बी सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना, लगाये गंभीर आरोप!
उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक द्वारा समर्थित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है.
Published : September 8, 2025 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगवलार 9 सितंबर को मतदान होना है. एनडीए और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार अपने-अपने पक्ष में वोट करने के लिए सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने लालू प्रसाद से मुलाकात की. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले का दोषी बताते हुए इस मुलाकात की कड़ी निंदा की.
नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए रेड्डी पर निशाना साधते हुए पूछा, "आप सुप्रीम कोर्ट के किस तरह के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो घोटाले का दोषी है? और लालू प्रसाद तो मतदाता भी नहीं हैं और संसद सदस्य भी नहीं हैं, तो आप राष्ट्र की आत्मा की प्रशंसा करने की बात क्यों कर रहे हैं? यह पाखंड है! कृपया राष्ट्र की आत्मा के बारे में बात न करें."
#WATCH | Delhi | BJP MP Ravi Shankar Prasad says, " retired judge of the supreme court sudershan reddy is the opposition's candidate for the post of vice-president...sudershan reddy has given a statement that vote for me to save the soul of the nation...he met rjd chief lalu… pic.twitter.com/vEodDfAOEe— ANI (@ANI) September 8, 2025
प्रसाद ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव न केवल चारा घोटाले में दोषी हैं, बल्कि "नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले" मामले में भी उनके ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल है. उन्होंने रेड्डी से आग्रह किया कि भ्रष्टाचार के कई मामलों से घिरे व्यक्ति से मिलने के बाद उन्हें अंतरात्मा और राष्ट्र की आत्मा की रक्षा की बात नहीं करनी चाहिए.
भाजपा सांसद ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं. हम आज भी जजों का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे वे वर्तमान में कार्यरत हों या सेवानिवृत्त. लेकिन जब कोई जज चुनाव में खड़ा होकर कुछ बड़ी-बड़ी बातें कहता है, तो सवाल तो उठेंगे ही."
दरअसल, रविशंकर प्रसाद अखबार में छपे संदेश की ओर इशारा किया जिसमें बी सुदर्शन रेड्डी ने "राष्ट्र की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दें" की अपील की है. प्रसाद ने कहा कि रेड्डी ने देश को बचाने के लिए इस लेख में कई बड़ी बातें कही हैं. उन्होंने कहा, "उन्होंने 'लोकतंत्र के मंदिर' और 'अंतरात्मा' की बात की.
इससे पहले भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए रेड्डी की आलोचना की. उन्होंने इस मुलाकात को एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर, चौंकाने वाला बताया.
B Sudarshan meeting fodder scam convict Lalu Yadav is shocking statement on probity in public life: Amit Malviya— ANI Digital (@ani_digital) September 8, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/ywJda8pNro#BSudarshanReddy #LaluYadav #AmitMalviya pic.twitter.com/RYO1NWVZ9r
एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, भाजपा नेता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद के सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनका कोई वोट नहीं है. यह न केवल भयानक दिखावा है, बल्कि यह एक उच्च संवैधानिक पद के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है."
इसे भी पढ़ेंः