केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

देश में इस साल 31 अगस्त तक डेंगू के 49573 मामले सामने आए और 42 मौतें दर्ज की गई.

Centre fight dengue preparedness
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 8:32 AM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को राज्यों से डेंगू से लड़ने के लिए अपनी तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया. विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाले बरसात के मौसम और कुछ क्षेत्रों में जलभराव के मद्देनजर.

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और मलेरिया पर इसी तरह की एक बैठक की थी. राज्यों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोगों को फैलाने वाले जीवों (वेक्टर) पर नियंत्रण को तेज करने, निगरानी को मजबूत करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने की भी सलाह दी गई.

CENTRE FIGHT DENGUE PREPAREDNESS
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों को लेकर अहम बैठक (ETV Bharat)

देश में 2024 के दौरान डेंगू के कुल 2,33,519 मामले और 297 मौतें दर्ज की गई. वहीं, 2025 (31 अगस्त तक) में 49,573 मामले और 42 मौतें दर्ज की गई. नड्डा ने नई दिल्ली में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह और गाजियाबाद नगर निगम की महापौर सुनीता दयाल भी बैठक में शामिल हुईं. यह बैठक महामारी विज्ञान की स्थिति, नगर निकायों, अस्पतालों, राज्य सरकारों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा करने तथा निगरानी, ​​मामला प्रबंधन और वेक्टर नियंत्रण में अंतराल की पहचान करने के लिए बुलाई गई थी.

अत्यधिक वर्षा, लम्बे समय तक मानसून रहने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने तथा केन्द्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया. एक प्रस्तुति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को देश भर में डेंगू की स्थिति और तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई.

दिल्ली में इस साल 31 अगस्त तक 964 मामले सामने आए जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,215 मामले सामने आए थे. पड़ोसी एनसीआर राज्यों में उत्तर प्रदेश से 1646, हरियाणा से 298 और राजस्थान से 1181 मामले सामने आए.

नड्डा ने कहा कि डेंगू के मामले फिलहाल कम हैं, लेकिन उन्होंने राज्यों को मामलों में तेजी की आशंका के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने राज्यों से अपनी तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया, खासकर लंबे समय तक चलने वाले बरसात के मौसम और कुछ इलाकों में जलभराव को देखते हुए.

नड्डा ने राज्यों से किसी भी संभावित महामारी के लिए पहले से ही पूर्वानुमान लगाने और अपनी तत्परता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए तैयारी करने का भी आग्रह किया. आक्रामक आईईसी अभियान के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने समुदाय में डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि स्कूलों, श्रमिक शिविरों और डेंगू-प्रवण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना.

जन भागीदारी के माध्यम से जन चेतना के संदेश पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने राज्यों से जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों में वार्ड आयुक्तों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को सक्रिय रूप से शामिल करने का आह्वान किया. नड्डा ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेंगू की तैयारियों को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख कार्य क्षेत्रों के निर्देश दिए.

उन्होंने स्रोत में कमी लाकर रोगवाहक नियंत्रण को तेज करने पर जोर दिया, जिसमें बाढ़ का पानी कम होने पर वर्षा आधारित कंटेनरों को हटाना या उनका उपचार करना और बुखार के बढ़ते मामलों वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव शामिल है. हॉटस्पॉट की पहचान के लिए कीट विज्ञान निगरानी को मजबूत करने और सभी प्रभावित क्षेत्रों में बुखार की निगरानी को तेज करने पर भी जोर दिया गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने समर्पित वार्ड, पर्याप्त बिस्तर, रक्त घटक, निदान, दवाएं और कीटनाशकों को बनाए रखने और सेंटिनल सर्विलांस अस्पतालों (एसएसएच) के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को सतर्क करके अस्पताल की तैयारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

तत्काल निवारक कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती के साथ एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया. इसके अतिरिक्त, निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों से आईएचआईपी-वीबीडी के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग और प्रकोपों ​​और प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने के लिए दैनिक जिला-स्तरीय समीक्षा बैठकों को अनिवार्य किया गया.

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने प्रभावी स्वच्छता और वेक्टर नियंत्रण अभियान सुनिश्चित करने के लिए नगर निकायों, रेलवे, स्थानीय सरकारी संस्थानों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया.

पिछले हफ्ते केंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक परामर्श जारी कर उनसे आने वाले महीनों में सतर्क रहने और डेंगू और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निवारक उपायों के साथ-साथ सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों को तेज़ करने का आग्रह किया था.

ये भी पढ़ें- देश के कई शहरों में मलेरिया और डेंगू के मामलों में वृद्धि, राज्यों को एहतियाती उपाय बढ़ाने के निर्देश

