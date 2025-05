ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 7, 2025 at 2:35 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:03 PM IST 3 Min Read

जमशेदपुर: पहलगाम में आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना द्वारा मंगलवार रात जवाबी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई का पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस नेता डॉ अजय कुमार और पूर्व सीएम रघुवर दास ने सराहना की. सभी ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, सेना की यह कार्रवाई सही फैसला है. भारतीय सेना द्वारा पाक के आतंकी ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत कार्रवाई कर कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें कई आतंकी मारे गए हैं.

सेना की इस कार्रवाई पर पूरे देश का सेल्यूट: पूर्व केंद्रीय मंत्री गौरतलब है कि पिछले दिनों पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित है. मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है. सेना की कार्रवाई पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज सेना की कार्रवाई पर पूरे देश को गर्व है. ऑपरेशन सिंदूर पर नेताओं का रिएक्शन (ईटीवी भारत) पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों ने जिस तरह से हत्या की है, पूरा विश्व इसके खिलाफ है. इस घटना ने देश के लोगों को विचलित किया है. भारतीय सेना ने आतंकी ठिकाना को ध्वस्त किया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है. उनका मकसद सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है.

