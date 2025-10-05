ETV Bharat / bharat

मानवता की मिसाल: कुष्ठ रोगियों के मसीहा बने रवि प्रकाश, 17 वर्षों से निरंतर सेवा पर मिलेगा ‘संत ईश्वर सम्मान’

समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर 10 राज्यों के कुष्ठ रोगियों की सेवा ( ETV Bharat )

रवि प्रकाश को उनकी 17 वर्ष की सेवा के लिए सम्मान देने के अवसर पर ईटीवी भारत ने उनसे बातचीत की. साथ ही उनसे उनकी इस पूरी सेवा यात्रा के बारे में जानाकारी ली. उन्होंने बताया कि 25 सितंबर 2008 को उन्होने समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की. रवि प्रकाश ने बताया कि वह एक छात्र के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तथा 1990 से 1997 तक संघ प्रचारक के रूप में सेवा की.

नई दिल्ली/राहुल चौहान: कुष्ठ रोगियों की सेवा में निरंतर लगे हुए गाजियाबाद के वैशाली निवासी रवि प्रकाश को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए संत ईश्वर सम्मान के लिए चुना गया है. रवि प्रकाश समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट नाम से संस्था बनाकर इस नेक काम में जुटे हुए है. दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान केंद्र में रविवार यानि आज आयोजित कार्यक्रम में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे.

समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट का दिल्ली में मुख्यालय : इस दौरान उन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवारों की पीड़ा, सामाजिक बहिष्कार तथा उपेक्षा को नज़दीक से देखा और उनके जीवन सुधार हेतु कार्य करने का संकल्प लिया. इसी प्रेरणा से समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत हुई. उन्होंने बताया कि समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट एक पंजीकृत, गैर-लाभकारी और सामाजिक संस्था है, जो राष्ट्रीय सेवा भारती से संबद्ध है. यह संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक पुनर्वास के क्षेत्रों में कार्यरत है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं.

कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित रवि प्रकाश (ETV Bharat)

स्वास्थ्य जांच, रक्त जांच, घावों की साफ-सफाई, मरहम-पट्टी का होता है काम (ETV Bharat)

रवि प्रकाश ने बताया कि समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य है कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को सामाजिक समानता दिलाना, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान करना और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना. निःशुल्क चिकित्सा सेवा संस्था द्वारा देश के 10 राज्यों की लगभग 245 कुष्ठ बस्तियों में नियमित अंतराल पर एक लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

शाहदरा के ताहिरपुर गांव में समर्पण चिकित्सा केन्द्र : दिल्ली के शाहदरा जिले के ताहिरपुर गांव में स्थित समर्पण चिकित्सा केन्द्र पर कुष्ठ प्रभावित लोगों के लिए स्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित की जाती हैं, जहां उनकी स्वास्थ्य जांच, रक्त जांच, घावों की साफ-सफाई, मरहम-पट्टी एवं लघु शल्य-चिकित्सा, चिकित्सीय परामर्श एवं दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं. प्रतिदिन 150 से अधिक कुष्ठ रोगी भाई बहन इससे प्रकल्प की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं.

समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर 10 राज्यों के कुष्ठ रोगियों की सेवा (ETV Bharat)

एक लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही (ETV Bharat)

चल-चिकित्सालय सेवा (मोबाइल क्लिनिक) राष्ट्रीय सेवा भारती के सहयोग से संचालित समर्पण चल चिकित्साल्य सेवा कुष्ठ बस्तियों में नियमित अंतराल पर निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस सेवा का लाभ 10 प्रदेशों की 245 कुष्ठ बस्तियों में निवास करने वाले कुष्ठ रोगी भाई-बहनों को मिल रहा है. समर्पण छात्रवृत्ति योजना कुष्ठ प्रभावित परिवारों के बच्चों को उच्च, तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है.

समर्पण पैथोलॉजी लैब गाजियाबाद के वैशाली में संचालित : समर्पण पैथोलॉजी लैब यह गाजियाबाद के वैशाली में संचालित है तथा सभी प्रकार की खून एवं मूत्र की जांच इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराता है.यहां कुष्ठ रोगियों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क जांच उपलब्ध हैं तथा अन्य लोगों के लिए नाममात्र के शुल्क पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

कुष्ठ रोगियों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क जांच उपलब्ध (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :