ओणम के दौरान शराब की रिकॉर्ड बिक्री, लोगों ने 10 दिन में खरीदी 826 करोड़ रुपये की शराब - RECORD LIQUOR SALES DURING ONAM
केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (Bevco) ने 10 दिनों में केरल भर में कुल 826 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री दर्ज की है
Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (Bevco) के आउटलेट्स पर ओणम के सीजन में रिकॉर्ड बिक्री हुई. हर बार की तरह इस साल भी लोग त्योहार के मौकरे पर बेवको आउटलेट्स पर उमड़ पड़े. अकेले उत्रादम के दिन यानी 4 सितंबर को राज्य के पेय पदार्थों के आउटलेट्स पर 137 करोड़ रुपये की शराब बिकी , जो पिछले साल उत्रादम में हुई 126 करोड़ रुपये की बिक्री से 11 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
बेवको 26 अगस्त अथम से 5 सितंबर उत्रादम तक की शराब की बिक्री को आधिकारिक ओणम सीजन की बिक्री मानता है. इन 10 दिनों की अवधि में केरल भर में बेवको आउटलेट्स ने कुल 826 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 776 करोड़ रुपये था - यानी 56 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी. बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अनुसार, कुल 826 करोड़ रुपये की बिक्री का 70 प्रतिशत टैक्स रेवेन्यू के रूप में राज्य के खजाने में जाएगा.
उत्रादम के दिन छह दुकानों ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री
- करुनागप्पल्ली - 1.46 करोड़ रुपये
- कोल्लम आश्रमम - 1.24 करोड़ रुपये
- एडप्पल कुट्टीप्पला - 1.11 करोड़ रुपये
- चलाकुडी - 1.07 करोड़ रुपये
- इरिंजलाकुडा - 1.03 करोड़ रुपये
- कुंदरा - 1 करोड़ रुपये
उथ्रादम पर अन्य प्रमुख आउटलेट की बिक्री
- चेरथला कोर्ट जंक्शन - 98.76 लाख रुपये
- तिरुवनंतपुरम पावरहाउस - 94.09 लाख रुपये
- पेक्कलेई - 93.63 लाख रुपये
- तिरुर - 91.63 लाख रुपये
- चेरथला टाउन - 86.57 लाख रुपये
- वलवनाड - 83.37 लाख रुपये
- गुरुवयूर थाइक्कड़ - 82.61 लाख रुपये
- पयन्नूर - 81.83 लाख रुपये
- एंथिक्कड - 81.28 लाख रुपये
- वडक्कनचेरी - 81.05 लाख रुपये
- वर्कला - 80.09 लाख रुपये
- कायमकुलम - 80.19 लाख रुपये
- वायनाड बीनाची - 78.71 लाख रुपये
- मुल्लक्कल, अलाप्पुझा - 78.40 लाख रुपये
- उत्तर परवूर - 77.74 लाख रुपये
- त्रिशूर शक्तन नगर - 77.59 लाख रुपये
- अडूर - 77 लाख रुपये
- पेरम्बरा - 76.04 लाख रुपये
- कोट्टायम - 75.25 लाख रुपये
- मुदप्पल्लूर - 74.82 लाख रुपये
- भरणिकावु - 74.72 लाख रुपये
- नया खुला त्रिशूर मनोरमा जंक्शन प्रीमियम आउटलेट - 67 लाख रुपये
