बिहार के इस गांव में रावण की पूजा, पुजारी ने कहा- सपने में आए थे
बिहार का एक ऐसा गांव है, जहां रावण दहन नहीं होता. यहां के लोग लंकापति को 'अराध्य' मानते हैं. वजह बहुत दिलचस्प है.
Published : October 2, 2025 at 8:30 PM IST
किशनगंज: आज दशहरा है. बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देने वाले इस त्योहार को न केवल पूरे भारत वर्ष में, बल्कि दुनियाभर में रहने वाले सनातनी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं. लोग बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाते हैं और अपने अंदर के रावण को मारने का संकल्प लेते हैं लेकिन बिहार के किशनगंज में एक ऐसा गांव है, जहां रावण वध की बजाय उसकी पूजा की परंपरा रही है.
'काशी बाड़ी गांव में रावण की पूजा': किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के रहमत पाड़ा स्थित काशी बाड़ी गांव में लोग रावण को राक्षस नहीं मानते हैं. यही वजह है कि यहां के मंदिर में ग्रामीणों ने रावण की मूर्ति भी स्थापित की. हालांकि दो साल पहले रावण की मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया. न केवल इस गांव के लोग, बल्कि आसपास के भी लोग रावण की मूर्ति की पूजा कर मन्नत मांगते थे. लोगों की आस्था है कि यहां मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती थी.
'सपने में आए थे, तब से करते हैं पूजा': मंदिर में रावण की मूर्ति स्थापित करने की भी दिलचस्प वजह रही है. ज्योतिष लाल बताते हैं कि उनको सपना आया था. जिसके बाद से उन्होंने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रावण की पूजा शुरू की थी. 5 वर्ष के लिए मैंने मन्नत रखी थी. इस दौरान आसपास के लोग भी पूजा के लिए आते थे.
2 साल से नहीं होती पूजा: 5 वर्षों तक दशहरा के दिन रावण की पूजा होती थी लेकिन बीते 2 साल से रावण की पूजा बंद हो गई है. मंदिर के पुरोहित ज्योतिष लाल कहते हैं कि मैंने 5 वर्षों के लिए मन्नत मांगी थी. इसलिए अब मंदिर में रावण की पूजा नहीं होती है. हालांकि अभी भी हमलोगों के मन में रावण के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई. रावण प्रकांड पंडित, महायोद्धा और शिव भक्त भी थे.
क्यों करते थे रावण की पूजा?: मंदिर के पुजारी ज्योतिष लाल ने बताया कि उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी, जो पूरी गई. इसलिए 5 वर्षों तक मैंने मंदिर में रावण की मूर्ति स्थापित की और पूरे विधि-विधान के साथ लंकाधिपति की पूजा की. मन्नत के मुताबिक मूर्ति का नदी में विसर्जन कर दिया. अब गांव में कोई रावण की पूजा नहीं करता है.
"अब पूजा नहीं हो रही है. इसलिए, क्योंकि 50 साल का हम करार किए थे. 5 साल रखे थे. 5 साल हम पूजा किए, हर कुछ किए और उसके बाद मूर्ति को भसा (विसर्जन करना) दिए. अब पूजा नहीं करते हैं."- ज्योतिष लाल, पुजारी
क्या बोले स्थानीय?: वहीं राम लाल बताते हैं कि जैसे शिवरात्रि, सोमवारी या सिरुआ-सतवन पूजा (सतुआनी) के मौके पर मेला लगता है, वैसे ही पहले इस समय मेला लगता था और रावण की पूजा होती थी लेकिन अब नहीं होती है. पिछले साल से रावण की पूजा नहीं होती है, 2023 में ही रावण की मूर्ति का हमेशा के लिए विसर्जन कर दिया गया. मंदिर में अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमा पहले की तरह ही स्थापित है.
