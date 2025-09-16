ETV Bharat / bharat

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

तेजस्वी यादव अकेले ही बिहार की यात्रा पर निकल गए हैं. सवाल है कि कांग्रेस से अलग इस 'अधिकार' यात्रा की क्यों जरूरत पड़ गई?

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 8:39 PM IST

पटना: राहुल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' के बाद अब आज से तेजस्वी यादव 'बिहार अधिकार यात्रा' पर निकले हैं. इस दौरान वह 10 जिले और 73 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे. तेजस्वी यादव के मुताबिक वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए थे, वह अगले 5 दिनों में उन्हीं जिलों को कवर करेंगे. वैसे तो सीधे तौर पर तो इस यात्रा का उद्देश्य सत्ता पक्ष (एनडीए) को चुनौती देना है लेकिन इसके पीछे आंतरिक राजनीति भी है. यानी महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे से पहले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना है.

"वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में जिन जिलों में वे लोग कार्यकर्ता से नहीं मिल पाए थे, उन्हीं जिलों में यह यात्रा के जरिए लोगों से मिलने का यह प्रयास है. नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का उन लोगों ने निर्णय लिया है."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

बिहार अधिकार यात्रा का राजनीतिक संदेश (ETV Bharat)

तेजस्वी ने क्यों निकाली यात्रा?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' भले ही इंडिया गठबंधन की यात्रा थी लेकिन हकीकत यही थी कि इसका सारा श्रेय राहुल गांधी को मिला. इस यात्रा के बहाने राहुल ने बिहार में स्थूल हो चुकी कांग्रेस में नई ऊर्जा देने की कोशिश की. कुछ हद तक इसमें वह सफल भी रहे. उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नैपथ्य में नजर आए. यही कारण है कि आरजेडी की जिद के कारण रैली के रूप में उस यात्रा का समापन नहीं हो पाया. अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, ताकि कांग्रेस और बाकी घटक दलों पर प्रेशर बनाया जा सके.

Tejashwi Yadav
महागठबंधन के नेता (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिन जिलों में वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी, उन जिलों में वह यात्रा करेंगे लेकिन हकीकत यही है कि यदि इस यात्रा का यह दूसरा पार्ट होता तो यात्रा का नाम पुराना ही रहता. तेजस्वी ने यात्रा का नाम बदल दिया और अब 10 जिलों में तेजस्वी यादव आरजेडी की ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस का जो दबाव है, उसको कम किया जा सके."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

क्या है यात्रा का एजेंडा?: इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 'वोट चोरी' के साथ-साथ जनता के बीच उन मुद्दों को भी उठाएंगे, जिन्हें वह लगातार उठा रहे हैं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 'नया बिहार' बनाने के लिए उन लोगों ने जो संकल्प लिया था, उसके बारे में जनता से संवाद करेंगे. महंगाई और गरीब को हटाना, किसान और मजदूरों का सम्मान, मां और बहनों की सुरक्षा और बिहार में कल-कारखानों का अभाव जैसे मुद्दों को लेकर वह बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

नीतीश के गढ़ में तेजस्वी: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की है. यात्रा के पहले दिन वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे मजबूत गढ़ नालंदा भी गए. नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा में यात्रा के बाद उनका रथ पटना जिले के फतुहा पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इसके बाद वह पटना लौट आए. जहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन बेगूसराय के लिए निकलेंगे.

कहां-कहां जाएगी यात्रा?: तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' पहले दिन यानी 16 सितंबर को जहानाबाद, नालंदा और फतुहा, दूसरे दिन यानी 17 सितंबर को बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, बेगूसराय, 18 सितंबर को बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, 19 सितंबर को मधेपुरा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, रोसड़ा, उजियारपुर और समस्तीपुर और आखिरी दिन यानी 20 सितंबर को समस्तीपुर, ताजपुर, महुआ और हाजीपुर से गुजरेगी. 17 से 19 सितंबर तक तेजस्वी उसी जगह रात्रि विश्राम करेंगे, जहां उस दिन की यात्रा खत्म होगी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

कांग्रेस ने साधी चुप्पी: तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा निकालने को कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की रणनीति बताया है. पार्टी प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि इस यात्रा को इसी रूप में देखना चाहिए. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कांग्रेस भी फिर से नई यात्रा की शुरुआत करने जा रही है.

