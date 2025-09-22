ETV Bharat / bharat

बैंकों पर लगाम की तैयारी में RBI! डेबिट कार्ड फीस, मिनिमम बैलेंस और लेट पेमेंट चार्ज से मिल सकती है राहत

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों की ओर से लिए जाने वाले सर्विस चार्ज घटाना चाहता है. इनमें डेबिट कार्ड से जुड़ी फीस, मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना और लेट पेमेंट फीस शामिल हैं. इस कदम से लाखों ग्राहकों को राहत मिल सकती है. इस संबंध में बैंकों को हाल ही में RBI की तरफ से यह मैसेज मिल गया है. हालांकि, इसको लेकर RBI की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि आरबीआई के अधिकारियों ने हाल में बैंकों को बताया है कि वे डेबिट कार्ड, मिनिमम बैलेंस का उल्लंघन और लेट पेमेंट सहित सर्विस चार्ज में कमी करना चाहते हैं.

जुर्माने से राहत की वजह

यह कदम पिछले कुछ सालों में भारत के बैंकों द्वारा रिटेल लोन में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है. बता दें कि पिछले कुछ सालों में बैंकों ने कॉरपोरेट लोन की मुश्किलों के बाद रिटेल लोन पर ज्यादा फोकस किया है. इसके साथ ही पर्सनल लोन, कार लोन और छोटे बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ने बैंकों की कमाई में एक बार फिर से तेज ला दी है. हालांकि, इसी रफ्तार ने रिजर्व बैंक का ध्यान इस ओर खींचा.

जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक खास तौर पर उन चार्ज पर नजर रखे हुए है, जो लॉ इनकम वाले ग्राहकों पर ज्यादा बोझ डालते हैं. हालांकि, RBI ने कटौती की कोई तय सीमा या दर नहीं बताई है और इसे बैंकों की मर्जी पर छोड़ दिया है.