनारों पर बनी दीवारें भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध को दर्शाती है. इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने रेत का शिवलिंग बनाकर अपने पापों को धोने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी. हनुमान भी उनके साथ थे.

MUMBAICHA RAJA
मुंबई के गणेश गल्ली में 'मुंबईचा राजा' (ETV Bharat)

यह एक ऐसा दृश्य है जो इस कथा को प्रकाशित करता है. यह दृश्य भक्तों को ऐसा अनुभव कराता है मानो वे उन्हें उस पौराणिक काल में ले जा रहे हों. मंडप का हर विवरण, चाहे वह स्तंभों पर नक्काशी हो या दीवारों पर चित्रकारी, सब कुछ सटीक और कलात्मक है.

स्तंभों के दोनों ओर की दीवारें भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध को दर्शाती है. इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने अपने पापों को धोने के लिए रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी. उनके साथ हनुमान भी थे.

यह एक ऐसा दृश्य है जो इस कथा को प्रकाशित करता है. यह दृश्य भक्तों को ऐसा अनुभव कराता है मानो उन्हें उस पौराणिक काल में ले जा रहा हो. मंडप का हर विवरण चाहे वह स्तंभों पर नक्काशी हो या दीवारों पर चित्रकारी, सब कुछ सटीक और कलात्मक है.

मूर्तिकार की आँखों में आँसू

मुंबई में कई भव्य गणेश प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं लेकिन इस परंपरा की नींव गणेश गली में रखी गई थी. 1977 में प्रसिद्ध मूर्तिकार दीनानाथ वेलिंग ने मुंबई और देश की सबसे ऊँची गणेश प्रतिमा बनाई, जिसने सभी को चकित कर दिया. वेलिंग का गणेशगली मंडल से एक विशेष जुड़ाव था.

उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए कभी पैसे नहीं माँगे और मंडल से मिलने वाला 'फूल या फूल की पंखुड़ियाँ' उनके लिए अमूल्य थी. कमल पर बैठे गणेश की पहली मूर्ति जो उन्होंने बनाई थी. वह उनकी कला का एक बेजोड़ उदाहरण थी.

Ganeshgalli's Bappa
मुंबई में गणेशोत्सव की धूम (ETV Bharat)

गणेश गली मंडल परंपरा का संरक्षण करता है

वेलिंग ने पहली मूर्ति के निर्माण की तैयारी कई महीने पहले से शुरू कर दी थी. उन्होंने मूर्ति बनाने से लेकर विसर्जन तक हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाई. जब मूर्ति विसर्जन के लिए निकली तो चिंचपोकली पुल पार करना एक कठिन परीक्षा थी. वेलिंग की योजना की बदौलत मूर्ति सफलतापूर्वक पुल पार कर गई.

विसर्जन के दौरान वेलिंग स्वयं भीड़ में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे और जैसे ही मूर्ति पुल पार कर गई, उनकी आँखों में खुशी के आँसू आ गए. आज भी गणेश गली मंडल इस परंपरा को संजोए हुए है.

भक्तों का उत्साह

हर साल लाखों भक्त गणेश गली गणेशोत्सव देखने आते हैं. इस वर्ष की थीम ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस उत्सव को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं. मूर्ति के प्राकट्य से लेकर विसर्जन तक वे हर चीज की योजना और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस वर्ष भी उन्होंने उत्सव में कोई कसर नहीं छोड़ी है. मंडप की प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और प्राकृतिक डिजाइन भक्तों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं.

मुंबई का राजा: एक सांस्कृतिक प्रतीक

'मुंबई का राजा' न केवल गणेश गली मंडल की पहचान है, बल्कि यह मुंबई की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है. गणेशोत्सव के माध्यम से यह मंडल सामाजिक एकता, कला और आस्था को एक साथ लाता है. हर साल यहाँ के दृश्य और मूर्तियाँ एक नई कहानी बयां करती है.

इसके पीछे की भावना और उत्साह काबिले तारीफ है. इसलिए मुंबई के राजा के दर्शन और आनंद के लिए गणेशगल्ली जरूर जाएं. यह अनुभव आपको आस्था, कला और उत्साह से भरी एक दुनिया में ले जाएगा.



