'रावण मौसी', ओडिशा की वह महिला जो 40 साल से बना रही पुतले

इसके बाद उन्होंने बड़े पुतले बनाने शुरू किए और साल-दर-साल ऑर्डर बढ़ने लगे. उनकी मेहनत देखकर उनके पति राजकिशोर और बच्चे भी इसमें शामिल हो गए. अब, उनकी बहू इतिश्री भी इस काम के गुर सीख रही हैं. शोभारानी कहती हैं, "मैंने अपनी आधी जिंदगी रावण बनाने में लगा दी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बहू ने यह कला सीख ली है और इसे आगे बढ़ाएगी."

उन्होंने राक्षस कैसे बनाया? शोभारानी याद करते हुए कहती हैं, "संयोग से कैसे स्थानीय लड़कों के एक समूह ने उनसे अपने मोहल्ले की पूजा के लिए एक छोटा रावण का पुतला बनाने के लिए कहा. चूंकि उन्होंने कभी इस कला में हाथ नहीं आजमाया था, इसलिए उन्होंने बांस, कपड़े और घर में बने गोंद से पांच फुट की एक आकृति बना ली. पुतले के दहन के क्षण ने उनके जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया.

40 साल से बना रही पुतले माथे से पसीना पोंछते हुए वह कहती हैं, "मैं पिछले 40 सालों से यही काम कर रही हूं. बढ़ती उम्र के साथ मेरे बनाए पुतलों की संख्या कम हो गई है और इतने सारे पुतले बनाना हमेशा संभव नहीं होता." कुछ साल पहले तक वह हर सीजन में 20 से अधिक पुतले बनाती थीं, लेकिन फिर भी, उनके बनाए रावण के बिना ज़्यादातर पंडालों में दशहरा अधूरा सा लगता है.

वर्कशॉप में ऐसे कई रावण रखे हैं. कुछ पूरे और कुछ आधे-अधूरे. ठीक 10 दिनों के बाद ये पुतले पंडालों के ऊपर, चकाचौंध भरी भीड़ के सामने, धुएं और राख में तब्दील होने से पहले खड़े होंगे. चार दशकों से भी ज्यादा समय से शोभारानी दशमी के अनुष्ठान के लिए ओडिशा के प्रसिद्ध रावण का पुतला तैयार कर रही हैं. हर दशहरे पर, वह 15-20 पुतले बनाती हैं, जिनमें से कुछ 80 फीट तक ऊंचे होते हैं, जिन्हें आमतौर पर भुवनेश्वर, जटनी, अंगुल और तालचेर के पूजा मंडप ऑर्डर करते हैं.

भुवनेश्वर: ओडिशा में भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित बंकुअल में गोंद और बांस की छीलन की महक फैली हुई है, जहां 65 वर्षीय 'रावण मौसी' राक्षस रावण के आधे-अधूरे सिर को नाप रही हैं. शोभारानी महापात्रा, कागज की पट्टियों को गोंद के लेप में डुबोकर, उन्हें बांस के तख्तों पर चिकना कर रही हैं. उनकी उंगलियां सटीकता से चलती हैं और वह कागज के एक के बाद एक टुकड़े पर तब तक परत चढ़ाती रहती हैं जब तक कि दस सिर वाले राक्षस की रूपरेखा उभर नहीं आता.

रावण के पुतले बनाती शोभारानी महापात्रा (ETV Bharat)

एक पुतला बनाने में लगते हैं 15 दिन

शोभारानी इस प्रक्रिया के बारे में बताती हैं कि रावण का एक पुतला बनाने में उन्हें 15 दिन लगते हैं. मुख्य ढांचा बांस के डंडों से बनाया जाता है और उसे सहारे के लिए मजबूत जूट की रस्सी से बांधा जाता है. पुरानी साड़ियों और पुनर्चक्रित कागज सहित कपड़े की परतों को चावल के आटे से बने गोंद से चिपकाया जाता है. फिर पुतले पर प्राकृतिक रंग लगाए जाते हैं ताकि उसकी त्वचा का रंग सही हो, जबकि आटे के आटे से मूंछें, दांत और भयंकर आंखें जैसे आकार गढ़े जाते हैं - जो राक्षसराज की विशिष्ट विशेषताएं हैं. अंत में, अंतिम भाग पर ध्यान दिया जाता है - उसका मुकुट, कवच, और अंत में पटाखे लगाए जाते हैं.

