ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी बोले- मुझे चुकानी होगी बड़ी कीमत और मैं इसके लिए तैयार हूं - PM MODI FARMERS INTEREST

प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की जन्मशती पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 11:44 AM IST

नई दिल्ली: पीएम मोदी ने आज कहा कि देश किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं.

पीएम मोदी ने कहा, 'मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं.' वह दिवंगत प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उनकी यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा कृषि उत्पादों सहित भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की पृष्ठभूमि में आई है.

पीएम मोदी ने इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया. वे एक प्रसिद्ध भारतीय आनुवंशिकीविद् और कृषि वैज्ञानिक थे. उन्हें 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत में 'हरित क्रांति के जनक' के रूप में जाना जाता है. उनके कार्यों ने भारत में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की और किसानों की गरीबी को कम किया. प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें समर्पित एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट जारी किया.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. यह सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को 'सदाबहार क्रांति' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा.

प्रमुख विषयों में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होकर जलवायु लचीलापन को मजबूत करना, सतत और न्यायसंगत आजीविका के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना और विकासात्मक चर्चाओं में युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करना शामिल है. उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज (टीडब्ल्यूएएस) मिलकर एमएस स्वामीनाथन फूड एंड पीस पुरस्कार की शुरुआत करेंगे.

