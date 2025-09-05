ETV Bharat / bharat

ओणम के दौरान शराब की रिकॉर्ड बिक्री, लोगों ने 10 दिन में खरीदी 826 करोड़ रुपये की शराब - RECORD LIQUOR SALES DURING ONAM

केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (Bevco) ने 10 दिनों में केरल भर में कुल 826 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री दर्ज की है

Record Liquor Sales During Onam
ओणम के दौरान शराब की रिकॉर्ड बिक्री (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read

तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (Bevco) के आउटलेट्स पर ओणम के सीजन में रिकॉर्ड बिक्री हुई. हर बार की तरह इस साल भी लोग त्योहार के मौकरे पर बेवको आउटलेट्स पर उमड़ पड़े. अकेले उत्रादम के दिन यानी 4 सितंबर को राज्य के पेय पदार्थों के आउटलेट्स पर 137 करोड़ रुपये की शराब बिकी , जो पिछले साल उत्रादम में हुई 126 करोड़ रुपये की बिक्री से 11 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

बेवको 26 अगस्त अथम से 5 सितंबर उत्रादम तक की शराब की बिक्री को आधिकारिक ओणम सीजन की बिक्री मानता है. इन 10 दिनों की अवधि में केरल भर में बेवको आउटलेट्स ने कुल 826 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 776 करोड़ रुपये था - यानी 56 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी. बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अनुसार, कुल 826 करोड़ रुपये की बिक्री का 70 प्रतिशत टैक्स रेवेन्यू के रूप में राज्य के खजाने में जाएगा.

उत्रादम के दिन छह दुकानों ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री

  • करुनागप्पल्ली - 1.46 करोड़ रुपये
  • कोल्लम आश्रमम - 1.24 करोड़ रुपये
  • एडप्पल कुट्टीप्पला - 1.11 करोड़ रुपये
  • चलाकुडी - 1.07 करोड़ रुपये
  • इरिंजलाकुडा - 1.03 करोड़ रुपये
  • कुंदरा - 1 करोड़ रुपये

    उथ्रादम पर अन्य प्रमुख आउटलेट की बिक्री
  • चेरथला कोर्ट जंक्शन - 98.76 लाख रुपये
  • तिरुवनंतपुरम पावरहाउस - 94.09 लाख रुपये
  • पेक्कलेई - 93.63 लाख रुपये
  • तिरुर - 91.63 लाख रुपये
  • चेरथला टाउन - 86.57 लाख रुपये
  • वलवनाड - 83.37 लाख रुपये
  • गुरुवयूर थाइक्कड़ - 82.61 लाख रुपये
  • पयन्नूर - 81.83 लाख रुपये
  • एंथिक्कड - 81.28 लाख रुपये
  • वडक्कनचेरी - 81.05 लाख रुपये
  • वर्कला - 80.09 लाख रुपये
  • कायमकुलम - 80.19 लाख रुपये
  • वायनाड बीनाची - 78.71 लाख रुपये
  • मुल्लक्कल, अलाप्पुझा - 78.40 लाख रुपये
  • उत्तर परवूर - 77.74 लाख रुपये
  • त्रिशूर शक्तन नगर - 77.59 लाख रुपये
  • अडूर - 77 लाख रुपये
  • पेरम्बरा - 76.04 लाख रुपये
  • कोट्टायम - 75.25 लाख रुपये
  • मुदप्पल्लूर - 74.82 लाख रुपये
  • भरणिकावु - 74.72 लाख रुपये
  • नया खुला त्रिशूर मनोरमा जंक्शन प्रीमियम आउटलेट - 67 लाख रुपये

यह भी पढ़ें- GST में कटौती के बाद 33 लाइफ सेविंग दवाइयां होंगी सस्ती, यहां देखी पूरी लिस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

LIQUOR SALES DURING ONAMONAMUTHRADAMLIQUOR SALERECORD LIQUOR SALES DURING ONAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.