"वोटर अधिकार यात्रा की अपार सफलता के बाद इंडिया इंडिया गठबंधन में उत्साह है. गठबंधन के कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, इसीलिए गठबंधन के घटक दलों के बीच रणनीति बनी है कि अलग-अलग दल अपनी अपनी यात्रा करेगा. तेजस्वी यादव की इस यात्रा को इसी रूप में देखनी चाहिए."- ज्ञान रंजन, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

Tejashwi Yadav
राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

जेडीयू ने कसा तंज: तेजस्वी यादव के अकेले यात्रा पर निकालने पर जेडीयू ने तंज कसा है. प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव का दोहन किया. बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाया और वह राहुल गांधी के पीछे-पीछे घूमते रहे. अब अपनी ब्रांडिग के लिए मजबूरन उनको ये यात्रा निकालना पड़ रहा है. हालांकि वह नेता प्रतिपक्ष से भी पूछते हैं कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव को अधिकार कब दिलवाएंगे?

"तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के पीछे घूम रहे थे. उनको बार-बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कहेंगे तो उनका दिल पसीजेगा और उन्हें इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया. इसलिए तेजस्वी यादव अब फिर से अपना ब्रांडिंग करने के लिए बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं."- अभिषेक झा, प्रवक्ता, जेडीयू

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

'महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल': तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा निकालने पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है. गठबंधन के सभी घटक दल एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब उसके जवाब में तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 70 सीट और डिप्टी सीएम पर कांग्रेस की दावेदारी से परेशान होकर तेजस्वी इस यात्रा पर जा रहे हैं.

"पहली यात्रा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को गया तो अब तेजस्वी यादव यात्रा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. हकीकत यही है कि इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस डिप्टी सीएम के साथ 70 सीटों की मांग कर रही है. इसी को लेकर तेजस्वी यादव परेशान हैं. लेकिन यह लोग कितना भी यात्रा निकालने बिहार के लोग सबों की हकीकत जानते हैं. बिहार में इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली है."- नीरज कुमार, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

Tejashwi Yadav
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय कहते हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ था, उस स्ट्राइक रेट को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच उधेड़बुन चल रही थी लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ताकत दिखाई और मामला पलट गया. वे कहते हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व तो आरजेडी ही करेगा और जो भी फैसला होगा, वह लालू यादव ही करेंगे लेकिन कांग्रेस की नई रणनीति के कारण घटक दलों पर प्रेशर बनी हुई है. तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा भी उसी प्रेशर के कारण निकाली जा रही है.

"वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव हर दिन साथ दिखे लेकिन इस यात्रा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस ले गई. कांग्रेस जिस तरीके से मनपसंद सीटों को लेकर राजद पर दवा बनाए हुए है, इसको लेकर तेजस्वी यादव परेशान हैं. यही कारण है कि कांग्रेस के इस मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए या फिर से तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

कांग्रेस के दबाव की राजनीति का असर: वहीं वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का भी मानना है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं कांग्रेस के कारण दबाव में हैं. वे कहते हैं कि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के बाद होगा और जीते हुए विधायक ही मुख्यमंत्री को चुनेंगे, यह सीधा तेजस्वी यादव पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास था.

"कांग्रेस इस बार अपनी पसंद की सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव आरजेडी पर बना रहा है. वहीं राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा का सारा क्रेडिट ले लिए. उन 16 दिनों में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पीछे ही दिखाते रहे. यही कारण है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन को लीड करने की ताकत राजद के पास ही है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

Tejashwi Yadav
बिहार में महागठबंधन की यात्रा (ETV Bharat)

2020 में महागठबंधन का प्रदर्शन: पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 75 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन मात्र 19 सीट ही जीत पाई. वाम दलों का प्रदर्शन शानदार रहा. सीपीआई माले ने 19 सीटों उम्मीदवार उतारे, 12 पर सफलता मिली. सीपीआई ने 6 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, 2 पर जीत मिली. वहीं सीपीआईएम ने 4 में 2 सीटों पर जीत हासिल की.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

महागठबंधन में तीन नए दल शामिल: 2025 चुनाव में महागठबंधन में तीन नए दलों की एंट्री हुई है. मुकेश सहनी की वीआईपी, हेमंत सोरेन की जेएमएम और पशुपति पारस की आरएलजेपी भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है. हालांकि वीआईपी 2024 लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन की पार्टनर थी लेकिन उसने 2020 का चुनाव एनडीए में रहकर लड़ा था, तब 11 सीटों में से 4 पर उसे कामयाबी मिली थी.

