नई दिल्ली: पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के शहरी इलाकों से राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) को हटाकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात करने पर विचार कर रही है.

गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू- कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) राष्ट्रीय राइफल्स का स्थान लेगा. हालांकि यह कदम काफी पहले उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है. इस मामले से वाकिफ एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों इस मुद्दे पर बैठकें कर रहे हैं. हालाँकि, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.'

पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की राय है कि सीमाओं की सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली सेना राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाना चाहिए. ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को हमला करने से कुछ महीने पहले सीमा पार से घुसपैठ कर लाया गया था. सुरक्षा विशेषज्ञों ने जम्मू-कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को तैनात करने के केंद्र के कदम की सराहना की है.

सुरक्षा विशेषज्ञ और बीएसएफ के पूर्व डीआईजी एसएस कोठियाल ने ईटीवी भारत से कहा, 'जम्मू-कश्मीर की समग्र आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को तैनात करना एक अच्छा फैसला है. सेना (राष्ट्रीय राइफल्स) पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित है. जबकि सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित है.'

कोठियाल के अनुसार अगर जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ सबसे अच्छा विकल्प है. 1990 के दशक में केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की स्थापना की और उसे तैनात किया.

राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना के कर्मियों से बना एक विशेष आतंकवाद-रोधी बल है. सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संवाददाता को बताया कि इस प्रक्रिया पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच लगातार चर्चा चल रही है. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'अंतिम निर्णय होने के बाद, जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की औपचारिक प्रतिनियुक्ति शुरू हो जाएगी.'

गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक हत्याओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.

गृह मंत्रालय के अनुसार आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की संख्या 2019 में 286 से घटकर नवंबर 2024 के पहले सप्ताह तक केवल 40 रह गई है. 2019 में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों की 96 घटनाएँ दर्ज की गई. एक साल बाद यह संख्या बढ़कर 111 हो गई, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई. 2020 में कुल 111 मामले, 2021 में 95, 2022 में 65, 2023 में 15 और 2024 में पाँच मामले दर्ज किए गए.

सुरक्षाकर्मियों की हत्याओं के संबंध में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 में 77 मामले दर्ज किए गए जो 2020 में घटकर 58, 2021 में 29, 2022 में 26, 2023 में 11 और 2024 में सात रह गए. हालांकि, जाने-माने आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ प्रकाश सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भी जम्मू-कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए.

सिंह ने कहा, 'सीआरपीएफ में आंतरिक सुरक्षा की अच्छी क्षमता है. हालाँकि, पहले जम्मू-कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को सौंपा जाता था. इसलिए सरकार को जम्मू-कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को सौंपने पर भी विचार करना चाहिए.' गौरतलब है कि 2005 के आसपास जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सीआरपीएफ ने बीएसएफ की जगह पूरी तरह ले ली थी. बीएसएफ को जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, खासकर 1990 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ था.

1999 के कारगिल युद्ध के बाद मंत्रियों के एक समूह द्वारा अनुशंसित इस परिवर्तन का उद्देश्य बीएसएफ को देश की सीमाओं की रक्षा करने की अपनी प्राथमिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना था, जबकि सीआरपीएफ को आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में विशेषज्ञता प्राप्त थी.