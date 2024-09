ETV Bharat / bharat

सुनीता केजरीवाल ने दी AAP परिवार को बधाई, मनीष सिसोदिया बोले- सत्य की जीत हुई - Arvind Kejriwal got bail

Published : Sep 13, 2024, 11:36 AM IST

By ETV Bharat Delhi Team

वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा, "सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुका दिया है. उत्पाद शुल्क मामले में किसी को कुछ नहीं मिला. झूठ का पहाड़ खड़ा कर बीजेपी और मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर आप और केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की. लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है. आज, वह (जेल से) बाहर आ रहे हैं, और अब हम हरियाणा और दिल्ली (विधानसभा) चुनावों के लिए मजबूती से एकजुट होंगे,''

इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने लिखा, "सत्यमेव जयते.. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं"

वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आज के अखबारों में कहा गया है कि लगभग 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और आज केवल 2 लोग जेल में बचे थे, इसलिए जमानत निश्चित थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वह केंद्र के लिए एक बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, मुझे लगता है कि अगर केंद्र को कोई शर्म है, तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए."

वहीं सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जताते हुए लिखा, "Welcome back Arvind Kejriwal, we missed you! सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं! अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है. माननीय Supreme Court का शुक्रिया!

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, "उनके खिलाफ सभी साजिशें अब विफल हो गई हैं. यह एक बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. पूरा फर्जी घोटाला अब सामने आ गया है."

वहीं 'आप' के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कहा, "यह न केवल पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है. सत्य की जीत हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं."

आप नेता मनीष सिसोदिया के आवास पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर खुशी जताते हुए दिखीं.

उनके अलावा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "सभी को बधाई. अभी दिल्ली के सीएम बाहर आ रहे हैं. लोगों में खुशी है. इससे दिल्ली और पूरे देश में यह संदेश गया है कि तानाशाही एक दिन हारती है, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो."

वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "हम आग्रह करते हैं कि अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई नैतिक चरित्र नहीं है. वे 'सत्यमेव जयते' की सच्ची भावना से कोसों दूर हैं. सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि गिरफ्तारी कानूनी थी. इसके बावजूद अगर आप 'सत्यमेव जयते' कहते हैं तो ऐसा 'सत्यमेव' आपको मुबारक."

उधर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि, "एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है. उसने दिल्ली के प्रति अपराध किया है. कोर्ट का कहना है कि सीएम के तौर पर वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या ऑफिस नहीं जा सकते. दिल्ली में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, पानी दूषित है, टैंकर माफिया है. उन्हें शर्म नहीं आती. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को मौका दीजिए. उन्होंने दिल्ली को इतना परेशान किया है, और कितना परेशान करेंगे?"