रावण के पुतले बनाती शोभारानी महापात्रा (ETV Bharat)

वह जोर देकर कहती हैं, "ऊंचाई और डिजाइन के आधार पर कीमतें 30,000 रुपये से 80,000 रुपये तक होती हैं. यह केवल कला की बात नहीं है, बल्कि किसी भी रचना में धैर्य की भी अहमियत होती है क्योंकि हम जानते हैं कि अंततः यह जलकर राख हो जाएगी. फिर भी हम इस पर कड़ी मेहनत करते हैं," वह बताती हैं. अहंकार, लालच और अहंकार की एक छवि बनाना और फिर उसे मिनटों में बिखरते देखना उनके जीवन पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डालता है. यह विनम्रता सिखाता है. यह इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि अहंकार विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाता है."

लेकिन एक रचनाकार के तौर परशोभारानी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, "कभी-कभी मुझे बुरा लगता है क्योंकि हफ़्तों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो जाती है, लेकिन बुराई का अंत होना ही है और यही संतुष्टिदायक है."

रावण के पुतले बनाती शोभारानी महापात्रा (ETV Bharat)

रावण के बड़े आकार के पुतले चाहते हैं लोग

उनके पति राजकिशोर दशहरे के बदलते स्वरूप के बारे में बताते हैं, "पहले चीज़ें इतनी भव्य नहीं थीं जितनी अब हैं. पहले पंडाल कम होते थे और ऑर्डर भी कम. अब लोग रावण के बड़े आकार के पुतले चाहते हैं. कभी-कभी पंडाल 100 फुट ऊंचे पुतलों का ऑर्डर देते हैं, जो दिखावे और पैसे की होड़ के अलावा और कुछ नहीं होता." वे कहते हैं कि ओडिशा में कुछ जगहों पर जहां पुतला दहन की अनुमति नहीं है, वहां बुराई के विनाश को दर्शाने के लिए लेजर लाइट शो किए जाते हैं.

रावण के पुतले बनाती शोभारानी महापात्रा (ETV Bharat)

परिवार की पहचान को आगे बढ़ा रही इतिश्री

शोभारानी की बहू इतिश्री कहती हैं, "मुझे इस विरासत का हिस्सा बनकर गर्व महसूस होता है." वह आगे कहती हैं, "मुझे ऐसा करने में मजा आता है क्योंकि मैं अपने परिवार की पहचान को आगे बढ़ा रही हूं." शोभारानी अपने आंगन में रावण के पुतले गढ़ती थीं, लेकिन अब चूंकि रावण का आकार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे घर पर बनाना संभव नहीं है. शोभारानी बताती हैं, "कुछ लोगों ने हमें वर्कशॉप के लिए एक बड़ी जगह दी है. कई बार, हम शरीर के टुकड़ों को अलग रखते हैं और उनके मुकुट और कवच जैसे अंतिम भाग को केवल दहन स्थल पर ही लगाया जाता है."

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक

दशहरे की रात भीड़ जमा होती है, आकाश में अग्निबाण छोड़े जाते हैं और रावण के विशाल पुतले धू-धू कर जलते हैं. उसके शरीर के टुकड़े बिखरते हैं, लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन शोभारानी से पूछें कि क्या उन्होंने कभी किसी पुतले को जलते हुए देखा है, तो वह कहती हैं, हां, कई बार, बैरिकेड्स के पीछे से. उस पल मुझे लगता है कि दशहरा पूरा हो गया है. रावण के बिना, कोई भी राम को नहीं समझ सकता. सीता माता एक ऐसी महिला थीं, जिन्होंने चुपचाप बुराई से लड़ाई लड़ी. मैं राक्षस को इसलिए बनाती हूं ताकि वह मारा जाए, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है."

