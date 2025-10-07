ETV Bharat / bharat

दिल्ली में 'पुष्पा स्टाइल' लाल चंदन की तस्करी, 6 करोड़ का माल जब्त, चीन व दक्षिण एशिया भेजने की थी तैयारी

आंध्र प्रदेश से दिल्ली में तस्करी कर लाई गई थी चंदन की लकड़ी और तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम में छिपाकर रखी गई थी.

दिल्ली में लाल चंदन की तस्करी, 6 करोड़ रुपये का माल जब्त
दिल्ली में लाल चंदन की तस्करी, 6 करोड़ रुपये का माल जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 5:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 टन लाल चंदन की लकड़ी जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है. लाल चंदन की यह खेप आंध्र प्रदेश के तिरुपति से चोरी कर दिल्ली तस्करी के जरिए लाई गई थी. पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (दक्षिण-पूर्व जिला), रेड सैंडर्स एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स (आरएसएएसटीएफ) आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त छापेमारी में की गई है.

दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि संयुक्त टीम ने दिल्ली के तुगलकाबाद गांव स्थित एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से करीब 9,500 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद हुई. ये लकड़ी अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में एक ट्रक में छिपाकर आंध्र प्रदेश से दिल्ली लाई गई थी. छापेमारी, बरामदगी और गिरफ्तारी की यह पूरी कार्रवाई एक सूचना आधारित ऑपरेशन के तहत की गई है.

आंध्र प्रदेश से 6 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी चोरी कर लाई गई थी दिल्ली (ETV Bharat)

डीसीपी के मुताबिक, अगस्त 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति पुलिस स्टेशन में लाल चंदन की चोरी को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी. जांच के दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में सामने आया था कि चोरी की गई लाल चंदन की लकड़ी दिल्ली भेजी जा रही है. इसके बाद लाल चंदन की लकड़ी बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और आंध्र पुलिस ने एक संयुक्त टीम का गठन किया था. डीसीपी के मुताबिक, 6 अक्टूबर को की गई छापेमारी की गई और इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इरफान निवासी तोली चौकी, हैदराबाद और अमित संपत पवार निवासी सेक्टर-21, ठाणे, नवी मुंबई के रूप में हुई है.

पहले भी चंदन चोरी इरफान में जा चुका है जेलः डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी इरफान वर्ष 2023 में तिरुपति पुलिस से चंदन चोरी आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है. एक बार फिर इसी अपराध में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह लाल चंदन की तस्करी को अपना पेशा बना चुका था. वहीं, आरोपी अमित पवार का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उसने आर्थिक लाभ के लिए इस गिरोह के साथ मिलकर चंदन की लकड़ी चोरी करने की बात कबूल की है.

चीन व दक्षिण एशिया भेजने वाले थे चंदनः पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी लाल चंदन की लकड़ी को चीन व दक्षिण एशियाई देशों में भेजने की तैयारी में थे, जहां इसकी भारी डिमांड है. वहां यह लकड़ी औषधीय उपयोग और लक्जरी फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है.

नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी हो सकते हैं गिरफ्तारः डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी जिला के डीसीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लाल चंदन की यह खेप किन माध्यमों से दिल्ली तक पहुंचाई गई. इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है. इस मामले में अभी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय जारी रहेगा, ताकि ऐसे गिरोहों को जड़ से खत्म किया जा सके.

