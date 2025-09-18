ETV Bharat / bharat

RBI ने जारी किए नए निर्देश, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप बंद करेंगे यह सर्विस, जानें किन लोगों पर पड़ेगा प्रभाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसका कई यूजर्स पर सीधा असर पड़ेगा.

RBI New Rule
फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप बंद करेंगे यह सर्विस (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: अगर आप क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाने के लिए फोनपे, पेटीएम या क्रेड जैसे ऐप का इस्तेमाल करते थे, तो अब हालात बदलने वाले हैं. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह सेवा बंद करनी होगी.

ये प्लेटफॉर्म उन यूजर्स के बीच लोकप्रिय थे जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट कमाते हुए किराया का भुगतान डिजिटल मोड में करते थे. हालाँकि, अब RBI इस सिस्टम को जोखिम भरा मानता है और इसके नियमों को सख्त कर दिया है.

यह पेमेंट विकल्प इतना लोकप्रिय क्यों था?
अब तक क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया चुकाने के कई फायदे थे. इससे यूजर्स ब्याज-मुक्त अवधि का आनंद ले सकते थे, कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते थे, और कैश फ्लो को अधिक कुशलता से मैनेज कर सकते थे.

किराएदार इन ऐप्स के जरिए अपने मकान मालिकों को भुगतान करते थे और मकान मालिकों को तुरंत पैसा मिल जाता था. यह सरल और आकर्षक तरीका बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ, खासकर युवा पेशेवरों और कामकाजी किराएदारों के बीच.

15 सितंबर 2025 को RBI ने भुगतान एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे को रेगुलेट करने के उद्देश्य से एक सर्कुलर जारी किया. नए नियमों के अनुसार ये कंपनियां केवल उन्हीं व्यापारियों के लिए पेमेंट प्रोसेस कर सकती हैं जिनके साथ उनका सीधा समझौता है और जहां फुल KYC अनुपालन पूरा हो चुका है.

इस बदलाव का मतलब है कि मकान मालिक—जो आधिकारिक तौर पर मर्चेंट के रूप में रजिस्टर नहीं हैं—अब इन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड लेनदेन के माध्यम से किराया भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते. नतीजन, PhonePe, Paytm और Cred जैसे ऐप्स ने अब यह सुविधा देना बंद कर दिया है.

बैंकों ने पहले ही नियमों को सख्त करना शुरू कर दिया था
RBI की घोषणा से पहले ही कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से किराए के भुगतान पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था. जून 2024 में HDFC बैंक ने ऐसे लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क लागू किया. ICICI बैंक और SBI कार्ड ने भी क्रेडिट कार्ड से किराए के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट देना बंद कर दिया.

वहीं, कुछ फिनटेक कंपनियों ने मार्च 2024 में ही इस सेवा को निलंबित कर दिया था, लेकिन सख्त KYC आवश्यकताओं को जोड़ने के बाद उन्होंने इसे कुछ समय के लिए फिर से शुरू कर दिया. अब, RBI के ताजा निर्देश के साथ, यह विकल्प पूरी तरह से बंद हो गया है.

किराएदारों के लिए इसका क्या मतलब है?
नए नियम उन लोगों पर सबसे ज़्यादा असर डालेंगे जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल करते थे. कई लोग अपनी बचत का तुरंत इस्तेमाल किए बिना किराए का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर थे, जबकि वे अभी भी डिजिटल लेनदेन के लाभों का आनंद ले रहे थे. अब यह सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण, किराएदारों को अब ज़्यादा पारंपरिक तरीकों पर वापस लौटना होगा.

यह भी पढ़ें- बिहार के बाद इन राज्यों में होगी SIR, तैयारियां शुरू, चुनाव आयोग से हरी झंडी का इंतजार

For All Latest Updates

TAGGED:

RBI NEW RULEPHONEPEPAYTMCREDIT CARDRBI NEW RULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.