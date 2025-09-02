पिथौरागढ़: बीते रविवार 31 अगस्त को दोपहर बाद धारचूला में एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड होने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें करीब 19 लोग फंस गए थे. घटना के बाद पिथौरागढ़ डीएम ने जानकारी देते हुए बताया था कि लैंडस्लाइड के कारण टनल के अंदर 19 कर्मचारी फंस गए थे, उनमें से पहले 8 कर्मचारी और उसके कुछ देर बाद अन्य 11 यानी सभी 19 कर्मचारियों को निकाल लिया गया है. वहीं, अब हादसे के तीन दिन बाद पिथौरागढ़ सूचना विभाग ने जानकारी दी है कि टनल में फंसे 11 कर्मियों को 2 सितंबर की दोपहर 1 बजे सुरक्षित निकाला गया है.

यहां सवाल इस बात पर है कि सभी 19 कर्मचारियों के सुरक्षित रेस्क्यू की सूचना जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने 31 अगस्त को ही जारी कर दी थी. वहीं, पिथौरागढ़ सूचना विभाग की जानकारी के मुताबिक तीन दिन बाद सभी का रेस्क्यू पूरा हुआ है और विभाग की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है. इस सवाल पर संबंधित विभाग का कहना है कि चूंकि कर्मचारी लगातार टनल में काम कर रहे थे, ऐसे में खाने-पीने की पर्याप्त सामान उनके पास था. लेकिन टनल पर बोल्डर गिरने के कुछ घंटे बाद ही कुछ कर्मचारियों को निकाल लिया गया था और बाकी लोगों को लिए सामान भेजा जा रहा था.

31 अगस्त को लेकर जिलाधिकारी द्वारा दिया गया बयान. (Pithoragarh Administration)

इस मामले पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पिथौरागढ़ मामले में पहले दिन बयान देने और जानकारी को स्पष्ट रूप से बाहर लाने में कुछ त्रुटि हुई थी. लेकिन आज सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पैनल के अंदर महीने तक रहने और जरूरत का सामान होता है. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज फिर तीन लोगों को अंदर भेजा है, ताकि सुचारू रूप से पावर प्लांट का काम चलता रहे. अब किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है.

पिथौरागढ़ सूचना विभाग से जारी जानकारी के मुताबिक, धारचूला एलागाड़ स्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की टनल के मुहाने पर लगातार आ रहे मलबे को हटाने और राहत कार्य में तेजी लाई गई है. मंगलवार (2 सितंबर) सुबह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने लगातार हो रही तेज बारिश के बीच सुरंग के मुहाने से मलबा हटाकर भीतर प्रवेश कर इमरजेंसी ऑपरेशंस में तैनात 11 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि दूसरी शिफ्ट को पावर स्टेशन में इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए भेजा गया.

जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एनएचपीसी अधिकारियों समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों के साथ लगातार संपर्क में रहे और राहत कार्य के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते रहे. इस कार्य में उनकी सहायता अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और उपजिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा द्वारा की गई.

इस दौरान एनएचपीसी प्रशासन एवं जिला प्रशासन सुरंग के भीतर मौजूद कर्मियों से लगातार संपर्क बनाए रहे और कार्मिकों के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भोजन, पानी, संचार, मेडिकल इत्यादि सुनिश्चित की गई. साथ ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए और सहायता समय-समय पर उपलब्ध कराते रहे. संयुक्त टीमों ने मलबा हटाने और सुरक्षित निकासी की रणनीति पर तेजी से कार्य करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

जारी सूचना में बताया गया कि, एनएचपीसी के जीजीएम एम. कनन निरंतर कर्मचारियों के संपर्क में रहे और कार्मिकों के लिए भोजन, पानी, संचार, चिकित्सा आदि समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कराते रहे, आज (2 सितंबर) पहाड़ी से मलबा गिरना बंद होने के बाद कर्मियों को बाहर निकाला जा सका.

हमने शिफ्ट परिवर्तन को सुरक्षित रूप से संपन्न कर लिया है. दूसरी शिफ्ट को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है. सुरंग के भीतर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. जिनमें बेसिक मेडिसिन, भोजन-पानी की व्यवस्था, विश्राम के लिए स्थान, टेलीफोन और संचार व्यवस्था सम्मिलित है. यह क्षेत्र पहाड़ी है और मॉनसून के दौरान यहां बार-बार भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं. इसलिए कई कठिनाइयां सामने आती हैं. पूर्व में भी ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात का सामना हमें करना पड़ा है. ऐसे समय में हमारी टीम पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करती रही है.

- एम. कनन, एनएचपीसी जीजीएम -

सभी 11 कर्मियों को दोपहर 1 बजे सुरक्षित बाहर निकालने के बाद शिफ्ट बदली गई है. दूसरी शिफ्ट के लिए 15 (13+2) सदस्यीय टीम को सारी सुविधाओं के साथ सुरंग में भेजा गया है. वर्तमान में टनल गेट पर आए मलबे और बोल्डरों को हटाने का कार्य प्रशासन द्वारा निरंतर जारी है. बता दें कि, तीन दिन पूर्व टनल के अंदर 19 कर्मचारी फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकालने की जानकारी डीएम पिथौरागढ़ के द्वारा दी गई थी.

