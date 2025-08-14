नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की जमानत को रद्द कर दिया है. अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया. बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन को जमानत दे दी थी.

कर्नाटक सरकार ने अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को दी गई जमानत रद्द करने को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. मामले में अदालत ने कहा कि सभी व्यक्ति, चाहे उनकी लोकप्रियता, शक्ति या विशेषाधिकार कुछ भी हों, समान रूप से कानून के अधीन हैं.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने दर्शन और सह-आरोपी को जमानत देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया. पिछले महीने, बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी खामियां हैं और जमानत देने का कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश विवेकाधिकार के यांत्रिक प्रयोग को दर्शाता है जिसमें कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्यों की महत्वपूर्ण चूक शामिल है. जस्टिस महादेव ने बेंच की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और मुकदमे में हस्तक्षेप के वास्तविक जोखिम पर पर्याप्त विचार किए बिना ऐसे गंभीर मामले में जमानत देना पूरी तरह से विवेकाधिकार का अनुचित प्रयोग है.

बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, हाई कोर्ट के आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय प्रशासन के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा है. हाई कोर्ट का आदेश मुकदमे की प्रक्रिया को भी पटरी से उतार रही है. बेंच ने कहा, "सभी व्यक्ति, चाहे उनकी लोकप्रियता, शक्ति या विशेषाधिकार कुछ भी हों, समान रूप से कानून के अधीन हैं."

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "यह फैसला एक बहुत ही कड़ा संदेश देता है कि अभियुक्त कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है." इस पर पूरा निर्णय अभी आना बाकी है.

24 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में 33 साल के रेणुकास्वामी के अपहरण, यातना और हत्या के मुख्य आरोपी, अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने की निंदा करते हुए कहा कि, यह प्रथम दृष्टया विवेकाधिकार के बिगड़ा हुआ प्रयोग का मामला है. अदालत ने कहा कि, प्रतिवादी आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जाती है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरोपी को तुरंत हिरासत में लें.

सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से कहा, "क्या आपको नहीं लगता कि हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया है. सभी सातों को बरी करना... कारण बताने के कई तरीके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताते हुए दर्शन के वकील से पूछा कि, क्या हाई कोर्ट सभी जमानत आवेदनों पर एक ही प्रकार का आदेश देता है. दवे ने दलील दी कि हाई कोर्ट के निष्कर्ष प्रारंभिक हैं और यह मुकदमे को बाध्यकारी नहीं बनाने वाले हैं.

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अभिनेता को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि, बेंच को हाई कोर्ट का दृष्टिकोण परेशान कर रहा है. जमानत याचिका और आखिरकार धारा 302 (हत्या) मामले में गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने के तरीके पर गौर कीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, यह विद्वान न्यायाधीश की समझ है, वह भी हाई कोर्ट की. "हम समझ सकते हैं कि सत्र न्यायाधीश ने ऐसी गलती की है..."

बेंच ने कहा कि, यह प्रथम दृष्टया विवेकाधिकार के विकृत प्रयोग का प्रश्न है. हम इस बात की जांच करने का प्रयास कर रहे हैं...क्या हाई कोर्ट ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय न्यायिक रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया है. यही चिंता का विषय है. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जैसी गलती नहीं करेगा. अदालत ने कहा कि, वह दोषसिद्धि या बरी करने का कोई निर्णय नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "क्या आपको नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने बरी करने का आदेश सुनाया है." पीठ ने हाई कोर्ट के दिसंबर 2024 के जमानत आदेश की भाषा से नाखुश होकर पूछा.

33 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक रेणुकास्वामी का शव 9 जून, 2024 को मिला था. 13 दिसंबर, 2024 को, हाई कोर्ट ने अभिनेता दर्शन और अन्य को रेणुकास्वामी की कथित हत्या के मामले में जमानत दे दी. पिछले साल 11 जून को, दर्शन को 8 जून, 2024 को पीड़िता की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह घटना कथित तौर पर उन अश्लील संदेशों से उपजी थी जो पीड़िता ने अभिनेता से जुड़े एक व्यक्ति गौड़ा को भेजे थे.

इससे पहले, दर्शन बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में बंद थे, लेकिन अन्य कैदियों के साथ आराम करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल होने के बाद, उन्हें बल्लारी सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया. रिपोर्टों के अनुसार, रेणुकास्वामी की कथित तौर पर दर्शन के निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमला किए जाने के बाद चोटों के कारण मृत्यु हो गई. 30 अक्टूबर, 2024 को, दर्शन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. बाद में, हाई कोर्ट ने दिसंबर में उन्हें और अन्य आरोपियों को नियमित जमानत दे दी.

