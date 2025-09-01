शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है. शिमला समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों से बारिश जारी है. इससे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग की ओर से जारी किए बारिश के रेड अलर्ट के कारण चिंताएं और बढ़ गई है. आपदा और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं.

शिमला में भारी धुंध देखने को मिल रही हैं. एकतरफ लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. नदी पर बने बांधों में जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है. दूसरी तरफ मौसम विभाग ने दो दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है. आज हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर के लिए रेड अलर्ट, जबकि चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 2 सितंबर को मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा के लिए रेड, जबकि अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

शिमला में चार की मौत

वहीं, शिमला जिले में रविवार से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रहा है. कोटखाई तहसील के गांव छोल में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया. लैंडस्लाइड से आए मलबे में एक बुजुर्ग महिला कलावती फंस गई. हालांकि स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया, मगर बुजुर्ग महिला नहीं बच पाई. मलबे के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई. शिमला के जुन्गा में लैंडस्लाइड के चलते दो लोगों की मौत हो गई है. दरअसल भारी लैंडस्लाइड की चपेट में वीरेंद्र कुमार का घर आ गया, जिसमें वीरेंद्र कुमार (उम्र 35 साल) और उनकी 10 साल की बेटी की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, जुब्बल में मकान गिरने से एक बच्ची की मौत की सूचना है.

सिरमौर में मकान पर गिरा मलबा (ETV Bharat)

सिरमौर में महिला की मौत

जिला सिरमौर में मूसलाधार बारिश के बीच आधी रात एक महिला की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई. महिला के घर पर पहाड़ी गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ. इस हादसे में एक गाय समेत 4 मवेशियों की भी खबर है. जानकारी के अनुसार श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की नौहराधार तहसील के चौरास गांव में रात को भूस्खलन की चपेट में आने से एक कच्चे मकान के साथ गौशाला भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस आपदा में शीला देवी (37) पत्नी मोहन लाल निवासी चौरास की दर्दनाक मौत हो गई. डीसी सिरमौर ने कहा कि 'हादसे की सूचना मिली है. घायलों के परिवार को 25 हजार की फौरी राहत दे दी है.'

दो मंजिला मकान गिरने से चार घायल

कुमारहट्टी के साथ लगते हरिपुर में दो मंजिला मकान ढहने से चार लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर किया गया है. इमारत में कुल 6 सदस्य मौजूद थे, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मकान के भीतर से लोगों को निकाल कर रेस्क्यू किया. उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि 'प्रशासन को घटना की जानकारी मिली है मौके पर प्रशासन की टीमें मौजूद है.'

कुमारहट्टी में मकान पर हुआ लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

पौंग का बढ़ा जलस्तर

लगातार बारिश के कारण हिमाचल समेत निचले इलाकों में हालात और भी बिगड़े सकते हैं. सोमवार सुबह 8 बजे तक पौंग डैम का जलस्तर 1390.52 फीट दर्ज किया गया है. डैम में पानी का इनफ्लो (डैम में आने वाला पानी) 79,790 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डैम का आउटफ्लो 1 लाख 9 हजार 20 क्यूसेक रहा. वहीं, बीबीएमबी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगर पौंग डैम का जलस्तर 1400 फीट पर पहुंचता है तो डैम के सभी गेट खोल दिए जाएंगे, ताकि डैम की संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे.

पौंग बांध का बढ़ा जलस्तर (ETV Bharat)

पंजाब में बिगड़ सकते हैं हालात

पौंग डैम से फ्री फ्लो में पानी छोड़ा जाता है तो ये डैम से निकलने के बाद शाह नहर बैराज में पहुंचता है. जहां पर 58 गेट बनाए गए हैं. इसमें 52 गेट ब्यास नदी के है और 6 गेट पंजाब के लिए बनाए गए हैं. मौजूदा समय में अभी सभी 52 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है. अगर पौंग डैम से ज्यादा मात्रा में पानी आता है तो पंजाब के 6 गेट भी खोले जा सकते हैं. गौरतलब है कि अगर पंजाब के 6 गेट खोले जाते हैं तो इससे दसुआ, मुकेरिया, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

