बैंकों पर लगाम की तैयारी में RBI! डेबिट कार्ड फीस, मिनिमम बैलेंस और लेट पेमेंट चार्ज से मिल सकती है राहत
आरबीआई के अधिकारियों ने हाल में बैंकों को बताया है कि वे डेबिट कार्ड, मिनिमम बैलेंस और सर्विस चार्ज में कमी करना चाहते हैं.
Published : September 22, 2025 at 7:02 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों की ओर से लिए जाने वाले सर्विस चार्ज घटाना चाहता है. इनमें डेबिट कार्ड से जुड़ी फीस, मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना और लेट पेमेंट फीस शामिल हैं. इस कदम से लाखों ग्राहकों को राहत मिल सकती है. इस संबंध में बैंकों को हाल ही में RBI की तरफ से यह मैसेज मिल गया है. हालांकि, इसको लेकर RBI की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि आरबीआई के अधिकारियों ने हाल में बैंकों को बताया है कि वे डेबिट कार्ड, मिनिमम बैलेंस का उल्लंघन और लेट पेमेंट सहित सर्विस चार्ज में कमी करना चाहते हैं.
जुर्माने से राहत की वजह
यह कदम पिछले कुछ सालों में भारत के बैंकों द्वारा रिटेल लोन में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है. बता दें कि पिछले कुछ सालों में बैंकों ने कॉरपोरेट लोन की मुश्किलों के बाद रिटेल लोन पर ज्यादा फोकस किया है. इसके साथ ही पर्सनल लोन, कार लोन और छोटे बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ने बैंकों की कमाई में एक बार फिर से तेज ला दी है. हालांकि, इसी रफ्तार ने रिजर्व बैंक का ध्यान इस ओर खींचा.
जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक खास तौर पर उन चार्ज पर नजर रखे हुए है, जो लॉ इनकम वाले ग्राहकों पर ज्यादा बोझ डालते हैं. हालांकि, RBI ने कटौती की कोई तय सीमा या दर नहीं बताई है और इसे बैंकों की मर्जी पर छोड़ दिया है.
बैंकों की कमाई पर असर
गौरतलब है बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्जेज पर कोई अनिवार्य सीमा नहीं है. ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केटप्लेस बैंक बाजार के आंकड़ों के अनुसार रिटेल और छोटे कमर्शियल लोन के लिए बैंक प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 0.5 से 2.5 प्रतिशत तक चार्ज करती है. इसमें कुछ बैंक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये रखते हैं.
रिटेल प्रोडक्ट्स पर बैंकों के साथ चर्चा
सेंट्रल बैंक उन असमान चार्जे पर भी ध्यान दे रही है, जो एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग ग्राहकों से लिए जाते हैं. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) भी 100 से अधिक रिटेल प्रोडक्ट्स पर बैंकों के साथ चर्चा कर रहा है, जो RBI के दायरे में आ सकते हैं.
