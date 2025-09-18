ETV Bharat / bharat

RBI ने जारी किए नए निर्देश, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप बंद करेंगे यह सर्विस, जानें किन लोगों पर पड़ेगा प्रभाव

फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप बंद करेंगे यह सर्विस ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 18, 2025 at 7:56 PM IST 3 Min Read

मुंबई: अगर आप क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाने के लिए फोनपे, पेटीएम या क्रेड जैसे ऐप का इस्तेमाल करते थे, तो अब हालात बदलने वाले हैं. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह सेवा बंद करनी होगी. ये प्लेटफॉर्म उन यूजर्स के बीच लोकप्रिय थे जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट कमाते हुए किराया का भुगतान डिजिटल मोड में करते थे. हालाँकि, अब RBI इस सिस्टम को जोखिम भरा मानता है और इसके नियमों को सख्त कर दिया है. यह पेमेंट विकल्प इतना लोकप्रिय क्यों था?

अब तक क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया चुकाने के कई फायदे थे. इससे यूजर्स ब्याज-मुक्त अवधि का आनंद ले सकते थे, कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते थे, और कैश फ्लो को अधिक कुशलता से मैनेज कर सकते थे. किराएदार इन ऐप्स के जरिए अपने मकान मालिकों को भुगतान करते थे और मकान मालिकों को तुरंत पैसा मिल जाता था. यह सरल और आकर्षक तरीका बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ, खासकर युवा पेशेवरों और कामकाजी किराएदारों के बीच. 15 सितंबर 2025 को RBI ने भुगतान एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे को रेगुलेट करने के उद्देश्य से एक सर्कुलर जारी किया. नए नियमों के अनुसार ये कंपनियां केवल उन्हीं व्यापारियों के लिए पेमेंट प्रोसेस कर सकती हैं जिनके साथ उनका सीधा समझौता है और जहां फुल KYC अनुपालन पूरा हो चुका है.