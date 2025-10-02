ETV Bharat / bharat

बिहार के इस गांव में रावण की पूजा, पुजारी ने कहा- सपने में आए थे

किशनगंज में रावण की पूजा ( ETV Bharat )

किशनगंज: आज दशहरा है. बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देने वाले इस त्योहार को न केवल पूरे भारत वर्ष में, बल्कि दुनियाभर में रहने वाले सनातनी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं. लोग बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाते हैं और अपने अंदर के रावण को मारने का संकल्प लेते हैं लेकिन बिहार के किशनगंज में एक ऐसा गांव है, जहां रावण वध की बजाय उसकी पूजा की परंपरा रही है. 'काशी बाड़ी गांव में रावण की पूजा': किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के रहमत पाड़ा स्थित काशी बाड़ी गांव में लोग रावण को राक्षस नहीं मानते हैं. यही वजह है कि यहां के मंदिर में ग्रामीणों ने रावण की मूर्ति भी स्थापित की. हालांकि दो साल पहले रावण की मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया. न केवल इस गांव के लोग, बल्कि आसपास के भी लोग रावण की मूर्ति की पूजा कर मन्नत मांगते थे. लोगों की आस्था है कि यहां मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती थी. रावण की मूर्ति (ETV Bharat) 'सपने में आए थे, तब से करते हैं पूजा': मंदिर में रावण की मूर्ति स्थापित करने की भी दिलचस्प वजह रही है. ज्योतिष लाल बताते हैं कि उनको सपना आया था. जिसके बाद से उन्होंने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रावण की पूजा शुरू की थी. 5 वर्ष के लिए मैंने मन्नत रखी थी. इस दौरान आसपास के लोग भी पूजा के लिए आते थे.