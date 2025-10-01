Dussehra 2025: दशहरे के दिन इस मंदिर में होगी रावण की पूजा, पुराणों में मिलता है जिक्र
भारत में आज भी ऐसे अनेक मंदिर हैं, जो लोगों को अचंभित कर देते हैं. ऐसा ही एक मंदिर स्थित है ग्रेटर नोएडा में. जानें..
October 1, 2025
नई दिल्ली/नोएडा: देशभर में हर साल विजयादशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दौरान जगह-जगह रावण के विशालकाय पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता है. लेकिन, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसा गांव है, जहां रावण का दहन नहीं, बल्कि उसकी पूजा की जाती है. इस गांव का नाम है बिसरख, जहां मंदिर में रावण की मूर्ति स्थापित की गई है और दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाएगी.
मंदिर के महंत रामदास ने बताया कि दशहरे के दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बिसरख गांव रावण का पैतृक गांव माना जाता है और इसलिए यहां रावण दहन नहीं किया जाता है. मान्यता है कि यहां रावण का ननिहाल था. इस गांव का नाम पहले विश्वेशरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा था. उन्होंने बताया कि यहां दशहरा तो मनाया जाता है, लेकिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता.
पुराणों में है जिक्र: गांव के लोगों ने बताया का बिसरख गांव का जिक्र पुराणों में किया गया है. कहा जाता है कि त्रेता युग में इस गांव में ऋषि विश्रवा का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी. ऐसा माना जाता है कि यहां शिव जी जो मांगा जाता है, वह प्रार्थना स्वीकार होती है. यह मंदिर 'रावण का मंदिर' नाम से भी जाना जाता है. इसके चलते देशभर से लोग मंदिर को देखने के लिए आते हैं.
दूर-दूर से आते हैं लोग: केरल से आई महिला ने बताया कि उन्हें इस मंदिर के बारे में गूगल से पता चला, जिसके बाद वह यहां दर्शन पूजन के लिए आईं. उनकी मां, पति व उनकी बहन भी उनके साथ रहे. उनके अलावा यहां पहुंचे एक अन्य व्यक्ति गिरीश ने बताया कि वह यहां पहली बार आए और परिवार को भी साथ लाए. रावण की जन्मस्थान माने जाने के कारण इस मंदिर के प्रति उनकी जिज्ञासा जगी.
