नक्सलियों का पोस्टमार्टम करने से इनकार, सीआरएमसी नक्सल भत्ता की मांग

अबूझमाड़ में मारे गए दो नक्सली लीडर्स का पोस्टमार्टम करने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया है.

Refusal to do post mortem
डॉक्टरों ने मांगा सीआरएमसी नक्सल भत्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 3:46 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 3:59 PM IST

नारायणपुर : नारायणपुर जिला अस्पताल में अबूझमाड़ नक्सल ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों का डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया.डॉक्टरों ने आरोप लगाए कि उन्हें साल 2025 से नक्सल भत्ता नहीं मिल रहा है. पिछले 9 महीनों से भुगतान लंबित है.जबकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर जिला अस्पताल और नक्सल क्षेत्रों में जाकर सेवाएं देते हैं.कई बार इस बारे में अफसरों से कहा गया लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

लिखित आश्वासन मांग रहे डॉक्टर : आपको बता दें कि 22 सितंबर को नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में दो बड़े नक्सली लीडर मारे गए थे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे.

डॉक्टरों ने मांगा नक्सल भत्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम अपने परिवार से दूर रहकर सेवा दे रहे हैं.नक्सल इलाका होने के कारण नक्सलियों के शव आते हैं.यही नहीं कई बार हमें जान जोखिम में डालकर एनकाउंटर वाली जगह में जाकर पोस्टमार्टम करना पड़ता है.फिर भी सरकार हमें नक्सल भत्ता नहीं दे रही है. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो नक्सल भत्ता की राशि रोकी गई है वो जल्द से जल्द जारी हो - डॉक्टर हिमांशु सिन्हा, मेडिकल ऑफिसर

नक्सलियों का पोस्टमार्टम करने से इनकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल इलाके में हम सभी ड्यूटी कर रहे हैं. 9 महीने से शासन और प्रशासन दोनों से भत्ता भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है. इस बारे में हमने हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर को भी बताया था.लेकिन सामने से अब तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है.इसलिए हम लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं किया.लेकिन अब बॉडी डिकंपोज होने लगी है,हम चाहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो.इसलिए आश्वासन चाहते हैं.रही बात पीएम की तो हम जल्द से जल्द उसे शुरु करेंगे - डॉक्टर एकता निर्मल रंगारी, मेडिकल ऑफिसर

सीएमएचओ ने दिया आश्वासन : डॉक्टरों के पोस्टमार्टम नहीं करने की जानकारी जब सीएमएचओ को लगी तो वो तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से चर्चा की.सीएमएचओ के आश्वासन के बाद डॉक्टर काम पर वापस लौटे.

हमारे संज्ञान में ये मामला आया था.तो मैंने उनसे जाकर बात की.उन्हें सीएमआरसी भत्ता मिलना था.इसके लिए हमने राज्य शासन को अवगत कराया है.मैंने कहा कि ये राज्य स्तरीय मामला है.इसके लिए अक्टूबर नवंबर में बजट अलॉट होगा.इसके तुरंत बाद सभी का भुगतान हो जाएगा - एसएस राज, सीएमएचओ

डॉक्टरों ने दी चेतावनी : आपको बता दें कि डॉक्टरों ने भले ही जनहित को ध्यान में रखते हुए काम पर लौटने का फैसला किया है.लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती तो वो ओपीडी सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे. डॉक्टरों के मुताबिक मारे गए नक्सलियों के शव डिकंपोज होना शुरू हो गए थे. जिससे बदबू और संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा था. इसलिए मानवता के नाते पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की गई है.ऐसे में यदि समय रहते

क्या होता है सीआरएमसी : सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में मेडिकल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक स्कीम बनायी है.छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा कोर यानी सीआरएमसी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा 2009 में राज्य में मानव संसाधनों की गंभीर कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था. इस योजना के तहत, स्वास्थ्य सुविधाओं को कठिनाई स्तर के अनुसार तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है.प्रत्येक स्तर के लिए वित्तीय और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए अतिरिक्त अंक सहित कई प्रोत्साहन दिए जाते हैं. साथ ही साथ धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा दे रहे मेडिकल स्टॉफ को भत्ता भी दिया जाता है.



किन दो नक्सलियों का हुआ था एनकाउंटर : आपको बता दें कि 22 सितंबर को अबूझमाड़ के जंगल में सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी का एनकाउंटर हुआ था.दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था. नारायणपुर एसपी के मुताबिक दोनों माओवादी नेता तेलंगाना के करीमनगर के रहने वाले थे. नक्सल कमांडर राजू दादा की उम्र 63 और कोसा दादा की 67 साल की थी.

कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोनों नक्सल कमांडर दंडकारण्य में थे सक्रिय: बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक सोमवार 22 सितंबर को अबूझमाड़ मे मारे गए दोनों नक्सल कमांडर राजू दादा और कोसा दादा का दंडकारण्य क्षेत्र में बड़ा रोल था. इन दोनों ने इस क्षेत्र में कई हिंसक वारदात को अंजाम दिया है. आज जवानों ने इनका खात्मा कर नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को बड़ी चोट पहुंचाई है.

अबूझमाड़ में बड़े नक्सली हुए ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
40-40 लाख के इनामी नक्सली ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों से सरेंडर की अपील: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने माओवादी कैडरों से अपील की है कि वे अब हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करें और सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं. बस्तर में जवान माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. आईजी ने कहा कि अब माओवादियों के खिलाफ केवल सरेंडर करने का विकल्प बचा है.

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, नक्सली राजू दादा और कोसा दादा पर था 3 करोड़ 60 लाख का इनाम

नक्सल कमांडर हिड़मा के गांव पूवर्ती में विकास से नक्सलवाद को मात, लोगों के जीवन में आया उजियारा

नक्सलियों के समर्पण की चिट्ठी पर दो फाड़ में बंटा नक्सली संगठन, डिप्टी सीएम ने कहा-दूसरा पत्र तेलंगाना के जूनियर कैडर का

Last Updated : September 24, 2025 at 3:59 PM IST

