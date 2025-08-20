नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला करने वाले राजेश खिमजी से हुई पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' के दौरान सीएम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोपित व्यक्ति एक "सीरियल ऑफेंडर" है. उसके खिलाफ गुजरात के राजकोट में कई मामले दर्ज हैं.

आरोपी राजेश खिमजी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि राजेश खिमजी पर पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने, अपराध के दौरान उकसाने वाले के रूप में मौजूद रहने से संबंधित है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, राजेश खिमजी पर अवैध रूप से राजकोट में शराब रखने से संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ 2017 में राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. नवंबर 2019 में राजकोट की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ गुजरात मद्य निषेध अधिनियम की धारा 65AA, 116B के तहत एक और मामला (1227/2020) दर्ज किया गया था. ये धाराएँ मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, कब्जे और परिवहन तथा अवैध रूप से शराब रखने से संबंधित है. नवंबर 2023 में राजकोट की एक अदालत ने उन्हें एक मामले में बरी कर दिया था और रिहा कर दिया था.

अधिकारियों के मुताबिक, राजेश खिमजी के खिलाफ भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में इन्हीं धाराओं के तहत एक अन्य मामले (1591/2020) में मामला दर्ज किया गया था और बाद में अक्टूबर 2023 में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में (आर.नं. 0871/2022 धारा 6पीआई, 116बी के तहत) मामला दर्ज किया गया था. यह मामला अतिरिक्त सिविल जज की अदालत में लंबित है और अगली सुनवाई इसी साल 29 सितंबर को होनी है. एक अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 324, 323, 504, 114 और जीपी एक्ट की धारा 135(1) के तहत पांचवें मामले (0072/2024) में मामला दर्ज किया गया था. दिसंबर 2024 में राजकोट की एक अदालत के आदेश से उसे बरी कर दिया गया.

मंगलवार सुबह राजकोट से दिल्ली पहुंचा था आरोपी:

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी का कोई भी रिश्तेदार जेल में नहीं है. उन्होंने कहा कि आरोपी अपने साथ मुख्यमंत्री आवास पर कोई शिकायत पत्र या पत्र नहीं ले गया. पुलिस आरोपी राजेश खिमजी की रिमांड मांगेगी. वह मंगलवार सुबह ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया और सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी गुजरात में अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी पहली बार दिल्ली आया था.

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हमलावर पिछले 24 घंटों से हमले की योजना बना रहा था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि हमलावर ने कम से कम 24 घंटे पहले से ही इस हमले की तैयारी शुरू कर दी थी. हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की और योजनाबद्ध तरीके से हमले का प्रयास किया. वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है.

बयान में कहा गया है, "फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, उसका वीडियो बनाया और योजनाबद्ध तरीके से हमले का प्रयास किया. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जाँच जारी है." उधर बीजेपी विधायक हरीश खुराना और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोपी राजेश का आम आदमी पार्टी के गुजरात में विधायक गोपाल इटालिया से नजदीकी होने का आरोप लगाया है.