उफान पर यमुना

वहीं, यमुना नदी की सहायक नदी टोंस उफान पर है. टोंस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल के खोदरी और उत्तराखंड के कालसी में यमुना नदी से मिल जाती है. इसके चलते ईछाड़ी डैम के भी 6 गेट खोल दिए गए हैं. डाकपत्थर बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है. पांवटा साहिब में यमुना भी खतरे के निशान के पास बह रही है. रात को गोताखोरों की टीम ने घाट पर सोए हुए 3 से 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला. इसके बाद पूरे यमुना घाट को चारों तरफ से सील कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो. यमुना के रौद्र रूप के चलते हरियाणा से लेकर दिल्ली तक खतरे की घंटियां बज चुकी हैं. हथिनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि '2 लाख 50 हजार क्यूसेक पर यमुना के खतरे का निशान निर्धारित किया गया है और इस वक्त यमुना 2 लाख 40 हजार क्यूसेक को पार कर रही है. जिस तरीके से यमुना की कैचमेंट बेल्ट में लगातार बारिश हो रही है और पांवटा साहिब से जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके हिसाब से आने वाले कई घंटे तक यही स्थिति बनी रहने की आशंका है.'

यमुना नदी का रौद्र रूप (ETV Bharat)

लारजी का टावर क्षतिग्रस्त

मंडी में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते विद्युत परियोजना लारजी का टावर क्षतिग्रस्त हो गया. जिससे आई तकनीकी खराबी के चलते मंडी शहर सहित अन्य स्थानों पर बार-बार बत्ती गुल हो रही है. बिजली बोर्ड ने इसे एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त करने के साथ उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति ठप होने पर संयम रखने की अपील की है.

चंडीगढ़ मनाली एनएच बंद

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे और कटौला मार्ग बीती रात से पूरी तरह बंद पड़ा है. यहां सड़क के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं. जिससे कुल्लू जिले का शेष राज्य से संपर्क पूरी तरह कट गया है. नेशनल हाईवे पर थलौट और बलाना के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है. इन स्थानों पर भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गिरा है. लगातार हो रही बारिश के कारण पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई इन सड़कों को खोलने का काम शुरू नहीं कर सका है. हिमाचल में 5 एनएच और 788 सड़क मार्ग बंद हैं. वहीं, 365 जल विद्युत परियोजनाएं बाधित हुए हैं. अटल टनल रोहतांग के नोर्थ पोर्टल से सिस्सू के बीच पागलनाला में बाढ़ आने से मनाली-लेह मार्ग बाधित हुआ था. कंडाघाट के समीप मनसार के पास पहाड़ी दरकने से कालका-शिमला हाईवे बंद हो गया.

कई जिलों में स्कूल रहे बंद

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश कई जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी हुए थे. सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए थे. लाहौल व कुल्लू घाटी में दो दिनों से बारिश होने के साथ चोटियों में ताजा बर्फबारी हो रही है. शिंकुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई है. बर्फ फाहे गिरने से ठंड बढ़ गई है. वहीं, ऊना जिले के ग्राम पंचायत परोइयां कलां में सोमवार को बारिश ने कहर बरपाया है. यहां भूस्खलन के कारण पांच कमरे, रसोईघर, घर के पीछे का बरामदा और कुछ मवेशियों के मलबे में दबने की सूचना है.

अब तक 320 लोगों की हो चुकी है मौत

प्रदेश में जारी बारिश के बीच मानसून सीजन के दौरान अभी तक कुल 3,05,684.33 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 31 अगस्त तक 320 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. 379 लोग घायल हुए हैं. 40 लोग अभी लापता हैं. इस दौरान 154 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है. बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 4,569 कच्चे-पक्के घरों, दुकानों को क्षति हुई है. 3,710 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. 27,640 पोल्ट्री बर्ड और पशुओं की मौत हुई है.

