ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव 2025 में बागी बढ़ाएंगे सियासी दलों की टेंशन, 2020 में इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल

बिहार चुनाव 2020 में बागियों ने कई सीटों पर खेल खराब किया था, 2025 में भी सभी दलों की टेंशन बढ़ा सकते हैं. पढ़ें रिपोर्ट..

Bihar Election 2025
बिहार चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे खेल! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2025 at 8:01 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है. एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी गहमा-गहमी बढ़ी हुई है. गठबंधन और दलों को इस बात की भी चिंता है कि टिकट नहीं मिलने से कई नेता बागी चुनाव लड़कर कहीं खेल ना बिगाड़ दें.

बागी बिगाड़ सकते हैं खेल: 2020 में कई बागियों ने कई सीटों पर खेल बिगाड़ा था. विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार कई सीटों पर पेंच है. राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाना चाहते हैं लेकिन कई दावेदार पहले से मौजूद हैं. ऐसे में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उनमें से कई निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी से टिकट लेकर मैदान में उतर जाते हैं. इस बार भी दो से ढाई दर्जन सीटों पर ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी (ETV Bharat)

बागियों ने बिगाड़ा समीकरण: 2020 में विधानसभा की 11 सीटों पर 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था. इसमें से कई सीटों पर निर्दलीय और बागियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी. कई सीटों पर बागियों ने 40 से 50000 तक वोट लाकर 2020 विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

मीनापुर से 2015 में बीजेपी उम्मीदवार रहे अजय कुमार पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर 2020 में लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे. उन्होंने 43000 से अधिक वोट प्राप्त किया, जबकि उस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को आरजेडी कैंडिडेट से 16000 वोटों से हार गया.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

लोकहा से 2015 में बीजेपी के टिकट पर लड़े प्रमोद कुमार प्रियदर्शी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2020 में लोजपा के टिकट से उतर गए. उन्होंने 30000 वोट प्राप्त किया. यहां जेडीयू उम्मीदवार को आरजेडी कैंडिडेट के हाथों 10000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, रजौली सुरक्षित सीट से 2015 में भाजपा से चुनाव लड़े अर्जुन राम टिकट नहीं मिलने पर 2020 में निर्दलीय उतरकर 14400 वोट ले आए. यहां पर भाजपा 12000 वोटों से राजद से हार गई.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पूर्णिया के कसबा में भाजपा से 2010 और 2015 में लड़े प्रदीप कुमार दास 2020 में लोजपा से चुनाव लड़े और 60000 वोट ले आये. यहां हम के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर चला गया. सिकटा विधानसभा क्षेत्र से 2015 में भाजपा से चुनाव लड़े. दिलीप वर्मा 2020 में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि यहां जदयू का उम्मीदवार तीसरे स्थान पर चला गया.

Bihar Election 2025
अमित शाह और नीतीश कुमार समेत बिहार एनडीए के नेता (ETV Bharat)

बैकुंठपुर से 2015 में जदयू से मंजीत सिंह चुनाव लड़े थे. 2020 में यह सीट बीजेपी के पास चली गई. मंजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और 43000 से अधिक वोट ले आये. इस वजह से भाजपा के उम्मीदवार 11000 वोट से हार गए. महाराजगंज से भाजपा के टिकट पर देवरंजन सिंह 2015 में चुनाव लड़े थे. टिकट नहीं मिलने पर 2020 में लोकसभा के टिकट से उतरे और 18000 वोट ले आए. जदयू उम्मीदवार 12000 वोट से चुनाव हार गया.

Bihar Election 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एकमा से जेडीयू के मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह 2015 में चुनाव लड़े थे. टिकट नहीं मिलने पर 2020 में उनकी पत्नी सीता देवी निर्दलीय चुनाव लड़ी. वहीं 2015 में एकमा में भाजपा उम्मीदवार रहे कामेश्वर सिंह 2020 में लोजपा से चुनाव लड़े और 30000 वोट लाए. सीता देवी यहां 13000 वोटों से चुनाव हार गई.

इस बार भी बागी बढ़ाएंगे टेंशन: पटना जिले की बाढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं. पिछले दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. पार्टी नेतृत्व के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं तो वहीं जेडीयू के संजय सिंह ने भी बयान दिया था कि हम भी बाढ़ से तैयारी कर रहे हैं. हालांकि उसके बाद उनका बयान नहीं आया. इसके अलावे करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया भी दावेदारों की सूची में है. यदि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

गायघाट सीट पर पिछली बार जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ीं थीं. लोजपा की ओर से इस सीट पर दावेदारी हो रही है, जबकि गायघाट सीट पर पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के बेटे भी दावेदारी ठोक रहे हैं. उनका दावा है कि सीट जेडीयू की रही है. पिछले दिनों एनडीए के कार्यक्रम में दोनों के बीच विवाद भी हुआ था.

Bihar Election 2025
चिराग पासवान (ETV Bharat)

चर्चा में चकाई: चकाई से निर्दलीय सुमित सिंह 2020 में चुनाव जीते थे. बाद में जेडीयू का समर्थन कर दिया और सरकार में मंत्री भी बनाए गए. वह साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं लेकिन जेडीयू के टिकट पर संजय प्रसाद वहां से चुनाव लड़े थे. लोजपा ने भी उम्मीदवार दिया था और उसके कारण संजय प्रसाद की हार हो गई. सुमित सिंह इस बार जेडीयू की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि संजय को भी भरोसा है ललन सिंह टिकट कटने नहीं देंगे. ऐसे में यहां भी बगावत तय है.

