आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सतर्क रहें सुरक्षा प्रमुख: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.

Home Minister Amit Shah held a review meeting regarding Jammu and Kashmir
जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की (@AmitShah)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सीमा पार से आतंकवादी सर्दियों का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं. इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और देश में घुसपैठ के सभी संभावित प्रयासों को विफल करने को कहा.

जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा, "सर्दियों की शुरुआत के साथ, सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें."

यह बैठक कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान दो पैरा कमांडो के लापता होने के एक दिन बाद हुई.

सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता होने की बात दोहराते हुए शाह ने कहा, "हमारे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को कुचलने की पूरी स्वतंत्रता जारी रहेगी."

बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सेना प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक तथा भारत सरकार, सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

शाह ने आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के दृढ़ प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकवादी नेटवर्क लगभग पंगु हो गया है.

शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि इन प्रयासों को जारी रखने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते रहेंगे. शाह ने कहा, "क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को कुचलने के लिए हमारे सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता जारी रहेगी."

शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की, जिससे जम्मू-कश्मीर में समग्र सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने में मदद मिली है.

शाह ने क्षेत्र से आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित और सतर्क तरीके से काम करने में सभी सुरक्षा एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया.

