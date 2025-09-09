ETV Bharat / bharat

छात्रावास में सो रही छात्राओं पर चूहों ने किया हमला, आधी रात को मची अफरातफरी

प्रिंसिपल ने कहा, खाली शौचालयों में चूहों ने बिल बना रखा है. संभवतः रात के समय भोजन की तलाश में घुस आया होगा.

Rats bit girl students
प्रतीकात्मक तस्वीर. (File)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read
गोपालपेट (वानापर्थी): तेलंगाना के वानापर्थी जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आयी है. गोपालपेट मंडल के एक गुरुकुल छात्रावास में सो रही सात छात्राओं पर आधी रात को चूहों ने हमला कर दिया. दसवीं कक्षा की ये लड़कियां अचानक चूहों के काटने से चीख उठीं. हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई. पीड़ित छात्राओं ने स्कूल प्रिंसिपल और स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी.

स्कूल की सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) घायल छात्रों को गोपालपेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले गईं. वहां उनका इलाज कराया गया. एहतियात के तौर पर उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिए गए. पीएचसी में उनका इलाज करने वाले डॉ. चांद पाशा ने पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं है. सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं.

कहां से चूहे कमरों में घुस रहे हैंः

घटना के बाद, स्कूल के प्रिंसिपल ने परिसर में चूहों की मौजूदगी की बात स्वीकार की. उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में खाली पड़े शौचालयों में चूहों ने बिल बना रखा है. संभवतः रात के समय भोजन की तलाश में छात्रावास के कमरों में घुस आये होंगे. उन्होंने आश्वासन दिया, "हम चूहों को छात्रावास में घुसने से रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे."

माता-पिता के बीच बढ़ती चिंताः

इस घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी हैं. उनमें से कई अब गुरुकुल छात्रावास की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. अभिभावकों ने चिंता व्यक्त की है कि अगर कीट नियंत्रण के उचित उपाय जल्द नहीं किए गए, तो ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं. उन्होंने आशंका जतायी कि चूहों के पीछे सांप भी घुस सकता है.

बुड्डारनगंडी के स्थानीय लोगों ने सरकारी छात्रावासों के रखरखाव पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि स्वच्छता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी शिकायतों को पहले भी नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने अधिकारियों से जिले के सभी छात्रावासों की सुविधाओं का गहन निरीक्षण करने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके.

अधिकारी सतर्कः

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के जल्द ही गुरुकुल का दौरा करने और स्थिति की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय लागू करने की उम्मीद है. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी अगले कुछ दिनों तक प्रभावित छात्रों पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी जटिलता से बचा जा सके.