Bihar Election 2025
बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

इन सीटों पर भी बगावत की आशंका: इसके अलावे एक दर्जन से अधिक सीट ऐसी है, जिस पर एक से अधिक दावेदार हैं. यदि टिकट कटा तो किसी न किसी का बागी चुनाव लड़ना तय है. डुमरांव, करहगर, आरा, महुआ और दानापुर सीट पर भी कई दावेदार हैं, पटना में कुम्हरार और दीघा विधानसभा सीट पर भी कई दावेदार हैं. सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कुल कितने बागी इस बार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे?

Bihar Election 2025
प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

बागावत के पीछे की वजह?: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि पार्टियों में टिकट चयन में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है. जो कार्यकर्ता सालों से काम करते हैं, टिकट देने के वक्त पार्टी में उनकी उपेक्षा करती है. इसके अलावा धन बल का भी टिकट बंटवारे में बड़ा योगदान होता है. पार्टियों पर टिकट बेचने का आरोप भी लगता है. छोटी पार्टियों पर तो यह सबसे ज्यादा आरोप लगता है. इसलिए टिकट नहीं मिलने पर कई पुराने नेता बागवत कर मैदान में आ जाते हैं.

Bihar Election 2025
जेडीयू की बैठक के दौरान नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"अलग-अलग कारणों से बागी बड़ी संख्या में चुनाव में नजर आते हैं. यह कोई नई बात नहीं है. हर साल बागी चुनाव लड़ते हैं और कई सीटों पर असर डालते हैं. इस बार भी दो से ढाई दर्जन सीटों पर बागी चुनाव लड़ते नजर आएंगे."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

टिकट के लिए ही दल-बदल: वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि कई नेता इसी उम्मीद से दूसरे दलों में शामिल होते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वह बागी हो जाते हैं. इसी तरह कई बार जब बाहर से आए नेता को टिकट मिल जाता है तो दूसरे नेता बगावत पर उतर आते हैं. पिछले चुनावों में भी बागी उम्मीदवार उतरते रहे हैं, इस बार भी ऐसा होता दिख रहा है.

Bihar Election 2025
तेजप्रताप यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"सभी दलों में इन दोनों मिलन समारोह हो रहा है. कई दिग्गज नेता एक दल को छोड़कर अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए टिकट की उम्मीद से दूसरे दल में शामिल होते हैं और हर बार चुनाव से पहले यह नजारा देखने को मिलता है. इस बार भी दिख रहा है और इसके कारण भी बागी विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

पिछले तीन चुनावों के आंकड़े: तीन विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 2010, 2015 और 2020 तक हुए चुनाव में भाजपा के केवल 34 उम्मीदवार ही तीनों चुनाव लड़े थे, जबकि जेडीयू के 26 उम्मीदवार तीनों चुनाव लड़े थे. यदि दोनों दलों के तीन चुनाव में लड़े सीटों को देखें तो बीजेपी ने 2010 में 102 , 2015 में 157 और 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू ने 2010 में 141, 2015 में 101 और 2010 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी.

Bihar Election 2025
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

वहीं राष्ट्रीय जनता दल से केवल 12 उम्मीदवार ही ऐसे हैं, जो तीनों चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस से केवल सात उम्मीदवार तीनों चुनाव लड़े हैं. आरजेडी ने 2010 में 168 , 2015 में 101 और 2020 में 144 सीटों पर तीनों चुनाव लड़ा था.

बागियों के कारण लगा था झटका: 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के 29 प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे और इसका बड़ा कारण बागी और निर्दलीय उम्मीदवार ही थे. 19 एनडीए के तो 10 महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे.

Bihar Election 2025
तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

तीसरे स्थान पर एनडीए के रहने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में सिकटा से खुर्शीद फिरोज अहमद, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान, मांझी से माधवी कुमारी, नवादा से कौशल यादव, चकाई से संजय प्रसाद, दिनारा से जयकुमार सिंह, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, तरारी से कौशल विद्यार्थी थे. वहीं, महागठबंधन के प्रमुख उम्मीदवारों में गोपालगंज से आसिफ गफूर, अमौर से अब्दुल जलील मस्तान, मटिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह, बायसी से अब्दुल सुब्बान शामिल थे.

Bihar Election 2025
चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और अन्य एनडीए नेता (ETV Bharat)

टिकट कटने पर निर्दलीय लड़ते हैं चुनाव: बिहार में 70 से 80 की उम्र वाले 31 विधायक हैं. इस बार इनमें से कई विधायकों का टिकट कट सकता है. कई नेताओं ने बागी तेवर अपनाया था, उनमें से कई का टिकट कटना तय माना जा रहा है. यदि टिकट कटा तो उसमें से कई बागी तेवर अपनाएंगे. निर्दलीय की भूमिका में नजर आ सकते हैं. वैसे पिछले दो-तीन विधानसभा चुनावों से निर्दलीय का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है.

Bihar Election 2025
अख्तरुल ईमान के साथ असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

2010 में 1342 निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें से केवल 6 निर्दलीय जीत पाए थे, 1324 की जमानत जब्त हो गई थी. 2015 में 1150 निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसमें से केवल चार जीत पाए और 1132 की जमानत जब्त हो गई. 2020 में 1299 निर्दलीय चुनाव लड़े थे और केवल एक की जीत हुई थी, 1284 की जमानत जब्त हो गई. निर्दलीय भले ही चुनाव न जीते लेकिन कई को चुनाव हारने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. निर्दलीय के साथ बागी छोटे दलों से भी टिकट लेकर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

अनंत सिंह के टिकट पर JDU में टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच

बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध! तेज प्रताप की बगावत से महागठबंधन की बढ़ी मुश्किलें, क्या NDA को होगा फायदा?

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार चुनाव में बागी उम्मीदवारREBEL CANDIDATES IN BIHAR ELECTIONSBIHAR NEWSचुनाव में बागी बिगाड़ेंगे खेलBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.