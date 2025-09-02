नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत दे दी. उन पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून साझा करने का आरोप है. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने की.

बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर माफी मांगी है. सुनवाई के दौरान, मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने माफी मांग ली है और उन्हें अभी तक तलब नहीं किया गया है.

इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने तर्क दिया कि सभी सबूत इकट्ठा होने के बाद ही तलब किया जाएगा. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने पुलिस को यह छूट दी कि अगर कार्टूनिस्ट जांच में सहयोग नहीं करता है, तो वह उसकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है.

15 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हुए, शो और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की निंदा की थी. 14 जुलाई को, अदालत ने इंदौर के कार्टूनिस्ट से कहा कि उनका आचरण अपरिपक्व था, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट हटाने पर सहमति जताई. मालवीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर एक आपत्तिजनक कार्टून को लेकर एफआईआर का सामना कर रहे हैं.

3 जुलाई को, हाई कोर्ट ने मालवीय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग है. याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

स्थानीय वकील और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई में इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा.

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के व्यंग्यचित्र में देश के प्रधानमंत्री के साथ-साथ एक हिंदू संगठन आरएसएस को चित्रित करना, और साथ ही एक अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन करना, जिसमें भगवान शिव का नाम अनावश्यक रूप से घसीटकर उससे जुड़ी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया है. यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग है.

मालवीय के वकील ने हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि उन्होंने केवल एक कार्टून पोस्ट किया था, लेकिन अन्य फेसबुक यूजर्स द्वारा उस पर पोस्ट की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

