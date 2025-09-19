देवघर में क्यों नहीं होता रावण दहन? जानें क्या है विशेष कारण
दशहरा के मौके पर देवघर में रावण दहन नहीं होता है. देवघर के बाबा धाम को रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है.
Published : September 19, 2025 at 4:06 PM IST
देवघर: विजयादशमी पर पूरे भारत में रावण दहन किया जाता है, लेकिन देवघर में रावण दहन नहीं होता. बाबा बैद्यनाथ की इस नगरी में अलग परंपरा चली आ रही है. बारह ज्योतिर्लिंगों में विशिष्ट स्थान रखने वाले बाबा बैद्यनाथ धाम को रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि शिवभक्त रावण की तपस्या और आह्वान से यहां भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित हुआ था.
बाबा धाम के वरिष्ठ पुजारी धर्मचंद मिश्र बताते हैं कि शास्त्रों में रावण को एक महान विद्वान और शिवभक्त माना गया है. रावण की पत्नी मंदोदरी एक आदर्श, संस्कारी और पतिव्रता पत्नी मानी जाती हैं. उन्होंने कहा कि यद्यपि रावण ने माता सीता का हरण करके पाप किया और अंततः अपने विनाश को आमंत्रित किया, फिर भी उनके ज्ञान, तप और भक्ति को भुलाया नहीं जा सकता. इसी कारण देवघर निवासी कृतघ्नता नहीं दिखाते और यहां रावण दहन की परंपरा का पालन नहीं करते.
वहीं मंदिर के पुजारी बबलू नरौनी ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ को यहां रावण द्वारा ही स्थापित किया गया है. इसे रावणेश्लर धाम भी कहा जाता है. पहले से ही यहां रावण दहन की प्रथा नहीं चल रही है. उन्होंने अपने जीवनकाल में देवघर में रावण दहन कभी नहीं देखा. यहां शिव भक्तों का सम्मान करने की परंपरा है. रावण भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था.
मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि स्थानीय लोगों की यही मान्यता है और इसी के आधार पर रावण दहन की परंपरा का पालन नहीं किया जाता.
गौरतलब है कि जहां एक ओर देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर रावण दहन किया जाता है, वहीं देवघर में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाई जाती है, लेकिन रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता.
यह भी पढ़ें:
रामगढ़ में चंद्रप्रकाश चौधरी ने पुतलों में लगाई आग, रावण संग मेघनाद और कुंभकरण का भी हुआ दहन
चंपाई सोरेन ने किया 71 फीट ऊंचे रावण का दहन, बोले- अत्याचार-दुराचार फैलाने वालों को रावण की तरह जला देना है
संथाल परगना में महिषासुर के वध पर नहीं मनाते खुशी, जानिए क्या है कारण