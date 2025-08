ETV Bharat / bharat

लाल किले की सुरक्षा में चूक: 'डमी बम' नहीं पकड़ पाए 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड - DELHI INDEPENDENCE DAY SECURITY

लाल किले की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन इसी बीच ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिसके बाद लाल किले की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में चूक के चलते सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई तब हुई जब सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भेजे गए दो 'डमी बम' को पकड़ने में पुलिसकर्मी नाकाम रहे. किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं-डीसीपी नॉर्थ सेंट्रल डीसीपी नॉर्थ सेंट्रल राजा बांठिया ने बताया कि लाल किले की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि हमारी विशेष टीमों द्वारा लगातार चेकिंग व मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय से टाला जा सके. शनिवार रात को हुए मॉक ऑपरेशन में डमी आतंकियों और डमी बम को लाल किले के अंदर पहुंचने में कामयाबी मिली, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के ड्यूटी में चूक माना गया है.

